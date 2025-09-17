https://sarabic.ae/20250917/احتجاجات-عارمة-في-لندن-ضد-زيارة-ترامب-إلى-البلاد-فيديو-وصور-1104947973.html

احتجاجات عارمة في لندن ضد زيارة ترامب إلى البلاد... فيديو وصور

احتجاجات عارمة في لندن ضد زيارة ترامب إلى البلاد... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن احتجاجات حاشدة انطلقت في وسط العاصمة البريطانية لندن ضد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البلاد. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T13:29+0000

2025-09-17T13:29+0000

2025-09-17T13:47+0000

لندن

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104948913_317:0:1256:528_1920x0_80_0_0_9e10af6ec133b63f7b89349e9c6e6989.png

وأشار المراسل إلى أن المتظاهرين بدأوا بالتجمع في ساحة بورتلاند بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). ومن المتوقع أن ينتقل حشد من الآلاف منهم بعد ذلك إلى ساحة البرلمان، حيث سينظمون تجمعًا حاشدًا.وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "يسقط ترامب"، و"لا للعنصرية، لا لترامب"، و"أوقفوا ترامب"، و"تسقط أسلحة ترامب النووية"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، بالإضافة إلى صور ساخرة لترامب وهو طفل ساخط.ولأن ترامب موجود في قلعة وندسور فلن يرى التظاهرة في وسط لندن. ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، فقد خُطط مسار الرئيس بعناية لتجنب الاحتجاجات.ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قلعة وندسور، حيث كان في استقباله ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وذلك بعدما وصل البلاد، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.إقالة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة الأمريكيةإعلام: ترامب يتجه لرفع حظر السفر بين أمريكا وبريطانيا

https://sarabic.ae/20250916/إعلام-ترامب-لن-يثير-خلافاته-مع-ستارمر-خلال-زيارته-إلى-بريطانيا-1104888685.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لندن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم