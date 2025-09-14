https://sarabic.ae/20250914/الجيش-الصيني-يحذر-الفلبين-من-الاستفزازات-في-بحر-الصين-الجنوبي-1104821074.html

الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي

الجيش الصيني يحذر الفلبين من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي

سبوتنيك عربي

أكد متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأحد، أن جيش بلاده قام بدوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي. 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T05:31+0000

2025-09-14T05:31+0000

2025-09-14T05:31+0000

الصين

الفلبين

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102580/04/1025800484_0:119:1001:682_1920x0_80_0_0_fadf45bcc12e845ef1f9752483c5a404.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث أنه على الفلبين التوقف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي.وأضاف أن القوات الصينية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد في المنطقة، محذرا الفلبين من أي استفزازات.وكانت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قد ذكرت في وقت سابق، في بيان لها أن بلادها واليابان والفلبين أجرت تدريبات بحرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في الفترة من 11 - 13 سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة. ويعود الهدف من المناورات التي اطلق عليها اسم "تنين الحسم 25" إلى اختبار سيناريوهات الدفاع في الجبهات الجنوبية والوسطى والشمالية، كما تضمن لأول مرة تجربة منظومة الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى "تايفون".ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، أجريت المناورات بمشاركة أكثر من 14 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ونحو 5 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية.وقد أثارت مناورات "تنين الحسم 25" قلقًا على المستوى الدولي والداخلي في اليابان، حيث أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لنشر منظومة "تايفون"، محذرتين من أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتسريع سباق التسلح.أما داخل اليابان، فقد عبّر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني في كيوشو عن احتجاجه، خاصة على نشر نحو 10 طائرات "أوسبري" في قاعدة كانويا، داعيًا الحكومة اليابانية إلى رفض هذه المناورات والدفع نحو بناء السلام عبر الحوار والدبلوماسية.

https://sarabic.ae/20250524/بكين-تحذر-واشنطن-من-استغلال-الفلبين-لإثارة-التوتر-في-بحر-الصين-الجنوبي-1100914169.html

الصين

الفلبين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الفلبين, العالم, الأخبار