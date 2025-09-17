الفيدرالي الأمريكي يقر خفض الفائدة بربع نقطة ويكشف عن توقعاته هذا العام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/الفيدرالي-الأمريكي-يقر-خفض-الفائدة-بربع-نقطة-ويكشف-عن-توقعاته-هذا-العام-1104961404.html
الفيدرالي الأمريكي يقر خفض الفائدة بربع نقطة ويكشف عن توقعاته هذا العام
الفيدرالي الأمريكي يقر خفض الفائدة بربع نقطة ويكشف عن توقعاته هذا العام
سبوتنيك عربي
أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق بين 4% و4.25%، في خطوة متوقعة تهدف إلى دعم الاقتصاد... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T18:53+0000
2025-09-17T18:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092876728_305:0:1194:500_1920x0_80_0_0_de97a973e4cb36ed76f46dc5202b5148.jpg
وأشار الفيدرالي إلى توقعه لخفضين إضافيين للفائدة قبل نهاية العام الجاري، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وجاء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد، حيث عارض الحاكم ستيفن ميران الخفض المتواضع، داعياً إلى تقليص الفائدة بنصف نقطة مئوية. وفيما كان يُتوقع اعتراض الحاكمين ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذين عيّنهما الرئيس دونالد ترامب، فقد أيدا القرار. ويضع هذا الوضع هدفي الفيدرالي الرئيسيين، استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، في حالة من التوتر. وأشار البيان إلى أن "حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا تزال مرتفعة"، محذراً من تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل.وكان ترامب رشح، باول، لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/ أيار 2026 وتتصاعد حدة السجال والخلاف بينه وبين ترامب.وكانت صحيفة أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة.وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرًا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو/أيار من العام المقبل.
https://sarabic.ae/20250422/ترامب-يقول-إنه-لا-ينوي-إقالة-رئيس-مجلس-الاحتياطي-الفيدرالي-ويدعو-إلى-خفض-أسعار-الفائدة-1099809841.html
https://sarabic.ae/20250416/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-زيادات-الرسوم-الجمركية-قد-تؤدي-إلى-ارتفاع-التضخم-وتباطؤ-النمو-1099609543.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092876728_416:0:1083:500_1920x0_80_0_0_e9c8138baf50feff4aee01454efb0e3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

الفيدرالي الأمريكي يقر خفض الفائدة بربع نقطة ويكشف عن توقعاته هذا العام

18:53 GMT 17.09.2025
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve Systemمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve System
تابعنا عبر
أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق بين 4% و4.25%، في خطوة متوقعة تهدف إلى دعم الاقتصاد وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ سوق العمل.
وأشار الفيدرالي إلى توقعه لخفضين إضافيين للفائدة قبل نهاية العام الجاري، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وجاء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد، حيث عارض الحاكم ستيفن ميران الخفض المتواضع، داعياً إلى تقليص الفائدة بنصف نقطة مئوية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
ترامب يقول إنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويدعو إلى خفض أسعار الفائدة
22 أبريل, 23:06 GMT
وفيما كان يُتوقع اعتراض الحاكمين ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذين عيّنهما الرئيس دونالد ترامب، فقد أيدا القرار.
وأوضح بيان الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي شهد تباطؤاً، مع تراجع وتيرة نمو الوظائف، في حين ظل التضخم مرتفعاً نسبياً.
ويضع هذا الوضع هدفي الفيدرالي الرئيسيين، استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، في حالة من التوتر.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: زيادات الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو
16 أبريل, 18:58 GMT
وأشار البيان إلى أن "حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا تزال مرتفعة"، محذراً من تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب الشهر قبل الماضي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، جيروم باول، بتقديم استقالته، مؤكدًا أن على رئيس البنك المركزي القيام بذلك فورًا.

وكان ترامب رشح، باول، لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/ أيار 2026 وتتصاعد حدة السجال والخلاف بينه وبين ترامب.
وكانت صحيفة أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرًا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو/أيار من العام المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала