ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية: استذكار لمسيرة عريقة وإنجازات دولية

عربي
انعقاد القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/ليبيا-تحيي-اليوم-الوطني-للدبلوماسية-استذكار-لمسيرة-عريقة-وإنجازات-دولية-1104872668.html
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية: استذكار لمسيرة عريقة وإنجازات دولية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية: استذكار لمسيرة عريقة وإنجازات دولية
سبوتنيك عربي
أحيت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الوطني للدبلوماسية الليبية، بحضور دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى،... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T15:00+0000
2025-09-15T15:00+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104872955_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_eb4e8923be8905d8e848575c3d2e653a.jpg
وجاءت هذه الفعالية تخليدا لذكرى الخامس عشر من سبتمبر/أيلول من كل عام، باعتباره محطة بارزة في مسيرة الدبلوماسية الليبية، التي عُرفت بعطائها وإنجازاتها وإسهامها في تعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية. ويرمز هذا اليوم إلى الحدث التاريخي المتمثل في تولي ليبيا رئاسة الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009، وهو إنجاز اعتبر آنذاك تتويجًا لدور الدبلوماسية الليبية في المحافل الدولية.وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن "إحباط محاولة فاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بصاروخ من نوع "إس بي جي"، في واقعة وصفتها بـ"السابقة الخطيرة"، التي طالت مقار البعثات الدولية، وذلك بالتزامن مع إحاطة هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي.وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين مقر البعثة وجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.وبحسب البيان، أُطلق الصاروخ ليستقر في أحد منازل ضاحية "جنزور" غرب العاصمة، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار، فيما أسفرت عمليات التمشيط والمتابعة عن ضبط مركبة "تويوتا كامري" موديل 2003، عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين وقاعدة الإطلاق المستخدمة.وشددت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على التزامها الثابت بفرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين مقار البعثات والسفارات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، وأنها تضطلع بمهامها "بكل مهنية وحرفية" بما يعزز الأمن والاستقرار ويمنع أي تجاوزات.
https://sarabic.ae/20250908/السفير-الروسي-لدى-ليبيا-ورئيسة-البعثة-الأممية-يناقشان-خارطة-الطريق-والتوترات-في-طرابلس-1104620346.html
https://sarabic.ae/20250905/المبعوثة-الأممية-في-ليبيا-بدأنا-تنفيذ-خريطة-الطريق-وندعم-جهود-التهدئة-1104525833.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104872955_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_7ec154947c66be300aff2d94b1666ad2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية: استذكار لمسيرة عريقة وإنجازات دولية

15:00 GMT 15.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسيةليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
تابعنا عبر
حصري
أحيت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الوطني للدبلوماسية الليبية، بحضور دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي والدولي.
وجاءت هذه الفعالية تخليدا لذكرى الخامس عشر من سبتمبر/أيلول من كل عام، باعتباره محطة بارزة في مسيرة الدبلوماسية الليبية، التي عُرفت بعطائها وإنجازاتها وإسهامها في تعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية.
السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
السفير الروسي لدى ليبيا ورئيسة البعثة الأممية يناقشان خارطة الطريق والتوترات في طرابلس
8 سبتمبر, 11:05 GMT
ويرمز هذا اليوم إلى الحدث التاريخي المتمثل في تولي ليبيا رئاسة الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009، وهو إنجاز اعتبر آنذاك تتويجًا لدور الدبلوماسية الليبية في المحافل الدولية.
وأكد المشاركون في كلماتهم خلال الاحتفال على أهمية ترسيخ تقاليد الدبلوماسية الوطنية وتطوير أدواتها لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، معربين عن تطلعهم إلى أن تسهم الدبلوماسية الليبية في تعزيز الاستقرار ودعم المصالح الوطنية في هذه المرحلة المفصلية.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن "إحباط محاولة فاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بصاروخ من نوع "إس بي جي"، في واقعة وصفتها بـ"السابقة الخطيرة"، التي طالت مقار البعثات الدولية، وذلك بالتزامن مع إحاطة هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسيةليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسيةليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسيةليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين مقر البعثة وجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.
هانا سيروا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
المبعوثة الأممية في ليبيا: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق وندعم جهود التهدئة
5 سبتمبر, 07:34 GMT
وبحسب البيان، أُطلق الصاروخ ليستقر في أحد منازل ضاحية "جنزور" غرب العاصمة، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار، فيما أسفرت عمليات التمشيط والمتابعة عن ضبط مركبة "تويوتا كامري" موديل 2003، عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين وقاعدة الإطلاق المستخدمة.
وأكدت الوزارة أن "الجهات المختصة باشرت إجراءاتها لتحديد هوية المتورطين، مع استمرار التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة".
وشددت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على التزامها الثابت بفرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين مقار البعثات والسفارات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، وأنها تضطلع بمهامها "بكل مهنية وحرفية" بما يعزز الأمن والاستقرار ويمنع أي تجاوزات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала