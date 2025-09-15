https://sarabic.ae/20250915/زلزال-بقوة-53-درجات-يضرب-قبالة-سواحل-كامتشاتكا-الروسية-1104851338.html
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية
أعلن فرع كامتشاتكا التابع لمركز الأبحاث الجيوفيزيائية الروسي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي... 15.09.2025
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية
أعلن فرع كامتشاتكا التابع لمركز الأبحاث الجيوفيزيائية الروسي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.
كامتشاتسكي – سبوتنيك. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية سجلت عند الساعة 13:39 بالتوقيت المحلي (04:39 بتوقيت موسكو)، وكان مركزها على بعد نحو 111 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وعلى عمق يقارب 47.6 كيلومتر.
وبحسب التقديرات الأولية، بلغت شدة الاهتزاز في بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي
3 درجات على مقياس ميركالي المعدل، فيما لم تُعلن أي تحذيرات من تسونامي.
يأتي هذا الزلزال في سياق نشاط زلزالي متزايد تشهده كامتشاتكا منذ يوليو/30 تموز الماضي، عندما ضرب المنطقة أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجات.
ومنذ ذلك الحين، يسجل الخبراء عشرات الهزات الارتدادية يوميًا، معظمها غير محسوسة للسكان.
ويؤكد علماء الزلازل أن قوة هذه الهزات الارتدادية تتراجع تدريجيًا، إلا أن مستوى النشاط الزلزالي لا يزال يوصف بـ"المرتفع للغاية".
وكانت السلطات المحلية قد أعلنت حالة الطوارئ ذات الطابع الطبيعي في الإقليم منذ نهاية تموز/يوليو.