بعثة البرازيل بالأمم المتحدة: بعض مسؤولينا لم يحصلوا على التأشيرات الأمريكية حتى الآن
أفاد مصدر في الأمم المتحدة، يوم الاثنين، بأن البعثة البرازيلية لدى المنظمة الدولية كشفت عن تأخر حصول عدد من مسؤوليها على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في الأمم المتحدة، يوم الاثنين، بأن البعثة البرازيلية لدى المنظمة الدولية كشفت عن تأخر حصول عدد من مسؤوليها على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية، قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة، المقررة الأسبوع المقبل.
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "البرازيل أعربت عن قلقها حيال مسألة التأشيرات خلال اجتماع لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة في الأمم المتحدة".
وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قد أكدت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية أن بعض المسؤولين لا يزالون بانتظار التأشيرات
الأمريكية اللازمة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية وعقوبات على البرازيل بهدف حماية مبدأ حرية التعبير، على حد وصفه.
وتابعت: "ترامب أكد أن واشنطن لن تتردد في استخدام قوتها الاقتصادية والعسكرية للدفاع عن هذا المبدأ".
وفي سبتمبر/ أيلول من كل عام، يجتمع قادة العالم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمقرها في نيويورك، لمناقشة أهم القضايا العالمية
ومن المقرر أن ينطلق الأسبوع رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العام في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويبدأ اليوم الأول من المناقشة العامة يوم 23 من الشهر نفسه، وسيكون موضوع هذا العام هو: "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".