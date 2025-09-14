https://sarabic.ae/20250914/حماس-تطالب-المجتمع-الدولي-والدول-العربية-والإسلامية-بمقاطعة-إسرائيل-وعزلها-1104840975.html

"حماس" تطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بمقاطعة إسرائيل وعزلها

"حماس" تطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بمقاطعة إسرائيل وعزلها

وجهت حركة "حماس" الفلسطينية، مذكرة عاجلة إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية، حول محاولة اغتيال وفدها المفاوض و"انتهاك" سيادة دولة قطر

وذكرت الحركة الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد، أنه جرى توجيه "مذكرة عاجلة إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والدول الفاعلة في العالم، بالإضافة إلى الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، أوضحت فيها تفاصيل المحاولة الصهيونية الغادرة لاغتيال الوفد المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، محمّلة حكومة الاحتلال بقيادة [بنيامين] نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن إفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية "بالعمل على الضغط لوقف العدوان والإبادة في غزة والضفة والقدس، وإنهاء حالة العربدة الإسرائيلية التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والاستجابة لحقوق شعبنا المشروعة، ومقاطعة إسرائيل وعزلها سياسياً واقتصادياً، وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائم الإبادة وانتهاك سيادة الدول".واعتبرت "حماس" الاعتداء الإسرائيلي "الغادر" يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة قطر، الدولة الوسيطة في المفاوضات، مشيرة إلى أن الحركة بذلت أقصى درجات المرونة لوقف "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، غير أن الحكومة الإسرائيلية دأبت على "إفشال كل اتفاق عبر الاغتيالات وإضافة الشروط وارتكاب المجازر، مستخدمة المفاوضات غطاءً لمزيد من الوقت والجرائم".وبدأت في وقت سابق اليوم بالعاصمة القطرية "الدوحة"، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد غدا الاثنين، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اتهم الدوحة، في وقت سابق، بتوفير "ملاذ للإرهابيين"، داعيًا إياها إلى طردهم أو تقديمهم للمحاكمة، ومؤكدًا أن إسرائيل ستتولى الأمر بنفسها إذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوة.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، فشل الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة في اغتيال قيادات الحركة المستهدفة، مشيرة إلى أن 5 من مرافقي القيادات بينهم نجل رئيس مكتبها السياسي خليل الحية هم من قُتلوا نتيجة الغارة، إضافة إلى أحد أفراد الأمن القطري.من جانبها، نددت قطر، التي تؤدي دور الوسيط مع مصر والولايات المتحدة بين "حماس" وإسرائيل، بالهجوم الإسرائيلي "الجبان" على مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.ووصفت قطر الهجوم بأنه "اعتداء إجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا" لكافة القوانين والأعراف الدولية.كما أثار الهجوم الإسرائيلي على قطر استنكارا دوليا واسعا، في حين اعتبرته روسيا "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديًا على سيادة دولة مستقلة وسلامة أراضيها"، وخطوةً تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط.ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.

