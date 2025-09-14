https://sarabic.ae/20250914/إعلام-أمريكي-روسيا-أصبحت-إمبراطورية-الطائرات-المسيرة-1104837272.html
إعلام أمريكي: روسيا أصبحت "إمبراطورية الطائرات المسيرة"
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن روسيا أصبحت "إمبراطورية" في مجال الطائرات المسيرة بفضل تزايد إنتاجها.
وأضافت الصحيفة: "أوضحت الحكومة الروسية على أعلى المستويات أن الطائرات المسيرة تمثل أولوية قصوى للبلاد، فحشدت مواردها العامة والخاصة لإنشاء "إمبراطورية الطائرات المسيرة".وكتبت مجلة "فوربس"، في 4 سبتمبر/أيلول، أن الجيش الأوكراني يواجه نقصًا في المعدات بسبب ضربات الطائرات الروسية المسيرة.وأفاد نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في اجتماع لمجلس وزارة الدفاع في 1 سبتمبر/أيلول، بأن مركز "روبيكون" لاختبار تقنيات الطائرات المسيرة الواعدة قد دمر أربعة آلاف جهاز اتصالات، ومعدات حرب إلكترونية، ورادارات، وقمع أكثر من 44 ألف طائرة مسيرة ذاتية التوجيه في منطقة العمليات الخاصة خلال عام.
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن روسيا أصبحت "إمبراطورية" في مجال الطائرات المسيرة بفضل تزايد إنتاجها.
وأضافت الصحيفة: "أوضحت الحكومة الروسية على أعلى المستويات أن الطائرات المسيرة تمثل أولوية قصوى للبلاد، فحشدت مواردها العامة والخاصة لإنشاء "إمبراطورية الطائرات المسيرة".
ويشير الصحفيون إلى أن ثورة حدثت في روسيا في إنتاج الطائرات من دون طيار.
وكتبت مجلة "فوربس"، في 4 سبتمبر/أيلول، أن الجيش الأوكراني يواجه نقصًا في المعدات بسبب ضربات الطائرات الروسية المسيرة.
وأشارت المجلة إلى عمل وحدة "روبيكون"، التي يعقد مشغلو الطائرات المسيرة فيها العمليات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، ووصفتها بأنها من أكثر الوحدات فعالية على الجبهة.
وأفاد نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في اجتماع لمجلس وزارة الدفاع في 1 سبتمبر/أيلول، بأن مركز "روبيكون" لاختبار تقنيات الطائرات المسيرة الواعدة قد دمر أربعة آلاف جهاز اتصالات، ومعدات حرب إلكترونية، ورادارات، وقمع أكثر من 44 ألف طائرة مسيرة ذاتية التوجيه في منطقة العمليات الخاصة خلال عام.