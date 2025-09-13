https://sarabic.ae/20250913/زلزال-بقوة-63-درجة-يهز-ساحل-كامشاتكا-الروسية-والتحذير-من-تسونامي-1104802460.html

زلزال قوي يهز ساحل كامشاتكا الروسية والسلطات تحذر من تسونامي

سجل علماء الزلازل الروس، صباح اليوم السبت، زلزالاً بقوة 6.3 درجة في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا، حيث شعر السكان بالموجات الأرضية في... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي الوقت نفسه، أفادت بيانات أجهزة مجموعة كامشاتكا للاستجابة للانفجارات البركانية التابعة لمعهد البراكين والزلازل في أقصى شرق روسيا (KVERT) بأن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة.وأوضح العلماء أن الزلزال وقع في 13 سبتمبر/أيلول 2025 الساعة 02:37:53 بالتوقيت العالمي (14:37 بتوقيت كامشاتكا، 05:37 بتوقيت موسكو) عند الإحداثيات 53.0119 شمالاً و160.4422 شرقاً، وبلغ عمق مركزه 46.8 كيلومتر، وكان مركزه على بعد 123 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي. وقدرت شدة الاهتزازات في المدينة بـ ست درجات على مقياس ميركالي.تحذير من تسوناميفيما أعلنت سلطات إقليم كامشاتكا حالة التحذير من تسونامي عقب الزلزال القوي الذي بلغت شدته 6.3 درجة، وكتب حاكم الإقليم فلاديمير سلودوف على قناته في تيليغرام: ودعا سلودوف السكان إلى التحلي بالهدوء ومتابعة المعلومات الصادرة فقط عن المصادر الرسمية.كما حذّرت وزارة الطوارئ الروسية من احتمال وصول أمواج تسونامي إلى سواحل شبه جزيرة كامشاتكا عقب الزلزال الذي وقع في مياه المحيط الهادئ.وأوضحت إدارة الوزارة في الإقليم أن “حسابات مركز كامشاتكا للرصد والإنذار من التسونامي تشير إلى احتمال اقتراب موجات تسونامي نتيجة الزلزال الذي حدث في مياه المحيط الهادئ”.وبحسب التقديرات، يُتوقع أن تصل الأمواج إلى ارتفاع لا يتجاوز 26 سم قرب المنطقة البلدية في جزر ألوت، و37 سم عند بلدية أوست-كامشاتسكي، ونحو 9 سم عند مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي. وقد تبلغ أعلى الموجات نحو 1.2 متر عند رأس مايتشني وشاطئ خالاكتر.وأكدت الوزارة أن فرق الإنقاذ في الإقليم وُضعت في حالة تأهب قصوى.ولم ترد بعد أي معلومات عن أضرار أو إصابات. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن سكان بتروبافلوفسك-كامشاتسكي شعروا بالزلزال بشكل واضح، حيث خرج الكثيرون مسرعين إلى الشوارع من منازلهم ومكاتبهم ومراكز التسوق.يُذكر أن كامشاتكا شهدت في 30 يوليو/تموز أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة، ومنذ ذلك الحين يسجل العلماء يومياً هزات ارتدادية.ومعظم هذه الهزات لا يشعر بها السكان، إلا أن العلماء وصفوا النشاط الزلزالي في المنطقة بأنه مرتفع للغاية، وبناءً على ذلك، أعلن رئيس الإقليم حالة الطوارئ الطبيعية في كامشاتكا.

