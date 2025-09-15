https://sarabic.ae/20250915/إيران-تعلن-عن-تحفظات-بشأن-البيان-الختامي-لقمة-الدوحة-الطارئة-1104885954.html

إيران تعلن عن تحفظات بشأن البيان الختامي لقمة الدوحة الطارئة

إيران تعلن عن تحفظات بشأن البيان الختامي لقمة الدوحة الطارئة

أصدرت إيران بيانا مطولا، تناول موقفها من البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن الهجوم... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران مع تجديد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره، "تدين بشدة الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، مؤكدة أن "هذا الموقف يمثل التزاما ثابتا للحكومة والشعب الإيراني، ولا يمكن التراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف".وفيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل، شددت إيران على أن "موافقتها على الانضمام إلى الإجماع حول البيان الختامي لا تعني بأي حال من الأحوال، صراحة أو ضمنا، اعترافا بالكيان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.كما أعادت إيران التأكيد على أن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره بكل الوسائل المتاحة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"وحشية الاحتلال الإسرائيلي"، واعتبرت أن دعم هذا الحق واجب مشترك على جميع الدول بموجب القانون الدولي، داعية إلى تبني نهج شامل يأخذ في الاعتبار مصالح الفلسطينيين كافة وهمومهم، وإلى دعم أي اتفاق وحدة وطنية يتوصل إليه الفلسطينيون ويوافقون عليه.وختمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتشديد على "ضرورة أن تقوم الأمانة العامة للقمة العربية الإسلامية الطارئة بتضمين التحفظات التي أبداها وفد إيران ضمن التقرير النهائي للقمة".واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".

