الرئيس الجزائري يعين سيفي غريب رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر تعيين سيفي غريب، رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة: "استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيفي غريب الوزير الأول بالنيابة، والذي رسّمه الرئيس وزيرا أول، وكلّفه بتشكيل الحكومة".ولم تذكر الرئاسة الجزائرية، حينذاك، أسباب إنهاء مهام رئيس الحكومة نذير العرباوي.وفي 14 أيلول/سبتمبر 2024، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية من خمس سنوات بعد حصوله على 84.3 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 أيلول/سبتمبر 2024.
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر تعيين سيفي غريب، رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة: "استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيفي غريب الوزير الأول بالنيابة، والذي رسّمه الرئيس وزيرا أول، وكلّفه بتشكيل الحكومة".
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أقال في 28 آب/أغسطس الماضي، رئيس الحكومة نذير العرباوي وعيّن سيفي غريب، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، خلفا له بالنيابة.
ولم تذكر الرئاسة الجزائرية، حينذاك، أسباب إنهاء مهام رئيس الحكومة نذير العرباوي.
يُشار إلى أن عبد المجيد تبون انتخب رئيسا للجزائر أول مرة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، وحصل آنذاك على نسبة 58.13 في المئة من أصوات الناخبين.
وفي 14 أيلول/سبتمبر 2024، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية من خمس سنوات بعد حصوله على 84.3 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 أيلول/سبتمبر 2024.