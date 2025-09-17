https://sarabic.ae/20250917/دراسة-آلام-الرقبة-قد-ترجع-إلى-اختلال-وظيفي-في-المضغ-1104950370.html

دراسة: آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ

دراسة: آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في ألمانيا، عن أن آلام الرقبة قد تعود إلى اختلال وظيفي في عملية المضغ. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T14:39+0000

2025-09-17T14:39+0000

2025-09-17T14:39+0000

مجتمع

علوم

الصحة

الرقبة

مضغ العلكة

آلام الظهر

آلام

ألم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104950605_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_70bfbc76eb112000d1219950774e3322.jpg

وذكرت الجمعية الألمانية للتشخيص والعلاج الوظيفي، والتي قامت بالدراسة، أن آلام الرقبة قد ترجع إلى خلل في جهاز المضغ يعرف باسم "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي".وقالت الجمعية إن "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي" هو مصطلح شامل لاضطرابات في تفاعل مفاصل الفك وعضلات المضغ والأسنان، مشيرة إلى أن هذا الخلل له أسباب عدة مثل التوتر النفسي وصرير الأسنان. بالإضافة إلى الأعراض السابقة، أشارت الدراسة إلى وجود ألم في الرقبة وألم في الكتفين وصداع، وأحيانا ألم في الأذنين أيضا.وخلصت الدراسة إلى أنه يتم علاج الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي بواسطة المسكنات وتدليك الفك وتمارين الاسترخاء والجبائر.ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزادراسة: تمرين واحد بسيط هو الحل الأمثل لآلام أسفل الظهر

https://sarabic.ae/20250329/صدمة-علمية-مضغ-العلكة-قد-يعرض-جسمك-لكمية-غير-متوقعة-من-مادة-خطيرة-1099052927.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, الرقبة, مضغ العلكة, آلام الظهر, آلام, ألم