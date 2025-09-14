وزيرة الخارجية النمساوية تعلن عن عدم تأييدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250914/وزيرة-الخارجية-النمساوية-تعلن-عن-عدم-تأييدها-الانضمام-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-1104830440.html
وزيرة الخارجية النمساوية تعلن عن عدم تأييدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
وزيرة الخارجية النمساوية تعلن عن عدم تأييدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
صرحت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته مينل رايزنجر، التي دعت سابقا إلى نقاش عام حول انضمام النمسا إلى حلف الناتو، بأنها لا تؤيد انضمام النمسا إلى الحلف، وأن... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T11:30+0000
2025-09-14T11:30+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
وقالت وزيرة الخارجية في مقابلة مع "بلومبرغ": "لسنا أعضاء في حلف الناتو، ولست مؤيدة للانضمام إليه... هناك ميزة في عدم العضوية... هذا تفاهم أكيد على ضرورة الالتزام بالحوار دائمًا".في الأول من سبتمبر/ أيلول، صرح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، بأن مسألة انضمام النمسا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مطروحة على جدول الأعمال، وأن حياد الجمهورية ليس موضع شك.وبحسب الممثلة الرسمية للوزارة، ماريا زاخاروفا، فإن الوثيقة القانونية الدولية الرئيسية لاكتساب النمسا السيادة بعد الحرب كانت المعاهدة الدولية بشأن استعادة النمسا المستقلة والديمقراطية، التي وقعها الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في 15 مايو/أيار 1955، وسبقتها مذكرة موسكو الموقعة في أبريل/نيسان من نفس العام، والتي ضمنت التزام النمسا بالحفاظ على الحياد الأبدي.
https://sarabic.ae/20250913/ماكرون-يعترف-بأن-الناتو-هو-المسؤول-عن-الأزمة-في-أوكرانيا-1104808676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_ede6383432c64698532a47059ca643c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

وزيرة الخارجية النمساوية تعلن عن عدم تأييدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

11:30 GMT 14.09.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته مينل رايزنجر، التي دعت سابقا إلى نقاش عام حول انضمام النمسا إلى حلف الناتو، بأنها لا تؤيد انضمام النمسا إلى الحلف، وأن الحياد "له ميزة".
وقالت وزيرة الخارجية في مقابلة مع "بلومبرغ": "لسنا أعضاء في حلف الناتو، ولست مؤيدة للانضمام إليه... هناك ميزة في عدم العضوية... هذا تفاهم أكيد على ضرورة الالتزام بالحوار دائمًا".

في يوليو/ تموز، أيدت مينل رايزنجر عقد نقاشات عامة حول مسألة التخلي عن الحياد وانضمام النمسا إلى حلف الناتو، نظرًا لتغير الوضع الأمني.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يعترف بأن "الناتو" هو المسؤول عن الأزمة في أوكرانيا
أمس, 11:17 GMT
في الأول من سبتمبر/ أيلول، صرح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، بأن مسألة انضمام النمسا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مطروحة على جدول الأعمال، وأن حياد الجمهورية ليس موضع شك.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية سابقا، فإن فيينا ملزمة التزاما راسخا بالحفاظ على الحياد الدائم.

وبحسب الممثلة الرسمية للوزارة، ماريا زاخاروفا، فإن الوثيقة القانونية الدولية الرئيسية لاكتساب النمسا السيادة بعد الحرب كانت المعاهدة الدولية بشأن استعادة النمسا المستقلة والديمقراطية، التي وقعها الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في 15 مايو/أيار 1955، وسبقتها مذكرة موسكو الموقعة في أبريل/نيسان من نفس العام، والتي ضمنت التزام النمسا بالحفاظ على الحياد الأبدي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала