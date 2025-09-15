https://sarabic.ae/20250915/بعثة-البرازيل-بالأمم-المتحدة-بعض-مسؤولينا-لم-يحصلوا-على-التأشيرات-الأمريكية-حتى-الآن-1104887948.html

بعثة البرازيل بالأمم المتحدة: بعض مسؤولينا لم يحصلوا على التأشيرات الأمريكية حتى الآن

بعثة البرازيل بالأمم المتحدة: بعض مسؤولينا لم يحصلوا على التأشيرات الأمريكية حتى الآن

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر في الأمم المتحدة، يوم الاثنين، بأن البعثة البرازيلية لدى المنظمة الدولية كشفت عن تأخر حصول عدد من مسؤوليها على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T22:30+0000

2025-09-15T22:30+0000

2025-09-15T22:30+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار البرازيل

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cb6555746f2cf7ffa1e66715f075ea.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "البرازيل أعربت عن قلقها حيال مسألة التأشيرات خلال اجتماع لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة في الأمم المتحدة".وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قد أكدت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية أن بعض المسؤولين لا يزالون بانتظار التأشيرات الأمريكية اللازمة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية وعقوبات على البرازيل بهدف حماية مبدأ حرية التعبير، على حد وصفه.وتابعت: "ترامب أكد أن واشنطن لن تتردد في استخدام قوتها الاقتصادية والعسكرية للدفاع عن هذا المبدأ".وفي سبتمبر/ أيلول من كل عام، يجتمع قادة العالم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمقرها في نيويورك، لمناقشة أهم القضايا العالمية.ومن المقرر أن ينطلق الأسبوع رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العام في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويبدأ اليوم الأول من المناقشة العامة يوم 23 من الشهر نفسه، وسيكون موضوع هذا العام هو: "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

https://sarabic.ae/20250830/فرنسا-تدين-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-لمسؤولين-فلسطينيين-لحضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة--1104311094.html

أخبار البرازيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل , منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية