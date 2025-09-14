البيت الأبيض يطلب 58 مليون دولار من الكونغرس لتعزيز الأمن بعد مقتل تشارلي كيرك

عربي
02:48 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 02:49 GMT 14.09.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تخصيص 58 مليون دولار إضافية لتعزيز إجراءات الأمن لكل من السلطتين التنفيذية والقضائية، وذلك عقب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
موسكو –سبوتنيك. وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، إن هذا الطلب قبل الموعد النهائي لإقرار موازنة تمويل الحكومة، والمحدد في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
كما أشار مؤسس منصة "بانشبول" جيك شيرمان على منصة "إكس"، إلى أن البيت الأبيض أيد أيضا تخصيص أموال إضافية لحماية أعضاء الكونغرس أنفسهم.
وقتل تشارلي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، برصاصة خلال مشاركته في فعالية جماهيرية بجامعة "يوتا فالي".
وكان قد عُرف بمواقفه المعارضة لدعم أوكرانيا، واعتبر فلاديمير زيلينسكي "عقبة أمام السلام" و"دمية بيد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".
كما شدد مرارًا على أن شبه جزيرة القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.
صورة لرجل يعتقد أنه متورط في مقتل الناشط تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
حاكم يوتا الأمريكية: المشتبه به في قتل كيرك تصرف بمفرده
12 سبتمبر, 23:23 GMT
حادثة اغتيال كيرك ليست الأولى من نوعها ضد شخصيات سياسية معارضة لدعم كييف، ففي مايو/ أيار 2024، حاول راديكالي مؤيد لأوكرانيا اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي نُقل حينها إلى المستشفى في حالة حرجة.
وفي العام ذاته، استهدفت محاولتان بالاغتيال المرشح الرئاسي آنذاك (الرئيس الحالي) ترامب، المعروف أيضًا بانتقاده للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، لعب كيرك دورًا محوريًا في تأمين فوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، حيث ساعد على رفع نسب المشاركة بين فئة الشباب، ما جعله من أبرز الوجوه المؤثرة في الدائرة السياسية المحافظة.
