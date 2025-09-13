https://sarabic.ae/20250913/فيديو-لاعتراض-الدفاعات-السعودية-جسما-مجهولا-فوق-المدينة-المنورة-1104805499.html
فيديو لاعتراض الدفاعات السعودية جسما مجهولا فوق المدينة المنورة
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، لقطات مصورة تظهر اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لجسم مشبوه في سماء المدينة المنورة، يُعتقد أنه...
وأظهرت المقاطع المتداولة على نطاق واسع انفجارا في السماء ليلاً، صاحبه ومضات ساطعة، وهو المشهد الذي يتوافق مع عمل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير الأجسام الطائرة المعادية.وجاءت الحادثة في سياق تصعيد عسكري إقليمي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصده "إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل"، مشيرا إلى أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل لاعتراضه"، ومطالباً السكان "باتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".وفي تصعيد مرتبط، كان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أعلن امس الجمعة، عن "استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش (إيلات)"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول نوعية الهجوم أو نتائجه.وحتى وقت كتابة هذه السطور لم تصدر أي تعليقات أو بيانات رسمية من الجهات السعودية المختصة لتؤكد أو تنفي الحادثة، أو لتوضح طبيعة الجسم الذي تم اعتراضه ومصدره.
