بعثة البرازيل بالأمم المتحدة: بعض مسؤولينا لم يحصلوا على التأشيرات الأمريكية حتى الآن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
بعثة البرازيل بالأمم المتحدة: بعض مسؤولينا لم يحصلوا على التأشيرات الأمريكية حتى الآن
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في الأمم المتحدة، يوم الاثنين، بأن البعثة البرازيلية لدى المنظمة الدولية كشفت عن تأخر حصول عدد من مسؤوليها على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "البرازيل أعربت عن قلقها حيال مسألة التأشيرات خلال اجتماع لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة في الأمم المتحدة".وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قد أكدت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية أن بعض المسؤولين لا يزالون بانتظار التأشيرات الأمريكية اللازمة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية وعقوبات على البرازيل بهدف حماية مبدأ حرية التعبير، على حد وصفه.وتابعت: "ترامب أكد أن واشنطن لن تتردد في استخدام قوتها الاقتصادية والعسكرية للدفاع عن هذا المبدأ".وفي سبتمبر/ أيلول من كل عام، يجتمع قادة العالم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمقرها في نيويورك، لمناقشة أهم القضايا العالمية.ومن المقرر أن ينطلق الأسبوع رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العام في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويبدأ اليوم الأول من المناقشة العامة يوم 23 من الشهر نفسه، وسيكون موضوع هذا العام هو: "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك
أفاد مصدر في الأمم المتحدة، يوم الاثنين، بأن البعثة البرازيلية لدى المنظمة الدولية كشفت عن تأخر حصول عدد من مسؤوليها على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية، قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة، المقررة الأسبوع المقبل.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "البرازيل أعربت عن قلقها حيال مسألة التأشيرات خلال اجتماع لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة في الأمم المتحدة".
وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قد أكدت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية أن بعض المسؤولين لا يزالون بانتظار التأشيرات الأمريكية اللازمة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية وعقوبات على البرازيل بهدف حماية مبدأ حرية التعبير، على حد وصفه.
وتابعت: "ترامب أكد أن واشنطن لن تتردد في استخدام قوتها الاقتصادية والعسكرية للدفاع عن هذا المبدأ".
وفي سبتمبر/ أيلول من كل عام، يجتمع قادة العالم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمقرها في نيويورك، لمناقشة أهم القضايا العالمية.
ومن المقرر أن ينطلق الأسبوع رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العام في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويبدأ اليوم الأول من المناقشة العامة يوم 23 من الشهر نفسه، وسيكون موضوع هذا العام هو: "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
