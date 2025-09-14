أستراليا تنفق 16 مليار دولار لتطوير أحواض بناء الغواصات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
أستراليا تنفق 16 مليار دولار لتطوير أحواض بناء الغواصات
قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارلس، الأحد، إن بلاده ستنفق 16 مليار دولار خلال عشر سنوات لتطوير أحواض بناء السفن بما يتيح استيعاب الغواصات النووية،... 14.09.2025
وأوضح مارلس أن المشروع يشمل مجمع Henderson Defence Precinct" في ولاية أستراليا الغربية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سيعلن في البداية عن استثمار يقارب 8 مليارات دولار لتحديث المجمع، على أن يصل إجمالي الإنفاق إلى الضعف خلال العقد المقبل لتحسين البنية التحتية وتعزيز معايير السلامة الخاصة بالغواصات.يشار إلى أن اتفاق "AUKUS"، الذي أُعلن في سبتمبر 2021، يقوم على ركيزتين رئيسيتين: "الأولى تتعلق بتطوير أسطول أسترالي من الغواصات النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية، على أن تسلم واشنطن ثلاث غواصات من طراز "فرجينيا" في ثلاثينيات هذا العقد مع إمكانية رفع العدد إلى خمس، مقابل مساهمة أسترالية قدرها مليارا دولار تدفع هذا العام".أما الثانية تركز على تطوير تقنيات متقدمة تشمل الروبوتات البحرية، الإلكترونيات الكمية، الأمن السيبراني، الحرب الإلكترونية، الأسلحة فرط الصوتية وأنظمة الدفاع ضدها.وفي أكتوبر 2024، كانت وزارة الدفاع الأسترالية قد أعلنت استثمار عشرات المليارات لبناء مجمع دفاعي جديد في غرب البلاد، ليصبح مركزاً لصيانة الغواصات النووية التابعة لـ AUKUS"، إضافة إلى بناء سفن إنزال وفرقاطات متعددة الأغراض.
غواصة الهجوم السريع يو إس إس مينيسوتا (SSN-783) من فئة فيرجينيا، قبالة الساحل الغربي لأستراليا، الأحد، 16 مايو 2025.
غواصة الهجوم السريع يو إس إس مينيسوتا (SSN-783) من فئة فيرجينيا، قبالة الساحل الغربي لأستراليا، الأحد، 16 مايو 2025.
قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارلس، الأحد، إن بلاده ستنفق 16 مليار دولار خلال عشر سنوات لتطوير أحواض بناء السفن بما يتيح استيعاب الغواصات النووية، في إطار التعاون الدفاعي الثلاثي "AUKUS " مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأوضح مارلس أن المشروع يشمل مجمع Henderson Defence Precinct" في ولاية أستراليا الغربية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سيعلن في البداية عن استثمار يقارب 8 مليارات دولار لتحديث المجمع، على أن يصل إجمالي الإنفاق إلى الضعف خلال العقد المقبل لتحسين البنية التحتية وتعزيز معايير السلامة الخاصة بالغواصات.
وأضاف المسؤول الأسترالي في مقابلة مع موقع "أي بي سي نيوز"، التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة النهائية قد تبلغ نحو 25 مليار دولار أسترالي (16 مليار دولار أمريكي)، وهذا مشروع ضخم للغاية".
يشار إلى أن اتفاق "AUKUS"، الذي أُعلن في سبتمبر 2021، يقوم على ركيزتين رئيسيتين: "الأولى تتعلق بتطوير أسطول أسترالي من الغواصات النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية، على أن تسلم واشنطن ثلاث غواصات من طراز "فرجينيا" في ثلاثينيات هذا العقد مع إمكانية رفع العدد إلى خمس، مقابل مساهمة أسترالية قدرها مليارا دولار تدفع هذا العام".
أما الثانية تركز على تطوير تقنيات متقدمة تشمل الروبوتات البحرية، الإلكترونيات الكمية، الأمن السيبراني، الحرب الإلكترونية، الأسلحة فرط الصوتية وأنظمة الدفاع ضدها.
وفي أكتوبر 2024، كانت وزارة الدفاع الأسترالية قد أعلنت استثمار عشرات المليارات لبناء مجمع دفاعي جديد في غرب البلاد، ليصبح مركزاً لصيانة الغواصات النووية التابعة لـ AUKUS"، إضافة إلى بناء سفن إنزال وفرقاطات متعددة الأغراض.
