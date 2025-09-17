https://sarabic.ae/20250917/الفيدرالي-الأمريكي-يقر-خفض-الفائدة-بربع-نقطة-ويكشف-عن-توقعاته-هذا-العام-1104961404.html

الفيدرالي الأمريكي يقر خفض الفائدة بربع نقطة ويكشف عن توقعاته هذا العام

الفيدرالي الأمريكي يقر خفض الفائدة بربع نقطة ويكشف عن توقعاته هذا العام

سبوتنيك عربي

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق بين 4% و4.25%، في خطوة متوقعة تهدف إلى دعم الاقتصاد... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T18:53+0000

2025-09-17T18:53+0000

2025-09-17T18:53+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092876728_305:0:1194:500_1920x0_80_0_0_de97a973e4cb36ed76f46dc5202b5148.jpg

وأشار الفيدرالي إلى توقعه لخفضين إضافيين للفائدة قبل نهاية العام الجاري، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وجاء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد، حيث عارض الحاكم ستيفن ميران الخفض المتواضع، داعياً إلى تقليص الفائدة بنصف نقطة مئوية. وفيما كان يُتوقع اعتراض الحاكمين ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذين عيّنهما الرئيس دونالد ترامب، فقد أيدا القرار. ويضع هذا الوضع هدفي الفيدرالي الرئيسيين، استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، في حالة من التوتر. وأشار البيان إلى أن "حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا تزال مرتفعة"، محذراً من تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل.وكان ترامب رشح، باول، لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/ أيار 2026 وتتصاعد حدة السجال والخلاف بينه وبين ترامب.وكانت صحيفة أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة.وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرًا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو/أيار من العام المقبل.

https://sarabic.ae/20250422/ترامب-يقول-إنه-لا-ينوي-إقالة-رئيس-مجلس-الاحتياطي-الفيدرالي-ويدعو-إلى-خفض-أسعار-الفائدة-1099809841.html

https://sarabic.ae/20250416/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-زيادات-الرسوم-الجمركية-قد-تؤدي-إلى-ارتفاع-التضخم-وتباطؤ-النمو-1099609543.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن