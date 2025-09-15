https://sarabic.ae/20250915/ليبيا-تحيي-اليوم-الوطني-للدبلوماسية-استذكار-لمسيرة-عريقة-وإنجازات-دولية-1104872668.html

ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية: استذكار لمسيرة عريقة وإنجازات دولية

ليبيا تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية: استذكار لمسيرة عريقة وإنجازات دولية

سبوتنيك عربي

أحيت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الوطني للدبلوماسية الليبية، بحضور دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى،... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T15:00+0000

2025-09-15T15:00+0000

2025-09-15T15:00+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104872955_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_eb4e8923be8905d8e848575c3d2e653a.jpg

وجاءت هذه الفعالية تخليدا لذكرى الخامس عشر من سبتمبر/أيلول من كل عام، باعتباره محطة بارزة في مسيرة الدبلوماسية الليبية، التي عُرفت بعطائها وإنجازاتها وإسهامها في تعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية. ويرمز هذا اليوم إلى الحدث التاريخي المتمثل في تولي ليبيا رئاسة الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009، وهو إنجاز اعتبر آنذاك تتويجًا لدور الدبلوماسية الليبية في المحافل الدولية.وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن "إحباط محاولة فاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بصاروخ من نوع "إس بي جي"، في واقعة وصفتها بـ"السابقة الخطيرة"، التي طالت مقار البعثات الدولية، وذلك بالتزامن مع إحاطة هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي.وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين مقر البعثة وجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.وبحسب البيان، أُطلق الصاروخ ليستقر في أحد منازل ضاحية "جنزور" غرب العاصمة، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار، فيما أسفرت عمليات التمشيط والمتابعة عن ضبط مركبة "تويوتا كامري" موديل 2003، عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين وقاعدة الإطلاق المستخدمة.وشددت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على التزامها الثابت بفرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين مقار البعثات والسفارات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، وأنها تضطلع بمهامها "بكل مهنية وحرفية" بما يعزز الأمن والاستقرار ويمنع أي تجاوزات.

https://sarabic.ae/20250908/السفير-الروسي-لدى-ليبيا-ورئيسة-البعثة-الأممية-يناقشان-خارطة-الطريق-والتوترات-في-طرابلس-1104620346.html

https://sarabic.ae/20250905/المبعوثة-الأممية-في-ليبيا-بدأنا-تنفيذ-خريطة-الطريق-وندعم-جهود-التهدئة-1104525833.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي