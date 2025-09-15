ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية: استذكار لمسيرة عريقة وإنجازات دولية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسيةليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
تابعنا عبر
حصري
أحيت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الوطني للدبلوماسية الليبية، بحضور دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي والدولي.
وجاءت هذه الفعالية تخليدا لذكرى الخامس عشر من سبتمبر/أيلول من كل عام، باعتباره محطة بارزة في مسيرة الدبلوماسية الليبية، التي عُرفت بعطائها وإنجازاتها وإسهامها في تعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية.
ويرمز هذا اليوم إلى الحدث التاريخي المتمثل في تولي ليبيا رئاسة الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009، وهو إنجاز اعتبر آنذاك تتويجًا لدور الدبلوماسية الليبية في المحافل الدولية.
وأكد المشاركون في كلماتهم خلال الاحتفال على أهمية ترسيخ تقاليد الدبلوماسية الوطنية وتطوير أدواتها لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، معربين عن تطلعهم إلى أن تسهم الدبلوماسية الليبية في تعزيز الاستقرار ودعم المصالح الوطنية في هذه المرحلة المفصلية.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن "إحباط محاولة فاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بصاروخ من نوع "إس بي جي"، في واقعة وصفتها بـ"السابقة الخطيرة"، التي طالت مقار البعثات الدولية، وذلك بالتزامن مع إحاطة هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسيةليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسيةليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسيةليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY / ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية
وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين مقر البعثة وجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.
5 سبتمبر, 07:34 GMT
وبحسب البيان، أُطلق الصاروخ ليستقر في أحد منازل ضاحية "جنزور" غرب العاصمة، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار، فيما أسفرت عمليات التمشيط والمتابعة عن ضبط مركبة "تويوتا كامري" موديل 2003، عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين وقاعدة الإطلاق المستخدمة.
وأكدت الوزارة أن "الجهات المختصة باشرت إجراءاتها لتحديد هوية المتورطين، مع استمرار التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة".
وشددت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على التزامها الثابت بفرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين مقار البعثات والسفارات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، وأنها تضطلع بمهامها "بكل مهنية وحرفية" بما يعزز الأمن والاستقرار ويمنع أي تجاوزات.