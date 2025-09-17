https://sarabic.ae/20250917/الجيش-اللبناني-يعلن-ضبط-أضخم-شحنة-مخدرات-داخل-البلاد-1104953815.html
الجيش اللبناني يعلن ضبط أضخم شحنة مخدرات داخل البلاد
الجيش اللبناني يعلن ضبط أضخم شحنة مخدرات داخل البلاد
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، ضبط أضخم شحنة مخدرات شهدتها البلاد في تاريخها.
ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، نفذت عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت نحو 64 مليون حبة كبتاغون، و79 برميلا من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات.وأكدت المديرية العامة للتوجيه أنه أيضا تم ضبط عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها، واصفة العملية بأنها "من أهم العمليات التي ضبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية".وأوضح الجيش اللبناني في بيانه أن عملية ضبط المخدرات جاءت في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في منطقة البقاع.وأشار إلى أن المضبوطات سلمت، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة في مدينة بعلبك.وقالت الوزارة إن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق والمديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.وتابعت: "زودت بغداد الجانب اللبناني بمعلومات دقيقة مكنت الجيش اللبناني في منتصف يوليو/ تموز الماضي، من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدة للتصنيع والترويج".وأضاف البيان أن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان وجهت كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية العراقية، أكدت فيه أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ويجسد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وخاصة المخدرات التي تمثل أكبر تهديد للمجتمعات العربية.
