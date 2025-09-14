https://sarabic.ae/20250914/وزيرة-الخارجية-النمساوية-تعلن-عن-عدم-تأييدها-الانضمام-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-1104830440.html
وزيرة الخارجية النمساوية تعلن عن عدم تأييدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
صرحت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته مينل رايزنجر، التي دعت سابقا إلى نقاش عام حول انضمام النمسا إلى حلف الناتو، بأنها لا تؤيد انضمام النمسا إلى الحلف
وقالت وزيرة الخارجية في مقابلة مع "بلومبرغ": "لسنا أعضاء في حلف الناتو، ولست مؤيدة للانضمام إليه... هناك ميزة في عدم العضوية... هذا تفاهم أكيد على ضرورة الالتزام بالحوار دائمًا".في الأول من سبتمبر/ أيلول، صرح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، بأن مسألة انضمام النمسا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مطروحة على جدول الأعمال، وأن حياد الجمهورية ليس موضع شك.وبحسب الممثلة الرسمية للوزارة، ماريا زاخاروفا، فإن الوثيقة القانونية الدولية الرئيسية لاكتساب النمسا السيادة بعد الحرب كانت المعاهدة الدولية بشأن استعادة النمسا المستقلة والديمقراطية، التي وقعها الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في 15 مايو/أيار 1955، وسبقتها مذكرة موسكو الموقعة في أبريل/نيسان من نفس العام، والتي ضمنت التزام النمسا بالحفاظ على الحياد الأبدي.
صرحت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته مينل رايزنجر، التي دعت سابقا إلى نقاش عام حول انضمام النمسا إلى حلف الناتو، بأنها لا تؤيد انضمام النمسا إلى الحلف، وأن الحياد "له ميزة".
وقالت وزيرة الخارجية في مقابلة مع "بلومبرغ": "لسنا أعضاء في حلف الناتو، ولست مؤيدة للانضمام إليه... هناك ميزة في عدم العضوية... هذا تفاهم أكيد على ضرورة الالتزام بالحوار دائمًا".
في يوليو/ تموز، أيدت مينل رايزنجر عقد نقاشات عامة حول مسألة التخلي عن الحياد وانضمام النمسا إلى حلف الناتو، نظرًا لتغير الوضع الأمني.
في الأول من سبتمبر/ أيلول، صرح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، بأن مسألة انضمام النمسا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مطروحة على جدول الأعمال، وأن حياد الجمهورية ليس موضع شك.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية سابقا، فإن فيينا ملزمة التزاما راسخا بالحفاظ على الحياد الدائم.
وبحسب الممثلة الرسمية للوزارة، ماريا زاخاروفا، فإن الوثيقة القانونية الدولية الرئيسية لاكتساب النمسا السيادة بعد الحرب كانت المعاهدة الدولية بشأن استعادة النمسا المستقلة والديمقراطية، التي وقعها الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في 15 مايو/أيار 1955، وسبقتها مذكرة موسكو الموقعة في أبريل/نيسان من نفس العام، والتي ضمنت التزام النمسا بالحفاظ على الحياد الأبدي.