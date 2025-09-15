https://sarabic.ae/20250915/بـ3500-طائرة-و10-آلاف-دبابة-7-جيوش-عربية-تنفق-5-أضعاف-ميزانية-الجيش-الإسرائيلي-1104859014.html

بـ3500 طائرة حربية و10 آلاف دبابة.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف ميزانية الجيش الإسرائيلي

بـ3500 طائرة حربية و10 آلاف دبابة.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف ميزانية الجيش الإسرائيلي

في الـ9 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تعرضت قطر لهجوم إسرائيلي استهدف عاصمتها، وبعدها بيومين أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا يدين الهجوم دون ذكر إسرائيل. 15.09.2025, سبوتنيك عربي

واليوم الاثنين، تنطلق القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة الدوحة، لبحث سبل الرد على إسرائيل، التي تواصل استهداف الدول العربية والإسلامية، بداية من الأراضي الفلسطينية حتى لبنان وسوريا وإيران، إضافة إلى قطر.ومن المقرر أن تبحث القمة خيارات الرد على إسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا وسط تساؤلات عن مدى قدرة العرب على الرد عسكريا على إسرائيل.هذا التساؤل تكشفه الأرقام الخاصة بقدرات جيوش المنطقة في عام 2025، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور"، الذي يشير إلى أن "العرب يمتلكون قدرات عسكرية هائلة، مقارنة بإسرائيل، سواء فيما يتعلق بالإنفاق العسكري أو العتاد".الإنفاق العسكريوتأتي الجزائر في المرتبة الثانية عربيا ورقم 21 عالميا بـ25 مليار دولار، يليها المغرب بـ13.4 مليار دولار، ثم قطر بـ9.4 مليار دولار، وعُمان التي يقدر إنفاقها العسكري بـ8.2 مليار دولار، ثم العراق بنحو 8 مليارات دولار.وتنفق الكويت نحو 7 مليارات دولار ثم مصر بنحو 6 مليارات دولار.وتشير هذه الإحصائيات إلى أن إجمالي ما تنفقه 8 دول عربية فقط يقدر بـ152 مليار دولار، مقارنة بـ30.5 مليار دولار حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي في 2025.ويعني ذلك أن 8 دول عربية فقط تنفق 5 أضعاف ما تنفقه إسرائيل على جيشها في 2025.مقارنة العتاد العسكريتشير إحصائيات الموقع إلى أن 7 دول عربية فقط تمتلك أضعاف ما تملكه إسرائيل من قدرات بشرية وعتاد عسكري في الأسلحة البرية والبحرية والجوية.وأورد الموقع حجم العتاد العسكري للدول السبع وهي مصر والسعودية والعراق والجزائر والمغرب قطر وسلطنة عمان كما يلي:القدرات العسكرية لإسرائيلوتكشف الأرقام والإحصائيات السابقة أن 7 دول عربية فقط من أصل 22 دولة، لديها قدرات عسكرية تفوق أضعاف ما يملكه الجيش الإسرائيلي، سواء في البر أو البحر أو الجو.ويضاف إلى القدرات الدفاعية، الموقع الجغرافي للدول العربية المحيطة بإسرائيل يرجح كفتها عسكريا خاصة فيما يتعلق بخطوط الإمداد والدعم اللوجستي والأجواء، التي يمكن استخدامها لفرض حصار جوي على إسرائيل في وقت الحرب، إذا حدثت.

