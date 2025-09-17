https://sarabic.ae/20250917/ذكرى-تفجيرات-البيجر-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-عام-على-الكارثة-1104954798.html

ذكرى تفجيرات البيجر في الضاحية الجنوبية لبيروت... عام على الكارثة

يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية لما يُعرف بـ"هجوم البيجر"، وهي العملية التي استهدفت عناصر "حزب الله"، وشكّلت شرارة مواجهة مفتوحة بين الحزب والجيش الإسرائيلي،... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

وحاورت "سبوتنيك" عددًا من المواطنين اللبنانيين، حيث عبّروا عن مشاعرهم وذكرياتهم المرتبطة بتلك المرحلة.وقال المواطن اللبناني، عبد الرسول سلامة: "الكلام لا يعبّر أمام ما قدموه الشهداء، وخاصة جرحى البيجر".وفي السياق ذاته، قالت المواطنة جنى عماشة: "إسرائيل غدرت الشباب، إسرائيل لم تقدر على مواجهة الشاب على الحدود، فقامت بذلك العمل الإجرامي".وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟السفير الإسرائيلي في واشنطن: هناك مفاجآت هذا الأسبوع ضد إيران ستفوق عملية "البيجر" ضد "حزب الله"

