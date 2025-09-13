الجيش اللبناني يعلن توقيف سفينة مريبة حاولت الهرب من سواحل بيروت

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش اللبناني يعلن توقيف سفينة مريبة حاولت الهرب من سواحل بيروت
الجيش اللبناني يعلن توقيف سفينة مريبة حاولت الهرب من سواحل بيروت
أعلن الجيش اللبناني، عن توقيف سفينة وقود مشتبه بها، بعد محاولتها مغادرة المياه الإقليمية قبالة بيروت بطريقة غير قانونية.
وأوضح الجيش اللبناني في بيان، أمس الجمعة، أن وحدة من مغاوير البحر، بالتعاون مع القوات البحرية والجوية، نفذت عملية مطاردة أفضت إلى توقيف السفينة "Hawk lll" على بُعد نحو 30 ميلا بحريا من الساحل.
وجاء ذلك بعد أنباء ترددت، أمس، عن محاولة هروب باخرة الوقود الراسية في ميناء الجية، رغم أن وزارة الكهرباء اللبنانية كانت قد أكدت سابقا مطابقة حمولتها للمواصفات، وسمحت الأسبوع الماضي بتفريغها.
ويعاني لبنان منذ عقود أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء، تفاقمت خلال السنوات الأخيرة مع الانهيار الاقتصادي وتراجع قدرة المعامل المتهالكة على الإنتاج.
وظلت أزمة الكهرباء في لبنان دون حل منذ نهاية الحرب الأهلية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
بعد أزمة انقطاع الكهرباء... الجزائر تبدأ شحن أول دفعة من الوقود إلى لبنان
21 أغسطس 2024, 14:00 GMT
وقبل أن تبدأ الأزمة الاقتصادية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تم توفير الكهرباء الحكومية للسكان في مدن ومناطق مختلفة لمدة 12 إلى 18 ساعة في اليوم، وبعد بدء الأزمة، انخفضت ساعات الإمداد إلى ما يصل إلى ساعتين إلى 8 ساعات يوميا.
وعندما نفدت احتياطيات الوقود من الدولة، ولم تتمكن من تحمّل تكاليف الإمدادات الجديدة، شهدت البلاد انقطاعات كاملة للتيار الكهربائي استمرت لأسابيع في كل مرة، وفي ظل هذه الظروف، أصبحت مولدات الديزل هي مصدر الطاقة البديل، إذ ظل أصحابها يضغطون لفترة طويلة ضد حل أزمة الطاقة لحماية مصالحهم التجارية.
