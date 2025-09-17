دراسة: آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ

عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في ألمانيا، عن أن آلام الرقبة قد تعود إلى اختلال وظيفي في عملية المضغ.
وذكرت الجمعية الألمانية للتشخيص والعلاج الوظيفي، والتي قامت بالدراسة، أن آلام الرقبة قد ترجع إلى خلل في جهاز المضغ يعرف باسم "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي".
وقالت الجمعية إن "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي" هو مصطلح شامل لاضطرابات في تفاعل مفاصل الفك وعضلات المضغ والأسنان، مشيرة إلى أن هذا الخلل له أسباب عدة مثل التوتر النفسي وصرير الأسنان.
وتتمثل أعراض الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي في الشد والالتهاب وإزاحة المفصل الفكي وألم في الفك وطقطقة في مفصل الفك وصعوبة في فتح الفم.
علكة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
مجتمع
"صدمة علمية"... مضغ العلكة قد يعرض جسمك لكمية غير متوقعة من مادة خطيرة
29 مارس, 08:26 GMT
بالإضافة إلى الأعراض السابقة، أشارت الدراسة إلى وجود ألم في الرقبة وألم في الكتفين وصداع، وأحيانا ألم في الأذنين أيضا.
وخلصت الدراسة إلى أنه يتم علاج الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي بواسطة المسكنات وتدليك الفك وتمارين الاسترخاء والجبائر.
ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا
دراسة: تمرين واحد بسيط هو الحل الأمثل لآلام أسفل الظهر
