مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
افتتاح المسرح الوطني اللبناني في الحمرا... نبض فني جديد لبيروت
افتتاح المسرح الوطني اللبناني في الحمرا... نبض فني جديد لبيروت.. فيديو
سبوتنيك عربي
يمثل هذا الافتتاح حدثا ثقافيا مهما يعيد الحياة إلى المشهد المسرحي اللبناني، ويعزز دور بيروت كمنارة للفن والثقافة في المنطقة.جاء هذا الإنجاز بجهود المخرج اللبناني الشاب قاسم إسطنبولي، الذي اشتهر بمبادراته الهادفة إلى دعم الفن والثقافة في لبنان، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى البنى التحتية الثقافية. حضر الافتتاح عدد من الوجوه الفنية العربية المعروفة، الذين أشادوا بالمبادرة وبأهمية المسرح في بناء المجتمعات وتوحيد الشعوب. وعبّروا عن دعمهم الكامل للمسرح الوطني اللبناني، متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته.يقع المسرح الوطني اللبناني في قلب الحمرا، إحدى أكثر مناطق بيروت حيوية وتاريخية، مما يجعله مركزا ثقافيا جاذبا للجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات. ومن المتوقع أن يستضيف المسرح مجموعة متنوعة من العروض المسرحية، المحلية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى ورش عمل وفعاليات ثقافية تهدف إلى تنمية المواهب الشابة ونشر الوعي الفني.يشكل افتتاح المسرح الوطني اللبناني بارقة أمل جديدة لبيروت، التي تسعى جاهدة لاستعادة مكانتها كعاصمة للثقافة والفنون في المنطقة، ويؤكد على أن الإرادة والإصرار يمكن أن يحققا المعجزات، حتى في ظل أصعب الظروف.
شهدت منطقة الحمرا العريقة في بيروت، يوم أمس، افتتاح المسرح الوطني اللبناني، بحضور حشد كبير من الشخصيات الفنية والثقافية والسياسية، وممثلين مسرحيين بارزين من مختلف الدول العربية.
يمثل هذا الافتتاح حدثا ثقافيا مهما يعيد الحياة إلى المشهد المسرحي اللبناني، ويعزز دور بيروت كمنارة للفن والثقافة في المنطقة.
جاء هذا الإنجاز بجهود المخرج اللبناني الشاب قاسم إسطنبولي، الذي اشتهر بمبادراته الهادفة إلى دعم الفن والثقافة في لبنان، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى البنى التحتية الثقافية.

وقد عبر إسطنبولي في كلمته الافتتاحية عن سعادته بتحقيق هذا الحلم، مؤكدا أن المسرح الوطني اللبناني سيكون مساحة حرة للإبداع والتعبير، ومنبرا للفنانين اللبنانيين والعرب لتقديم أعمالهم.

حضر الافتتاح عدد من الوجوه الفنية العربية المعروفة، الذين أشادوا بالمبادرة وبأهمية المسرح في بناء المجتمعات وتوحيد الشعوب. وعبّروا عن دعمهم الكامل للمسرح الوطني اللبناني، متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته.
يقع المسرح الوطني اللبناني في قلب الحمرا، إحدى أكثر مناطق بيروت حيوية وتاريخية، مما يجعله مركزا ثقافيا جاذبا للجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.
ومن المتوقع أن يستضيف المسرح مجموعة متنوعة من العروض المسرحية، المحلية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى ورش عمل وفعاليات ثقافية تهدف إلى تنمية المواهب الشابة ونشر الوعي الفني.

يشكل افتتاح المسرح الوطني اللبناني بارقة أمل جديدة لبيروت، التي تسعى جاهدة لاستعادة مكانتها كعاصمة للثقافة والفنون في المنطقة، ويؤكد على أن الإرادة والإصرار يمكن أن يحققا المعجزات، حتى في ظل أصعب الظروف.
