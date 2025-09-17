https://sarabic.ae/20250917/الفيدرالي-الأمريكي-يقر-خفض-الفائدة-بربع-نقطة-ويكشف-عن-توقعاته-هذا-العام-1104961404.html
الفيدرالي الأمريكي يقر خفض الفائدة بربع نقطة ويكشف عن توقعاته هذا العام
أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق بين 4% و4.25%، في خطوة متوقعة تهدف إلى دعم الاقتصاد... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق بين 4% و4.25%، في خطوة متوقعة تهدف إلى دعم الاقتصاد وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ سوق العمل.
وأشار الفيدرالي إلى توقعه لخفضين إضافيين للفائدة قبل نهاية العام الجاري، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وجاء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد، حيث عارض الحاكم ستيفن ميران الخفض المتواضع، داعياً إلى تقليص الفائدة بنصف نقطة مئوية.
وفيما كان يُتوقع اعتراض الحاكمين ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذين عيّنهما الرئيس دونالد ترامب
، فقد أيدا القرار.
وأوضح بيان الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي شهد تباطؤاً، مع تراجع وتيرة نمو الوظائف، في حين ظل التضخم مرتفعاً نسبياً.
ويضع هذا الوضع هدفي الفيدرالي الرئيسيين، استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، في حالة من التوتر.
وأشار البيان إلى أن "حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا تزال مرتفعة"، محذراً من تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب الشهر قبل الماضي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، جيروم باول، بتقديم استقالته، مؤكدًا أن على رئيس البنك المركزي القيام بذلك فورًا.
وكان ترامب رشح، باول، لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن
ترشيحه لولاية ثانية. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/ أيار 2026 وتتصاعد حدة السجال والخلاف بينه وبين ترامب.
وكانت صحيفة أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرًا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو/أيار من العام المقبل.