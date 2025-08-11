https://sarabic.ae/20250811/خبير-عسكري-إسرائيل-غير-قادرة-على-خوض-حرب-مع-مصر-والجيش-المصري-في-حالة-استعداد-دائم-1103602886.html

خبير عسكري: إسرائيل غير قادرة على خوض حرب مع مصر.. والجيش المصري في حالة استعداد دائم

ووفق بيان للمتحدث العسكري المصري، الجمعة، أكد وزير الدفاع ضرورة الحفاظ على الأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف.وتبعا لإفادة المتحدث، يأتي اللقاء "في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة؛ للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين".في السياق، قال الخبير العسكري المصري، سمير راغب، إن "رسائل وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان هي أولا لجنوده ولطمأنة الشعب المصري، وإذا تلقتها أي جهة خارجية فلتفعل بها ما يحلو لها"، مؤكداً أن قضية الاستعداد القتالي والحفاظ على الكفاءة القتالية هي أمور طبيعية بصرف النظر عن أي توترات في المنطقة.وأوضح راغب أن رسائل القادة تكون موجهة أولا للمخاطبين وهم الجنود، ثم لكل القوات المسلحة، ثم للشعب المصري ليطمئن على قواته، وهذه الرسائل التي يتناقلها الإعلام تصل لكل الأطراف سواء الصديقة أو المحايدة أو أخرى لها مواقف مختلفة.وأوضح الخبير العسكري المصري، أن هذه الرسائل تعد من رسائل الطمأنة، وكذلك رسائل لمنع الصراعات، خاصة أنه عندما تكون القوات مستعدة وكفاءة الجيش المصري وتسليحه في الجزء المعلن منها يكفي للردع، فإن ذلك يخدم الاستقرار، مؤكدا أن الأساس هو التسويات السلمية ولكن مع الجاهزية لأي تغيرات في الموقف.وبشأن التصرفات الإسرائيلية، أشار راغب إلى "ضرورة التفريق بين تصرفات إسرائيل وغطرستها مع محاور عدة سواء في اتجاه غزة أو لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن أو إيران، وأي تصرف محتمل مع مصر، إذ أن القضية مختلفة تماما، ودائماً ما يعد الجانب الإسرائيلي حسابا لمصر بشكل مختلف وكبير".ويرى أن حرب أكتوبر(تشرين) كانت حربا طاحنة ومختلفة عن أي حرب أخرى خاضتها إسرائيل، وكانت تكلفتها عالية جدا على الجانب الإسرائيلي، وصداها السياسي والاقتصادي كان أعظم بكثير مما تقوم به الآن في حرب غزة التي تخطت العام والعشرة أشهر.وأوضح أن "إسرائيل غير راغبة وغير قادرة على خوض حرب مع مصر، فهي غير قادرة لأن مقاييس القوة الشاملة في مصر وإسرائيل لا تسمح لها بذلك، فالقوات المسلحة المصرية الآن أفضل تسليحا وكفاءة قتالية وتحديثا من الجولات السابقة، والجيش الإسرائيلي منهك ويخوض حربا طويلة ضد فصائل وليس جيوشا نظامية، وهي أيضا غير راغبة لعدم وجود دافع أو هدف استراتيجي تسعى لتحقيقه من خلال حرب مع مصر".وشدد راغب على أن مصر ملتزمة بالملحق الأمني لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، وأن الاختراق الإسرائيلي الحالي هو لاتفاق فك الارتباط مع السلطة الفلسطينية الموقع عام 2005، مشيرا إلى أن موضوع نزوح الفلسطينيين إلى سيناء هو خط أحمر وهو أمر منته.وأوضح أن مصر تعمل على أكثر من محور، سواء كوسيط مباشر أو عبر المجموعة العربية أو على المسار الدولي، لمنع الوصول إلى هذا السيناريو، وتضغط لدخول المعونات، وتعمل في البعد الإنساني، وكذلك لسرعة الوصول إلى هدن لتبريد الصراع، وأن قضية مصر أكبر من منع النزوح، حيث تتمثل في إيقاف الصراع والعودة للمسارات السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية.فيما أكد اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب، قائد قوات الصاعقة، أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلاً ونهارا للحفاظ على أمن وإستقرار الوطن، وفق بيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الجمعة.وأشار إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها بما يؤهلهم لآداء واجباتهم بكفاءة واقتدار فى إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

