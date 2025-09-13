https://sarabic.ae/20250913/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1104802120.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية اعترضته. 13.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "تعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد. يُطلب من الجمهور اتباع الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية"، مشيرًا إلى أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار منذ فترة قصيرة في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

غزة, قطاع غزة, أنصار الله