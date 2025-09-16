https://sarabic.ae/20250916/مقتل-عنصرين-من-قوات-الأمن-الإيرانية-إثر-هجوم-مسلح-في-مدينة-سيب-وسوران-1104901400.html
مقتل عنصرين من قوات الأمن الإيرانية إثر هجوم مسلح في مدينة سيب وسوران
مقتل عنصرين من قوات الأمن الإيرانية إثر هجوم مسلح في مدينة سيب وسوران
لقي اثنان من قوات الأمن الداخلي الإيراني مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في هجوم وصف بـ"الإرهابي" على مركبة في مدينة سيب وسوران بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.
وقالت وكالة
"إرنا"، إن "عناصر إرهابية نفذت هجوما مسلحا على دورية في مدینة سيب وسوران على محور خاش - زاهدان، ما أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن الداخلي وإصابة آخر".
وأفادت معلومات أولية حول الهجوم، بأنه نُفذ من قبل عناصر مسلحة مجهولة، وبعد وقت قصير من الحادثة، بدأت عملية تحديد هوية وملاحقة منفذي هذه العملية الإجرامية.
يشار إلى أن مدینة سيب وسوران تقع جنوب شرق محافظة سيستان وبلوشستان، وتبعد نحو 400 كيلومتر عن زاهدان مركز المحافظة.
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان، مقتل أحد ضباط الحرس، أثناء تنفيذه مهمة ميدانية في المنطقة الحدودية لمدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.
وأشار المكتب، في بيان له، إلى أن "العقيد رحيم محمدي، وهو أحد قادة الفرقة العملياتية "ثار الله 41"، قُتل أثناء أداء مهمة في منطقة سراوان"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
ويأتي الحادث في منطقة، تشهد منذ سنوات، اضطرابات أمنية واشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة تنشط قرب الحدود مع باكستان.