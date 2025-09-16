عربي
أمساليوم
بث مباشر
خبير اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف قرار البنك المركزي السوداني باحتكار تجارة الذهب في البلاد
خبير اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف قرار البنك المركزي السوداني باحتكار تجارة الذهب في البلاد
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي السوداني، الدكتور محمد الناير، أن قرار بنك السودان المركزي الأخير، والذي يقضي باحتكار شراء وتصدير الذهب، هو قرار سليم في ظل...
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي قد تذبذب في السابق بين احتكار تفضيل الذهب للبنك المركزي وفتح الباب أمام القطاع الخاص للتصدير. لكنه يرى أن الظروف الحالية تستدعي هذا الإجراء، لأنه يمنح أسعارا مجزية للمعدنين، ويقلل من تهريب الذهب، ويساعد على توفير إيرادات مقدرة من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الواردات.وقال الناير، إن الأهم والأفضل من هذا القرار هو إنشاء بورصة للذهب والمعادن، وهو مشروع نادينا به منذ عام 2015-2016، مشيرا إلى أن الدولة لم تجسد هذا المشروع على أرض الواقع حتى الآن، رغم الخطوات والقرارات التي اتخذت بهذا الشأن.وأكد الناير تأييده للقرار الحالي لحين إنشاء بورصة للذهب، لأنه يجعل لدى المركزي مصادر للنقد الأجنبي، ويقلل من معدلات التهريب، ويعطي أسعارا مجزية للمعدنين ليأتوا طوعا واختيارا للبيع للبنك المركزي.وأشار إلى أن القطاع الخاص لو أحسن استخدام هذه الميزات في الفترة الماضية، والتزم بضوابط التصدير وساعد على الحد من التهريب، لما كان بنك السودان أو مجلس الوزراء يلجأ لهذا القرار.وتوقع الناير أن هذه القرارات الاقتصادية ستعود مرة أخرى للقطاع الخاص للتصدير في المستقبل، حينما يتم إنشاء البورصة وتزول العوامل التي جعلت مجلس الوزراء يتخذ مثل هذا القرار.وفيما يخص مناطق سيطرة "الدعم السريع"، قال الناير، إن هذا القرار لا يشملها بالتأكيد إلى حين تحريرها بالكامل من قبل القوات المسلحة والقوات المساندة، لكنه قدر أنه من 80 - 90 بالمئة من إنتاج الذهب يتم في مناطق سيطرة الجيش السوداني والدولة السودانية، بينما لا تتجاوز نسبة 10 إلى 15 بالمئة تقريبا في مواقع سيطرة الدعم السريع.أعلن بنك السودان المركزي، أمس الاثنين، حظر تصدير الذهب على أن يقوم بشرائه البنك ومن يفوضه وفقًا لأسعار البورصة العالمية.وأجاز مجلس الوزراء في 2 سبتمبر/أيلول الجاري توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي حصرت شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، وقال البنك المركزي، في منشور، إنه" في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء يقتصر شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي وشركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي أو من يفوض، بحسب "سودان تربيون".وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي السوداني، الدكتور محمد الناير، أن قرار بنك السودان المركزي الأخير، والذي يقضي باحتكار شراء وتصدير الذهب، هو قرار سليم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد السوداني والحرب الممتدة لأكثر من عامين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي قد تذبذب في السابق بين احتكار تفضيل الذهب للبنك المركزي وفتح الباب أمام القطاع الخاص للتصدير. لكنه يرى أن الظروف الحالية تستدعي هذا الإجراء، لأنه يمنح أسعارا مجزية للمعدنين، ويقلل من تهريب الذهب، ويساعد على توفير إيرادات مقدرة من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الواردات.
وقال الناير، إن الأهم والأفضل من هذا القرار هو إنشاء بورصة للذهب والمعادن، وهو مشروع نادينا به منذ عام 2015-2016، مشيرا إلى أن الدولة لم تجسد هذا المشروع على أرض الواقع حتى الآن، رغم الخطوات والقرارات التي اتخذت بهذا الشأن.

وأوضح أن إنشاء البورصة سيجعل هناك سوقا منظما لتداول الذهب، ويتم التصدير من داخل البورصة، ويمكن للبنك المركزي الشراء منها إذا احتاج لبناء احتياطي من الذهب كجزء من مكونات احتياطي البلاد بالنقد الأجنبي.

وأكد الناير تأييده للقرار الحالي لحين إنشاء بورصة للذهب، لأنه يجعل لدى المركزي مصادر للنقد الأجنبي، ويقلل من معدلات التهريب، ويعطي أسعارا مجزية للمعدنين ليأتوا طوعا واختيارا للبيع للبنك المركزي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لو أحسن استخدام هذه الميزات في الفترة الماضية، والتزم بضوابط التصدير وساعد على الحد من التهريب، لما كان بنك السودان أو مجلس الوزراء يلجأ لهذا القرار.
وتوقع الناير أن هذه القرارات الاقتصادية ستعود مرة أخرى للقطاع الخاص للتصدير في المستقبل، حينما يتم إنشاء البورصة وتزول العوامل التي جعلت مجلس الوزراء يتخذ مثل هذا القرار.
شراء ذهب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
الحكومة السودانية تنفي وضع قيود على تصدير الذهب إلى الإمارات أو غيرها
20 مايو 2024, 09:24 GMT
وفيما يخص مناطق سيطرة "الدعم السريع"، قال الناير، إن هذا القرار لا يشملها بالتأكيد إلى حين تحريرها بالكامل من قبل القوات المسلحة والقوات المساندة، لكنه قدر أنه من 80 - 90 بالمئة من إنتاج الذهب يتم في مناطق سيطرة الجيش السوداني والدولة السودانية، بينما لا تتجاوز نسبة 10 إلى 15 بالمئة تقريبا في مواقع سيطرة الدعم السريع.
واختتم الناير بالقول: "إن الأمور تسير بصورة جيدة، والجيش السوداني يتوسع يوما بعد يوم، وبالتالي سيتم قريبا إدخال كل المناطق المنتجة للذهب بنسبة 100 بالمئة إلى الدولة السودانية، وبالتالي تصدير الإنتاج بالكامل".
أعلن بنك السودان المركزي، أمس الاثنين، حظر تصدير الذهب على أن يقوم بشرائه البنك ومن يفوضه وفقًا لأسعار البورصة العالمية.
وأجاز مجلس الوزراء في 2 سبتمبر/أيلول الجاري توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي حصرت شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، وقال البنك المركزي، في منشور، إنه" في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء يقتصر شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي وشركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي أو من يفوض، بحسب "سودان تربيون".
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
