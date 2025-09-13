https://sarabic.ae/20250913/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-سفينة-مريبة-حاولت-الهرب-من-سواحل-بيروت-1104805043.html

الجيش اللبناني يعلن توقيف سفينة مريبة حاولت الهرب من سواحل بيروت

الجيش اللبناني يعلن توقيف سفينة مريبة حاولت الهرب من سواحل بيروت

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، عن توقيف سفينة وقود مشتبه بها، بعد محاولتها مغادرة المياه الإقليمية قبالة بيروت بطريقة غير قانونية. 13.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-13T07:13+0000

2025-09-13T07:13+0000

2025-09-13T07:13+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085214706_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_90b4b0753c94ce74207e4d3779a901c6.jpg

وأوضح الجيش اللبناني في بيان، أمس الجمعة، أن وحدة من مغاوير البحر، بالتعاون مع القوات البحرية والجوية، نفذت عملية مطاردة أفضت إلى توقيف السفينة "Hawk lll" على بُعد نحو 30 ميلا بحريا من الساحل.وجاء ذلك بعد أنباء ترددت، أمس، عن محاولة هروب باخرة الوقود الراسية في ميناء الجية، رغم أن وزارة الكهرباء اللبنانية كانت قد أكدت سابقا مطابقة حمولتها للمواصفات، وسمحت الأسبوع الماضي بتفريغها.ويعاني لبنان منذ عقود أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء، تفاقمت خلال السنوات الأخيرة مع الانهيار الاقتصادي وتراجع قدرة المعامل المتهالكة على الإنتاج.وظلت أزمة الكهرباء في لبنان دون حل منذ نهاية الحرب الأهلية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.وقبل أن تبدأ الأزمة الاقتصادية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تم توفير الكهرباء الحكومية للسكان في مدن ومناطق مختلفة لمدة 12 إلى 18 ساعة في اليوم، وبعد بدء الأزمة، انخفضت ساعات الإمداد إلى ما يصل إلى ساعتين إلى 8 ساعات يوميا.وعندما نفدت احتياطيات الوقود من الدولة، ولم تتمكن من تحمّل تكاليف الإمدادات الجديدة، شهدت البلاد انقطاعات كاملة للتيار الكهربائي استمرت لأسابيع في كل مرة، وفي ظل هذه الظروف، أصبحت مولدات الديزل هي مصدر الطاقة البديل، إذ ظل أصحابها يضغطون لفترة طويلة ضد حل أزمة الطاقة لحماية مصالحهم التجارية.

https://sarabic.ae/20240821/بعد-أزمة-انقطاع-الكهرباء-الجزائر-تبدأ-شحن-أول-دفعة-من-الوقود-إلى-لبنان-1091966880.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار