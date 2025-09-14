https://sarabic.ae/20250914/وزيرة-الخارجية-النمساوية-تعلن-عن-عدم-تأييدها-الانضمام-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-1104830440.html

وزيرة الخارجية النمساوية تعلن عن عدم تأييدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

وزيرة الخارجية النمساوية تعلن عن عدم تأييدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

سبوتنيك عربي

صرحت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته مينل رايزنجر، التي دعت سابقا إلى نقاش عام حول انضمام النمسا إلى حلف الناتو، بأنها لا تؤيد انضمام النمسا إلى الحلف، وأن... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T11:30+0000

2025-09-14T11:30+0000

2025-09-14T11:30+0000

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg

وقالت وزيرة الخارجية في مقابلة مع "بلومبرغ": "لسنا أعضاء في حلف الناتو، ولست مؤيدة للانضمام إليه... هناك ميزة في عدم العضوية... هذا تفاهم أكيد على ضرورة الالتزام بالحوار دائمًا".في الأول من سبتمبر/ أيلول، صرح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، بأن مسألة انضمام النمسا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليست مطروحة على جدول الأعمال، وأن حياد الجمهورية ليس موضع شك.وبحسب الممثلة الرسمية للوزارة، ماريا زاخاروفا، فإن الوثيقة القانونية الدولية الرئيسية لاكتساب النمسا السيادة بعد الحرب كانت المعاهدة الدولية بشأن استعادة النمسا المستقلة والديمقراطية، التي وقعها الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في 15 مايو/أيار 1955، وسبقتها مذكرة موسكو الموقعة في أبريل/نيسان من نفس العام، والتي ضمنت التزام النمسا بالحفاظ على الحياد الأبدي.

https://sarabic.ae/20250913/ماكرون-يعترف-بأن-الناتو-هو-المسؤول-عن-الأزمة-في-أوكرانيا-1104808676.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا