أمساليوم
بث مباشر
إيران تعلن عن تحفظات بشأن البيان الختامي لقمة الدوحة الطارئة
سبوتنيك عربي
أصدرت إيران بيانا مطولا، تناول موقفها من البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن الهجوم
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران مع تجديد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره، "تدين بشدة الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، مؤكدة أن "هذا الموقف يمثل التزاما ثابتا للحكومة والشعب الإيراني، ولا يمكن التراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف".وفيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل، شددت إيران على أن "موافقتها على الانضمام إلى الإجماع حول البيان الختامي لا تعني بأي حال من الأحوال، صراحة أو ضمنا، اعترافا بالكيان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.كما أعادت إيران التأكيد على أن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره بكل الوسائل المتاحة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"وحشية الاحتلال الإسرائيلي"، واعتبرت أن دعم هذا الحق واجب مشترك على جميع الدول بموجب القانون الدولي، داعية إلى تبني نهج شامل يأخذ في الاعتبار مصالح الفلسطينيين كافة وهمومهم، وإلى دعم أي اتفاق وحدة وطنية يتوصل إليه الفلسطينيون ويوافقون عليه.وختمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتشديد على "ضرورة أن تقوم الأمانة العامة للقمة العربية الإسلامية الطارئة بتضمين التحفظات التي أبداها وفد إيران ضمن التقرير النهائي للقمة".واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".
20:29 GMT 15.09.2025
أصدرت إيران بيانا مطولا، تناول موقفها من البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على دولة قطر.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران مع تجديد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره، "تدين بشدة الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، مؤكدة أن "هذا الموقف يمثل التزاما ثابتا للحكومة والشعب الإيراني، ولا يمكن التراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف".

وبشأن ما وُرد في البيان الختامي من إشارات إلى "حل الدولتين" والمبادرات المختلفة مثل "إعلان نيويورك" ومبادرة السلام العربية، أكدت الخارجية الإيرانية أن "هذا الطرح لا يمكن أن يكون حلا حقيقيا أو دائما للقضية الفلسطينية"، مشددة على أن "الحل المستدام الوحيد يتمثل في إقامة دولة ديمقراطية واحدة عبر استفتاء يشارك فيه جميع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها، وبما يمثل كافة أبناء الشعب الفلسطيني"، موضحة أنها "تنأى بنفسها عن أي إشارة إلى حلول بديلة مثل القدس الشرقية، أو حدود عام 1967، أو غيرها من المفاهيم الواردة في البيان".

وفيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل، شددت إيران على أن "موافقتها على الانضمام إلى الإجماع حول البيان الختامي لا تعني بأي حال من الأحوال، صراحة أو ضمنا، اعترافا بالكيان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
لقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
هل يؤثر "قصف قطر" على اتفاقيات السلام مع العرب وما تداعياته على خطط إسرائيل في غزة والضفة؟
18:07 GMT
كما أعادت إيران التأكيد على أن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره بكل الوسائل المتاحة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"وحشية الاحتلال الإسرائيلي"، واعتبرت أن دعم هذا الحق واجب مشترك على جميع الدول بموجب القانون الدولي، داعية إلى تبني نهج شامل يأخذ في الاعتبار مصالح الفلسطينيين كافة وهمومهم، وإلى دعم أي اتفاق وحدة وطنية يتوصل إليه الفلسطينيون ويوافقون عليه.

وفيما يخص الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ثمّنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها التحركات التي قادتها كل من قطر ومصر للتوصل إلى وقف فوري وشامل للعمليات العسكرية وتخفيف معاناة الفلسطينيين، لكنها اعتبرت في الوقت ذاته أن "سياسات أمريكا وممارساتها سهمت بشكل مباشر في استمرار العدوان الإسرائيلي، مما يجعلها طرفا غير موثوق أو محايد في أي مسعى لإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة".

وختمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتشديد على "ضرورة أن تقوم الأمانة العامة للقمة العربية الإسلامية الطارئة بتضمين التحفظات التي أبداها وفد إيران ضمن التقرير النهائي للقمة".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
أمير قطر: القمة الطارئة بالدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي
18:04 GMT
واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".
