https://sarabic.ae/20250914/أستراليا-تنفق-16-مليار-دولار-لتطوير-أحواض-بناء-الغواصات-1104820563.html
أستراليا تنفق 16 مليار دولار لتطوير أحواض بناء الغواصات
أستراليا تنفق 16 مليار دولار لتطوير أحواض بناء الغواصات
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارلس، الأحد، إن بلاده ستنفق 16 مليار دولار خلال عشر سنوات لتطوير أحواض بناء السفن بما يتيح استيعاب الغواصات النووية،... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T04:16+0000
2025-09-14T04:16+0000
2025-09-14T04:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أستراليا
غواصة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104820407_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1d352d1f245af5935bfd9c5609d6ef69.jpg
وأوضح مارلس أن المشروع يشمل مجمع Henderson Defence Precinct" في ولاية أستراليا الغربية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سيعلن في البداية عن استثمار يقارب 8 مليارات دولار لتحديث المجمع، على أن يصل إجمالي الإنفاق إلى الضعف خلال العقد المقبل لتحسين البنية التحتية وتعزيز معايير السلامة الخاصة بالغواصات.يشار إلى أن اتفاق "AUKUS"، الذي أُعلن في سبتمبر 2021، يقوم على ركيزتين رئيسيتين: "الأولى تتعلق بتطوير أسطول أسترالي من الغواصات النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية، على أن تسلم واشنطن ثلاث غواصات من طراز "فرجينيا" في ثلاثينيات هذا العقد مع إمكانية رفع العدد إلى خمس، مقابل مساهمة أسترالية قدرها مليارا دولار تدفع هذا العام".أما الثانية تركز على تطوير تقنيات متقدمة تشمل الروبوتات البحرية، الإلكترونيات الكمية، الأمن السيبراني، الحرب الإلكترونية، الأسلحة فرط الصوتية وأنظمة الدفاع ضدها.وفي أكتوبر 2024، كانت وزارة الدفاع الأسترالية قد أعلنت استثمار عشرات المليارات لبناء مجمع دفاعي جديد في غرب البلاد، ليصبح مركزاً لصيانة الغواصات النووية التابعة لـ AUKUS"، إضافة إلى بناء سفن إنزال وفرقاطات متعددة الأغراض.
https://sarabic.ae/20250826/أستراليا-تطرد-السفير-الإيراني-وتتهم-طهران-بـهجمات-معادية-للسامية-1104130215.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104820407_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3ec9170f57317c6fa122b4609d7b655c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أستراليا, غواصة, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أستراليا, غواصة, العالم
أستراليا تنفق 16 مليار دولار لتطوير أحواض بناء الغواصات
04:16 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 14.09.2025)
قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارلس، الأحد، إن بلاده ستنفق 16 مليار دولار خلال عشر سنوات لتطوير أحواض بناء السفن بما يتيح استيعاب الغواصات النووية، في إطار التعاون الدفاعي الثلاثي "AUKUS " مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأوضح مارلس أن المشروع يشمل مجمع Henderson Defence Precinct" في ولاية أستراليا الغربية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سيعلن في البداية عن استثمار يقارب 8 مليارات دولار لتحديث المجمع، على أن يصل إجمالي الإنفاق إلى الضعف خلال العقد المقبل لتحسين البنية التحتية وتعزيز معايير السلامة الخاصة بالغواصات.
وأضاف المسؤول الأسترالي في مقابلة مع موقع "أي بي سي نيوز"، التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة النهائية قد تبلغ نحو 25 مليار دولار أسترالي (16 مليار دولار أمريكي)، وهذا مشروع ضخم للغاية".
يشار إلى أن اتفاق "AUKUS"، الذي أُعلن في سبتمبر 2021، يقوم على ركيزتين رئيسيتين: "الأولى تتعلق بتطوير أسطول أسترالي من الغواصات النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية، على أن تسلم واشنطن ثلاث غواصات من طراز "فرجينيا" في ثلاثينيات هذا العقد مع إمكانية رفع العدد إلى خمس، مقابل مساهمة أسترالية قدرها مليارا دولار
تدفع هذا العام".
أما الثانية تركز على تطوير تقنيات متقدمة تشمل الروبوتات البحرية، الإلكترونيات الكمية، الأمن السيبراني، الحرب الإلكترونية، الأسلحة فرط الصوتية وأنظمة الدفاع ضدها.
وفي أكتوبر 2024، كانت وزارة الدفاع الأسترالية قد أعلنت استثمار عشرات المليارات لبناء مجمع دفاعي جديد في غرب البلاد، ليصبح مركزاً لصيانة الغواصات النووية التابعة لـ AUKUS"، إضافة إلى بناء سفن إنزال وفرقاطات متعددة الأغراض.