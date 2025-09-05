عربي
المبعوثة الأممية في ليبيا: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق وندعم جهود التهدئة
المبعوثة الأممية في ليبيا: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق وندعم جهود التهدئة
صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، بأن البعثة شرعت في تنفيذ بنود خريطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية في...
منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الجمعة، أن البعثة الأممية شرعت في مساندة جهود المجلس الرئاسي الليبي لتفادي انفجار الوضع الأمني، وأن نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة.وأوضحت أن الاجتماع جاء لمناقشة مسألة تعيين أعضاء إضافيين في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكونها خطوة أساسية تقع ضمن صلاحيات المجلس بالتوافق مع مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي الليبي.وأفادت هانا تيتيه بأن البعثة الأممية أجرت اتصالات مع مكتب رئيس مجلس النواب بشأن الإصلاحات التشريعية المقترحة، وتواصلت مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة لدفع لجنة "6+6" المشتركة إلى استئناف عملها حيال القوانين الانتخابية.في وقت شددت على أهمية استمرار التعاون مع مجلسي النواب والدولة في ليبيا من أجل تسريع التوافق حول هذه الملفات.ويأتي هذا فيما رحب مجلس الأمن الدولي، بإحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، والتي أوجزت فيها خريطة طريق تهدف إلى المضي قدما في عملية سياسية، لإنهاء الانقسام السياسي.ووفقا لخارطة الطريق، "سيتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في البلاد، في غضون فترة زمنية إجمالية مدتها 18 شهرا، وبالتوازي مع ذلك عقد حوار وطني".ودعا مجلس الأمن، في بيان له، "الأطراف الليبية المعنية إلى "المشاركة الكاملة والشفافة وبحسن نية، دون شروط مسبقة، وإلى تقديم التنازلات اللازمة للمضي قدماً في عملية تقودها ليبيا وتمتلكها ليبيا، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة".وشدد أعضاء مجلس الأمن، على أهمية "إحراز جميع الأطراف الليبية تقدماً عاجلاً لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائمين للشعب الليبي"، كما أعادوا تأكيد احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، والنزاعات حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250903/ليبيا-تيتيه-والمنفي-يبحثان-تحديات-التهدئة-بالعاصمة-والتسوية-السياسية-في-البلاد-1104469738.html
https://sarabic.ae/20250830/ليبيا-بعثة-الأمم-المتحدة-تحذر-من-التصعيد-العسكري-حول-طرابلس-وتدعو-لضبط-النفس-1104321597.html
07:34 GMT 05.09.2025
صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، بأن البعثة شرعت في تنفيذ بنود خريطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية في البلاد تمهيدا لإجراء الانتخابات.
وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الجمعة، أن البعثة الأممية شرعت في مساندة جهود المجلس الرئاسي الليبي لتفادي انفجار الوضع الأمني، وأن نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
ليبيا... تيتيه والمنفي يبحثان تحديات التهدئة بالعاصمة والتسوية السياسية في البلاد
3 سبتمبر, 15:22 GMT
وأوضحت أن الاجتماع جاء لمناقشة مسألة تعيين أعضاء إضافيين في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكونها خطوة أساسية تقع ضمن صلاحيات المجلس بالتوافق مع مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي الليبي.
وأفادت هانا تيتيه بأن البعثة الأممية أجرت اتصالات مع مكتب رئيس مجلس النواب بشأن الإصلاحات التشريعية المقترحة، وتواصلت مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة لدفع لجنة "6+6" المشتركة إلى استئناف عملها حيال القوانين الانتخابية.
في وقت شددت على أهمية استمرار التعاون مع مجلسي النواب والدولة في ليبيا من أجل تسريع التوافق حول هذه الملفات.
ويأتي هذا فيما رحب مجلس الأمن الدولي، بإحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، والتي أوجزت فيها خريطة طريق تهدف إلى المضي قدما في عملية سياسية، لإنهاء الانقسام السياسي.
ووفقا لخارطة الطريق، "سيتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في البلاد، في غضون فترة زمنية إجمالية مدتها 18 شهرا، وبالتوازي مع ذلك عقد حوار وطني".
ودعا مجلس الأمن، في بيان له، "الأطراف الليبية المعنية إلى "المشاركة الكاملة والشفافة وبحسن نية، دون شروط مسبقة، وإلى تقديم التنازلات اللازمة للمضي قدماً في عملية تقودها ليبيا وتمتلكها ليبيا، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة".
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تحذر من التصعيد العسكري حول طرابلس وتدعو لضبط النفس
30 أغسطس, 16:38 GMT
وشدد أعضاء مجلس الأمن، على أهمية "إحراز جميع الأطراف الليبية تقدماً عاجلاً لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائمين للشعب الليبي"، كما أعادوا تأكيد احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، والنزاعات حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
