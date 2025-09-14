https://sarabic.ae/20250914/رئيس-الوزراء-البريطاني-الشعب-لديه-الحق-في-الاحتجاج-السلمي-1104842507.html
رئيس الوزراء البريطاني: الشعب لديه الحق في الاحتجاج السلمي
وكتب رئيس الوزراء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "للناس الحق في الاحتجاج السلمي، وهذا من صميم قيم بلدنا، لكننا لن نتسامح مع الاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم، أو مع خوف الناس من الخروج بسبب خلفياتهم أو لون بشرتهم".وكما يقول رئيس الوزراء: "بريطانيا أمة مبنية على التسامح والتنوع والاحترام".تجمع المشاركون في مسيرة "وحدوا المملكة" بقيادة الناشط اليميني تومي روبنسون في ساحة راسل، يوم السبت، وساروا باتجاه الحي الحكومي في وايتهول.حمل العديد منهم العلم الوطني الإنجليزي مع صليب القديس جورج والعلم البريطاني. وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، منتقدين سياسة الحكومة في الهجرة وما يعتبرونه قيودًا على حرية التعبير.
