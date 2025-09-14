"حماس" تطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بمقاطعة إسرائيل وعزلها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250914/حماس-تطالب-المجتمع-الدولي-والدول-العربية-والإسلامية-بمقاطعة-إسرائيل-وعزلها-1104840975.html
"حماس" تطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بمقاطعة إسرائيل وعزلها
"حماس" تطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بمقاطعة إسرائيل وعزلها
سبوتنيك عربي
وجهت حركة "حماس" الفلسطينية، مذكرة عاجلة إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية، حول محاولة اغتيال وفدها المفاوض و"انتهاك" سيادة دولة قطر... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T19:03+0000
2025-09-14T19:03+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097139349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ba7bb40425b0f99b57597f3a7a6c85a.jpg
وذكرت الحركة الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد، أنه جرى توجيه "مذكرة عاجلة إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والدول الفاعلة في العالم، بالإضافة إلى الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، أوضحت فيها تفاصيل المحاولة الصهيونية الغادرة لاغتيال الوفد المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، محمّلة حكومة الاحتلال بقيادة [بنيامين] نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن إفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية "بالعمل على الضغط لوقف العدوان والإبادة في غزة والضفة والقدس، وإنهاء حالة العربدة الإسرائيلية التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والاستجابة لحقوق شعبنا المشروعة، ومقاطعة إسرائيل وعزلها سياسياً واقتصادياً، وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائم الإبادة وانتهاك سيادة الدول".واعتبرت "حماس" الاعتداء الإسرائيلي "الغادر" يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة قطر، الدولة الوسيطة في المفاوضات، مشيرة إلى أن الحركة بذلت أقصى درجات المرونة لوقف "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، غير أن الحكومة الإسرائيلية دأبت على "إفشال كل اتفاق عبر الاغتيالات وإضافة الشروط وارتكاب المجازر، مستخدمة المفاوضات غطاءً لمزيد من الوقت والجرائم".وبدأت في وقت سابق اليوم بالعاصمة القطرية "الدوحة"، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد غدا الاثنين، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اتهم الدوحة، في وقت سابق، بتوفير "ملاذ للإرهابيين"، داعيًا إياها إلى طردهم أو تقديمهم للمحاكمة، ومؤكدًا أن إسرائيل ستتولى الأمر بنفسها إذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوة.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، فشل الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة في اغتيال قيادات الحركة المستهدفة، مشيرة إلى أن 5 من مرافقي القيادات بينهم نجل رئيس مكتبها السياسي خليل الحية هم من قُتلوا نتيجة الغارة، إضافة إلى أحد أفراد الأمن القطري.من جانبها، نددت قطر، التي تؤدي دور الوسيط مع مصر والولايات المتحدة بين "حماس" وإسرائيل، بالهجوم الإسرائيلي "الجبان" على مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.ووصفت قطر الهجوم بأنه "اعتداء إجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا" لكافة القوانين والأعراف الدولية.كما أثار الهجوم الإسرائيلي على قطر استنكارا دوليا واسعا، في حين اعتبرته روسيا "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديًا على سيادة دولة مستقلة وسلامة أراضيها"، وخطوةً تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط.ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
https://sarabic.ae/20250914/إعلام-بريطانيا-تحظر-على-الإسرائيليين-الدراسة-في-أكاديمية-دفاعية-عريقة-بسبب-حرب-غزة-1104840388.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097139349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b0f865b9c77726ad6f14533cdf0c7d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

"حماس" تطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بمقاطعة إسرائيل وعزلها

19:03 GMT 14.09.2025
© AP Photo / Abed Hajjarحركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
تابعنا عبر
وجهت حركة "حماس" الفلسطينية، مذكرة عاجلة إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية، حول محاولة اغتيال وفدها المفاوض و"انتهاك" سيادة دولة قطر وإفشال جهود "وقف الإبادة"، مطالبة بمقاطعة إسرائيل وعزلها سياسياً واقتصادياً.
وذكرت الحركة الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد، أنه جرى توجيه "مذكرة عاجلة إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والدول الفاعلة في العالم، بالإضافة إلى الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، أوضحت فيها تفاصيل المحاولة الصهيونية الغادرة لاغتيال الوفد المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، محمّلة حكومة الاحتلال بقيادة [بنيامين] نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن إفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية "بالعمل على الضغط لوقف العدوان والإبادة في غزة والضفة والقدس، وإنهاء حالة العربدة الإسرائيلية التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والاستجابة لحقوق شعبنا المشروعة، ومقاطعة إسرائيل وعزلها سياسياً واقتصادياً، وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائم الإبادة وانتهاك سيادة الدول".

وشددت "حماس" على أنها حركة تحرر وطني منتخبة، تسعى لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ولا يجوز اعتبار قادتها أهدافاً عسكرية لتبرير "جرائم الاحتلال"، محذرة من أن الحكومة الإسرائيلية "اليمينية المتطرفة"، تفتح باباً خطيراً "للتطرف والإرهاب" في الإقليم والعالم.

واعتبرت "حماس" الاعتداء الإسرائيلي "الغادر" يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة قطر، الدولة الوسيطة في المفاوضات، مشيرة إلى أن الحركة بذلت أقصى درجات المرونة لوقف "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، غير أن الحكومة الإسرائيلية دأبت على "إفشال كل اتفاق عبر الاغتيالات وإضافة الشروط وارتكاب المجازر، مستخدمة المفاوضات غطاءً لمزيد من الوقت والجرائم".
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
إعلام: بريطانيا تحظر على الإسرائيليين الدراسة في أكاديمية دفاعية عريقة بسبب حرب غزة
17:46 GMT
وبدأت في وقت سابق اليوم بالعاصمة القطرية "الدوحة"، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد غدا الاثنين، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اتهم الدوحة، في وقت سابق، بتوفير "ملاذ للإرهابيين"، داعيًا إياها إلى طردهم أو تقديمهم للمحاكمة، ومؤكدًا أن إسرائيل ستتولى الأمر بنفسها إذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوة.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، فشل الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة في اغتيال قيادات الحركة المستهدفة، مشيرة إلى أن 5 من مرافقي القيادات بينهم نجل رئيس مكتبها السياسي خليل الحية هم من قُتلوا نتيجة الغارة، إضافة إلى أحد أفراد الأمن القطري.

واعتبرت "حماس" أن استهداف قادتها في قطر أثناء مناقشتهم مقترحا أمريكيا لحل الأزمة في غزة "يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، وأنهم يسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص وإفشال المساعي الدولية، غير آبهين بحياة أسراهم لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها".

من جانبها، نددت قطر، التي تؤدي دور الوسيط مع مصر والولايات المتحدة بين "حماس" وإسرائيل، بالهجوم الإسرائيلي "الجبان" على مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
ووصفت قطر الهجوم بأنه "اعتداء إجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا" لكافة القوانين والأعراف الدولية.
كما أثار الهجوم الإسرائيلي على قطر استنكارا دوليا واسعا، في حين اعتبرته روسيا "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديًا على سيادة دولة مستقلة وسلامة أراضيها"، وخطوةً تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала