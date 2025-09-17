احتجاجات عارمة في لندن ضد زيارة ترامب إلى البلاد... فيديو وصور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
احتجاجات عارمة في لندن ضد زيارة ترامب إلى البلاد... فيديو وصور
احتجاجات عارمة في لندن ضد زيارة ترامب إلى البلاد... فيديو وصور
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن احتجاجات حاشدة انطلقت في وسط العاصمة البريطانية لندن ضد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البلاد.
احتجاجات عارمة في لندن ضد زيارة ترامب إلى البلاد... فيديو وصور

13:29 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 13:47 GMT 17.09.2025)
© Sputnikاحتجاج في لندن
احتجاج في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن احتجاجات حاشدة انطلقت في وسط العاصمة البريطانية لندن ضد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البلاد.
وأشار المراسل إلى أن المتظاهرين بدأوا بالتجمع في ساحة بورتلاند بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). ومن المتوقع أن ينتقل حشد من الآلاف منهم بعد ذلك إلى ساحة البرلمان، حيث سينظمون تجمعًا حاشدًا.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "يسقط ترامب"، و"لا للعنصرية، لا لترامب"، و"أوقفوا ترامب"، و"تسقط أسلحة ترامب النووية"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، بالإضافة إلى صور ساخرة لترامب وهو طفل ساخط.

وصرح منظمو التظاهرة: "رئيس الوزراء كير ستارمر يبيع بريطانيا مقابل صفقة تكنولوجية تفتح باب بلادنا أمام غزوات كبرى، بينما لا يفعل شيئًا لمعالجة المشاكل".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
إعلام: ترامب لن يثير خلافاته مع ستارمر خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا
أمس, 01:20 GMT
ولأن ترامب موجود في قلعة وندسور فلن يرى التظاهرة في وسط لندن. ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، فقد خُطط مسار الرئيس بعناية لتجنب الاحتجاجات.
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قلعة وندسور، حيث كان في استقباله ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وذلك بعدما وصل البلاد، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.
إقالة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: ترامب يتجه لرفع حظر السفر بين أمريكا وبريطانيا
© 2025 Sputnik
