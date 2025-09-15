بـ3500 طائرة حربية و10 آلاف دبابة.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف ميزانية الجيش الإسرائيلي

عربي
الكرملين: "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/بـ3500-طائرة-و10-آلاف-دبابة-7-جيوش-عربية-تنفق-5-أضعاف-ميزانية-الجيش-الإسرائيلي-1104859014.html
بـ3500 طائرة حربية و10 آلاف دبابة.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف ميزانية الجيش الإسرائيلي
بـ3500 طائرة حربية و10 آلاف دبابة.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف ميزانية الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
في الـ9 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تعرضت قطر لهجوم إسرائيلي استهدف عاصمتها، وبعدها بيومين أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا يدين الهجوم دون ذكر إسرائيل. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T10:03+0000
2025-09-15T10:03+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
قطر
مصر
السعودية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098369478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71beba76bb328860b06c644ce55363e1.jpg
واليوم الاثنين، تنطلق القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة الدوحة، لبحث سبل الرد على إسرائيل، التي تواصل استهداف الدول العربية والإسلامية، بداية من الأراضي الفلسطينية حتى لبنان وسوريا وإيران، إضافة إلى قطر.ومن المقرر أن تبحث القمة خيارات الرد على إسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا وسط تساؤلات عن مدى قدرة العرب على الرد عسكريا على إسرائيل.هذا التساؤل تكشفه الأرقام الخاصة بقدرات جيوش المنطقة في عام 2025، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور"، الذي يشير إلى أن "العرب يمتلكون قدرات عسكرية هائلة، مقارنة بإسرائيل، سواء فيما يتعلق بالإنفاق العسكري أو العتاد".الإنفاق العسكريوتأتي الجزائر في المرتبة الثانية عربيا ورقم 21 عالميا بـ25 مليار دولار، يليها المغرب بـ13.4 مليار دولار، ثم قطر بـ9.4 مليار دولار، وعُمان التي يقدر إنفاقها العسكري بـ8.2 مليار دولار، ثم العراق بنحو 8 مليارات دولار.وتنفق الكويت نحو 7 مليارات دولار ثم مصر بنحو 6 مليارات دولار.وتشير هذه الإحصائيات إلى أن إجمالي ما تنفقه 8 دول عربية فقط يقدر بـ152 مليار دولار، مقارنة بـ30.5 مليار دولار حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي في 2025.ويعني ذلك أن 8 دول عربية فقط تنفق 5 أضعاف ما تنفقه إسرائيل على جيشها في 2025.مقارنة العتاد العسكريتشير إحصائيات الموقع إلى أن 7 دول عربية فقط تمتلك أضعاف ما تملكه إسرائيل من قدرات بشرية وعتاد عسكري في الأسلحة البرية والبحرية والجوية.وأورد الموقع حجم العتاد العسكري للدول السبع وهي مصر والسعودية والعراق والجزائر والمغرب قطر وسلطنة عمان كما يلي:القدرات العسكرية لإسرائيلوتكشف الأرقام والإحصائيات السابقة أن 7 دول عربية فقط من أصل 22 دولة، لديها قدرات عسكرية تفوق أضعاف ما يملكه الجيش الإسرائيلي، سواء في البر أو البحر أو الجو.ويضاف إلى القدرات الدفاعية، الموقع الجغرافي للدول العربية المحيطة بإسرائيل يرجح كفتها عسكريا خاصة فيما يتعلق بخطوط الإمداد والدعم اللوجستي والأجواء، التي يمكن استخدامها لفرض حصار جوي على إسرائيل في وقت الحرب، إذا حدثت.
https://sarabic.ae/20250915/قمة-عربية-إسلامية-في-الدوحة-اليوم-الرد-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-رأس-أجندتها-1104852813.html
https://sarabic.ae/20210330/مقارنة-عسكرية-الجيش-الإسرائيلي-في-مواجهة-4-جيوش-عربية-1048520939.html
https://sarabic.ae/20250811/خبير-عسكري-إسرائيل-غير-قادرة-على-خوض-حرب-مع-مصر-والجيش-المصري-في-حالة-استعداد-دائم-1103602886.html
قطر
مصر
السعودية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098369478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_981f297b335412efbdd7f0e7cc6ee854.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, قطر, مصر, السعودية, إسرائيل
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, قطر, مصر, السعودية, إسرائيل

بـ3500 طائرة حربية و10 آلاف دبابة.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف ميزانية الجيش الإسرائيلي

10:03 GMT 15.09.2025
© AP Photoالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
في الـ9 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تعرضت قطر لهجوم إسرائيلي استهدف عاصمتها، وبعدها بيومين أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا يدين الهجوم دون ذكر إسرائيل.
واليوم الاثنين، تنطلق القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة الدوحة، لبحث سبل الرد على إسرائيل، التي تواصل استهداف الدول العربية والإسلامية، بداية من الأراضي الفلسطينية حتى لبنان وسوريا وإيران، إضافة إلى قطر.
ومن المقرر أن تبحث القمة خيارات الرد على إسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا وسط تساؤلات عن مدى قدرة العرب على الرد عسكريا على إسرائيل.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
قمة عربية إسلامية في الدوحة اليوم... الرد على الهجوم الإسرائيلي على رأس أجندتها
06:57 GMT
هذا التساؤل تكشفه الأرقام الخاصة بقدرات جيوش المنطقة في عام 2025، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور"، الذي يشير إلى أن "العرب يمتلكون قدرات عسكرية هائلة، مقارنة بإسرائيل، سواء فيما يتعلق بالإنفاق العسكري أو العتاد".

الإنفاق العسكري

تحتل السعودية المرتبة الـ5 عالميا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم بنحو 75 مليار دولار، وهي وحدها تنفق أكثر من ضعفي الإنفاق العسكري الإسرائيلي، الذي يقدر بـ30.5 مليار دولار فقط.

وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية عربيا ورقم 21 عالميا بـ25 مليار دولار، يليها المغرب بـ13.4 مليار دولار، ثم قطر بـ9.4 مليار دولار، وعُمان التي يقدر إنفاقها العسكري بـ8.2 مليار دولار، ثم العراق بنحو 8 مليارات دولار.
وتنفق الكويت نحو 7 مليارات دولار ثم مصر بنحو 6 مليارات دولار.
وتشير هذه الإحصائيات إلى أن إجمالي ما تنفقه 8 دول عربية فقط يقدر بـ152 مليار دولار، مقارنة بـ30.5 مليار دولار حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي في 2025.
ويعني ذلك أن 8 دول عربية فقط تنفق 5 أضعاف ما تنفقه إسرائيل على جيشها في 2025.
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2021
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
30 مارس 2021, 18:17 GMT

مقارنة العتاد العسكري

تشير إحصائيات الموقع إلى أن 7 دول عربية فقط تمتلك أضعاف ما تملكه إسرائيل من قدرات بشرية وعتاد عسكري في الأسلحة البرية والبحرية والجوية.

وأورد الموقع حجم العتاد العسكري للدول السبع وهي مصر والسعودية والعراق والجزائر والمغرب قطر وسلطنة عمان كما يلي:

القوة البشرية: نحو 3 ملايين فرد، بين قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية.
القوة الجوية: 3500 طائرة حربية.
الدبابات: 10 آلاف و249 دبابة.
ناقلات الجند المدرعة: نحو 218 ألف مركبة.
المدافع ذاتية الحركة: 2769 مدفعا.
المدافع الميدانية: 4140 مدفعا.
المدفعية الصاروخية: 2544 مدفعا.
الوحدات البحرية: 775 وحدة بحرية.

القدرات العسكرية لإسرائيل

القدرات البشرية: 670 ألف فرد يشملون قوات احتياطية وعاملة وشبه عسكرية.
القوة الجوية: 611 طائرة حربية.
الدبابات: 1300 دبابة.
المركبات المدرعة: نحو 36 ألف مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: 352 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 171 مدفعا.
المدفعية الصاروخية: 183 مدفعا.
الوحدات البحرية: 62 وحدة بحرية.
الجيش المصري يرفع راية النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
خبير عسكري: إسرائيل غير قادرة على خوض حرب مع مصر.. والجيش المصري في حالة استعداد دائم
11 أغسطس, 13:02 GMT
وتكشف الأرقام والإحصائيات السابقة أن 7 دول عربية فقط من أصل 22 دولة، لديها قدرات عسكرية تفوق أضعاف ما يملكه الجيش الإسرائيلي، سواء في البر أو البحر أو الجو.

كما تشير تلك الإحصائيات إلى أن "هذه القوة إذا تم دعمها من قوى إسلامية أخرى مثل تركيا أو باكستان أو إندونيسيا، فإن حجم ما تملكه هو قوة هائلة، لكنه لا يتم توظيفها في إطار جماعي، بصورة تجعل إسرائيل تقوم بأعمال فردية ضد كل دولة منفردة ما يسمح لها بالتفوق عليها عسكريا".

ويضاف إلى القدرات الدفاعية، الموقع الجغرافي للدول العربية المحيطة بإسرائيل يرجح كفتها عسكريا خاصة فيما يتعلق بخطوط الإمداد والدعم اللوجستي والأجواء، التي يمكن استخدامها لفرض حصار جوي على إسرائيل في وقت الحرب، إذا حدثت.
طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر
طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала