https://sarabic.ae/20250914/الجيش-الصيني-يحذر-الفلبين-من-الاستفزازات-في-بحر-الصين-الجنوبي-1104821074.html
الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي
الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي
سبوتنيك عربي
أكد متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأحد، أن جيش بلاده قام بدوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T05:31+0000
2025-09-14T05:31+0000
2025-09-14T05:31+0000
الصين
الفلبين
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102580/04/1025800484_0:119:1001:682_1920x0_80_0_0_fadf45bcc12e845ef1f9752483c5a404.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث أنه على الفلبين التوقف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي.وأضاف أن القوات الصينية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد في المنطقة، محذرا الفلبين من أي استفزازات.وكانت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قد ذكرت في وقت سابق، في بيان لها أن بلادها واليابان والفلبين أجرت تدريبات بحرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في الفترة من 11 - 13 سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة. ويعود الهدف من المناورات التي اطلق عليها اسم "تنين الحسم 25" إلى اختبار سيناريوهات الدفاع في الجبهات الجنوبية والوسطى والشمالية، كما تضمن لأول مرة تجربة منظومة الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى "تايفون".ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، أجريت المناورات بمشاركة أكثر من 14 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ونحو 5 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية.وقد أثارت مناورات "تنين الحسم 25" قلقًا على المستوى الدولي والداخلي في اليابان، حيث أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لنشر منظومة "تايفون"، محذرتين من أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتسريع سباق التسلح.أما داخل اليابان، فقد عبّر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني في كيوشو عن احتجاجه، خاصة على نشر نحو 10 طائرات "أوسبري" في قاعدة كانويا، داعيًا الحكومة اليابانية إلى رفض هذه المناورات والدفع نحو بناء السلام عبر الحوار والدبلوماسية.
https://sarabic.ae/20250524/بكين-تحذر-واشنطن-من-استغلال-الفلبين-لإثارة-التوتر-في-بحر-الصين-الجنوبي-1100914169.html
الصين
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102580/04/1025800484_0:26:1001:776_1920x0_80_0_0_5efbd110c4c6203501228ea216c19de1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الفلبين, العالم, الأخبار
الصين, الفلبين, العالم, الأخبار
الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي
أكد متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأحد، أن جيش بلاده قام بدوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي.
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث أنه على الفلبين التوقف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف أن القوات الصينية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد في المنطقة، محذرا الفلبين من أي استفزازات.
وكانت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قد ذكرت في وقت سابق، في بيان لها أن بلادها واليابان والفلبين أجرت تدريبات بحرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في الفترة من 11 - 13 سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادي
الحرة والمفتوحة.
ويعود الهدف من المناورات التي اطلق عليها اسم "تنين الحسم 25" إلى اختبار سيناريوهات الدفاع في الجبهات الجنوبية والوسطى والشمالية، كما تضمن لأول مرة تجربة منظومة الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى "تايفون".
ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، أجريت المناورات بمشاركة أكثر من 14 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ونحو 5 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية.
وقد أثارت مناورات "تنين الحسم 25"
قلقًا على المستوى الدولي والداخلي في اليابان، حيث أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لنشر منظومة "تايفون"، محذرتين من أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتسريع سباق التسلح.
أما داخل اليابان، فقد عبّر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني في كيوشو عن احتجاجه، خاصة على نشر نحو 10 طائرات "أوسبري" في قاعدة كانويا، داعيًا الحكومة اليابانية إلى رفض هذه المناورات والدفع نحو بناء السلام عبر الحوار والدبلوماسية.