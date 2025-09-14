ارتفاع غير مسبوق في الإصابات النفسية والجسدية بين جنود الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن أرقام صادمة تتعلق بإصابات الجنود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث استقبل قسم إعادة التأهيل التابع للوزارة أكثر من 20 ألف جريح من الجيش الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية.
ووفقا لبيان صادر عن القسم، فإن 56% من هؤلاء الجرحى يعانون من اضطرابات نفسية، مما يعكس الضغط النفسي الهائل الذي يواجهه الجنود، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الجرحى من مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بلغ ذروته عند 81,700 جريح، من بينهم 31,000 يعانون من اضطرابات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة بنسبة 38%.

تُظهر هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، سواء على صعيد الإصابات الجسدية أو النفسية، في ظل استمرار الصراع.
مقر قادة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
نتنياهو: القضاء على قادة "حماس" في قطر سيمهد الطريق لإنهاء حرب غزة
أمس, 18:35 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث حذرت منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
