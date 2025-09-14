عربي
الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي
الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي
أكد متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأحد، أن جيش بلاده قام بدوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي.
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث أنه على الفلبين التوقف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي.وأضاف أن القوات الصينية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد في المنطقة، محذرا الفلبين من أي استفزازات.وكانت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قد ذكرت في وقت سابق، في بيان لها أن بلادها واليابان والفلبين أجرت تدريبات بحرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في الفترة من 11 - 13 سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة. ويعود الهدف من المناورات التي اطلق عليها اسم "تنين الحسم 25" إلى اختبار سيناريوهات الدفاع في الجبهات الجنوبية والوسطى والشمالية، كما تضمن لأول مرة تجربة منظومة الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى "تايفون".ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، أجريت المناورات بمشاركة أكثر من 14 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ونحو 5 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية.وقد أثارت مناورات "تنين الحسم 25" قلقًا على المستوى الدولي والداخلي في اليابان، حيث أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لنشر منظومة "تايفون"، محذرتين من أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتسريع سباق التسلح.أما داخل اليابان، فقد عبّر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني في كيوشو عن احتجاجه، خاصة على نشر نحو 10 طائرات "أوسبري" في قاعدة كانويا، داعيًا الحكومة اليابانية إلى رفض هذه المناورات والدفع نحو بناء السلام عبر الحوار والدبلوماسية.
الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي

05:31 GMT 14.09.2025
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskillسفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي
سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
أكد متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأحد، أن جيش بلاده قام بدوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي.
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث أنه على الفلبين التوقف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي.
سفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
بكين تحذر واشنطن من "استغلال" الفلبين لإثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي
24 مايو, 05:46 GMT
وأضاف أن القوات الصينية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد في المنطقة، محذرا الفلبين من أي استفزازات.
وكانت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قد ذكرت في وقت سابق، في بيان لها أن بلادها واليابان والفلبين أجرت تدريبات بحرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في الفترة من 11 - 13 سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة.
ويعود الهدف من المناورات التي اطلق عليها اسم "تنين الحسم 25" إلى اختبار سيناريوهات الدفاع في الجبهات الجنوبية والوسطى والشمالية، كما تضمن لأول مرة تجربة منظومة الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى "تايفون".
ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، أجريت المناورات بمشاركة أكثر من 14 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ونحو 5 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية.
وقد أثارت مناورات "تنين الحسم 25" قلقًا على المستوى الدولي والداخلي في اليابان، حيث أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لنشر منظومة "تايفون"، محذرتين من أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتسريع سباق التسلح.
أما داخل اليابان، فقد عبّر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني في كيوشو عن احتجاجه، خاصة على نشر نحو 10 طائرات "أوسبري" في قاعدة كانويا، داعيًا الحكومة اليابانية إلى رفض هذه المناورات والدفع نحو بناء السلام عبر الحوار والدبلوماسية.
