زعيم حزب فرنسي: ماكرون مهووس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

زعيم حزب فرنسي: ماكرون مهووس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ذكر فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، خلال خطاب ألقاه في مدينة أراس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهووسٌ بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فيليبو في خطابه نشر على قناة وكالة أنباء"إل سي دي": "من الواضح أن ماكرون مهووس ببوتين. جميع الدلائل واضحة، فهو يتحدث عن ذلك صباحًا ومساءً. إنه هوسٌ مفرط".وأضاف فيليبو: "نكرر هذا بوضوح لأن مواطنينا بحاجة إلى سماعه. لا يوجد أي تهديد روسي في فرنسا".ويوم أمس الأحد، صرح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأن الصواريخ الروسية الحديثة تُهدد مدن أوروبا الغربية لأنها تصل إليها بسرعة فائقة في غضون دقائق.وأكدت موسكو مرارًا وتكرارا أنها لا تنوي مهاجمة أعضاء الحلف، وكما أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن السياسيين الغربيين يرهبون السكان بتهديد وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

