ارتفاع غير مسبوق في الإصابات النفسية والجسدية بين جنود الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن أرقام صادمة تتعلق بإصابات الجنود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث استقبل قسم إعادة التأهيل التابع للوزارة أكثر من 20 ألف جريح... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T13:30+0000

2025-09-14T13:30+0000

2025-09-14T13:30+0000

ووفقا لبيان صادر عن القسم، فإن 56% من هؤلاء الجرحى يعانون من اضطرابات نفسية، مما يعكس الضغط النفسي الهائل الذي يواجهه الجنود، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل". تُظهر هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، سواء على صعيد الإصابات الجسدية أو النفسية، في ظل استمرار الصراع.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث حذرت منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

