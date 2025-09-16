مقتل عنصرين من قوات الأمن الإيرانية إثر هجوم مسلح في مدينة سيب وسوران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مقتل عنصرين من قوات الأمن الإيرانية إثر هجوم مسلح في مدينة سيب وسوران
مقتل عنصرين من قوات الأمن الإيرانية إثر هجوم مسلح في مدينة سيب وسوران
مقتل عنصرين من قوات الأمن الإيرانية إثر هجوم مسلح في مدينة سيب وسوران

لقي اثنان من قوات الأمن الداخلي الإيراني مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في هجوم وصف بـ"الإرهابي" على مركبة في مدينة سيب وسوران بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.
وقالت وكالة "إرنا"، إن "عناصر إرهابية نفذت هجوما مسلحا على دورية في مدینة سيب وسوران على محور خاش - زاهدان، ما أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن الداخلي وإصابة آخر".
وأفادت معلومات أولية حول الهجوم، بأنه نُفذ من قبل عناصر مسلحة مجهولة، وبعد وقت قصير من الحادثة، بدأت عملية تحديد هوية وملاحقة منفذي هذه العملية الإجرامية.
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
إيران تدعو إلى سن قانون دولي يحظر الهجوم العسكري على المنشآت النوویة
أمس, 05:30 GMT
يشار إلى أن مدینة سيب وسوران تقع جنوب شرق محافظة سيستان وبلوشستان، وتبعد نحو 400 كيلومتر عن زاهدان مركز المحافظة.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان، مقتل أحد ضباط الحرس، أثناء تنفيذه مهمة ميدانية في المنطقة الحدودية لمدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأشار المكتب، في بيان له، إلى أن "العقيد رحيم محمدي، وهو أحد قادة الفرقة العملياتية "ثار الله 41"، قُتل أثناء أداء مهمة في منطقة سراوان"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
ويأتي الحادث في منطقة، تشهد منذ سنوات، اضطرابات أمنية واشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة تنشط قرب الحدود مع باكستان.
