https://sarabic.ae/20250917/دراسة-آلام-الرقبة-قد-ترجع-إلى-اختلال-وظيفي-في-المضغ-1104950370.html
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في ألمانيا، عن أن آلام الرقبة قد تعود إلى اختلال وظيفي في عملية المضغ. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الجمعية الألمانية للتشخيص والعلاج الوظيفي، والتي قامت بالدراسة، أن آلام الرقبة قد ترجع إلى خلل في جهاز المضغ يعرف باسم "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي".وقالت الجمعية إن "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي" هو مصطلح شامل لاضطرابات في تفاعل مفاصل الفك وعضلات المضغ والأسنان، مشيرة إلى أن هذا الخلل له أسباب عدة مثل التوتر النفسي وصرير الأسنان. بالإضافة إلى الأعراض السابقة، أشارت الدراسة إلى وجود ألم في الرقبة وألم في الكتفين وصداع، وأحيانا ألم في الأذنين أيضا.وخلصت الدراسة إلى أنه يتم علاج الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي بواسطة المسكنات وتدليك الفك وتمارين الاسترخاء والجبائر.
وذكرت الجمعية الألمانية للتشخيص والعلاج الوظيفي، والتي قامت بالدراسة، أن آلام الرقبة قد ترجع إلى خلل في جهاز المضغ يعرف باسم "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي".
وقالت الجمعية إن "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي" هو مصطلح شامل لاضطرابات في تفاعل مفاصل الفك وعضلات المضغ والأسنان، مشيرة إلى أن هذا الخلل له أسباب عدة مثل التوتر النفسي وصرير الأسنان.
وتتمثل أعراض الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي في الشد والالتهاب وإزاحة المفصل الفكي وألم في الفك وطقطقة في مفصل الفك وصعوبة في فتح الفم.
بالإضافة إلى الأعراض السابقة، أشارت الدراسة إلى وجود ألم في الرقبة وألم في الكتفين
وصداع، وأحيانا ألم في الأذنين أيضا.
وخلصت الدراسة إلى أنه يتم علاج الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي بواسطة المسكنات
وتدليك الفك وتمارين الاسترخاء والجبائر.