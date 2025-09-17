https://sarabic.ae/20250917/احتجاجات-عارمة-في-لندن-ضد-زيارة-ترامب-إلى-البلاد-فيديو-وصور-1104947973.html
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن احتجاجات حاشدة انطلقت في وسط العاصمة البريطانية لندن ضد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البلاد. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T13:29+0000
2025-09-17T13:29+0000
2025-09-17T13:47+0000
وأشار المراسل إلى أن المتظاهرين بدأوا بالتجمع في ساحة بورتلاند بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). ومن المتوقع أن ينتقل حشد من الآلاف منهم بعد ذلك إلى ساحة البرلمان، حيث سينظمون تجمعًا حاشدًا.وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "يسقط ترامب"، و"لا للعنصرية، لا لترامب"، و"أوقفوا ترامب"، و"تسقط أسلحة ترامب النووية"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، بالإضافة إلى صور ساخرة لترامب وهو طفل ساخط.ولأن ترامب موجود في قلعة وندسور فلن يرى التظاهرة في وسط لندن. ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، فقد خُطط مسار الرئيس بعناية لتجنب الاحتجاجات.ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قلعة وندسور، حيث كان في استقباله ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وذلك بعدما وصل البلاد، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.إقالة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة الأمريكيةإعلام: ترامب يتجه لرفع حظر السفر بين أمريكا وبريطانيا
الأخبار
ar_EG
13:29 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 13:47 GMT 17.09.2025)
