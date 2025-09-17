https://sarabic.ae/20250917/ذكرى-تفجيرات-البيجر-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-عام-على-الكارثة-1104954798.html
ذكرى تفجيرات البيجر في الضاحية الجنوبية لبيروت... عام على الكارثة
ذكرى تفجيرات البيجر في الضاحية الجنوبية لبيروت... عام على الكارثة
سبوتنيك عربي
يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية لما يُعرف بـ"هجوم البيجر"، وهي العملية التي استهدفت عناصر "حزب الله"، وشكّلت شرارة مواجهة مفتوحة بين الحزب والجيش الإسرائيلي،... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T17:08+0000
2025-09-17T17:08+0000
2025-09-17T17:08+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104909305_0:16:1641:939_1920x0_80_0_0_3b836f5899e2fb431597043ef3955a50.jpg
وحاورت "سبوتنيك" عددًا من المواطنين اللبنانيين، حيث عبّروا عن مشاعرهم وذكرياتهم المرتبطة بتلك المرحلة.وقال المواطن اللبناني، عبد الرسول سلامة: "الكلام لا يعبّر أمام ما قدموه الشهداء، وخاصة جرحى البيجر".وفي السياق ذاته، قالت المواطنة جنى عماشة: "إسرائيل غدرت الشباب، إسرائيل لم تقدر على مواجهة الشاب على الحدود، فقامت بذلك العمل الإجرامي".وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟السفير الإسرائيلي في واشنطن: هناك مفاجآت هذا الأسبوع ضد إيران ستفوق عملية "البيجر" ضد "حزب الله"
https://sarabic.ae/20250917/في-ذكرى-انفجارات-البيجر-ماذا-حدث-في-لبنان-وكيف-اخترقت-إسرائيل-حزب-الله-1104909931.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104909305_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_22564012cc71005eaf9d3ee58ca9c8f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ذكرى تفجيرات البيجر في الضاحية الجنوبية لبيروت... عام على الكارثة
حصري
يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية لما يُعرف بـ"هجوم البيجر"، وهي العملية التي استهدفت عناصر "حزب الله"، وشكّلت شرارة مواجهة مفتوحة بين الحزب والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى تغييرات عميقة في المشهد اللبناني والإقليمي.
وحاورت "سبوتنيك" عددًا من المواطنين اللبنانيين، حيث عبّروا عن مشاعرهم وذكرياتهم المرتبطة بتلك المرحلة.
وقال المواطن اللبناني، عبد الرسول سلامة: "الكلام لا يعبّر أمام ما قدموه الشهداء، وخاصة جرحى البيجر".
بدورها قالت المواطنة قاطمة شحرور: "مر سنة على ذكرى مجزة البيجر، اليوم الذي لا نستطيع أن ننساه. جرحى البيجر من أطفال وشباب ونساء فاجأونا بالصبر والعزيمة التي يمتلكوها".
وفي السياق ذاته، قالت المواطنة جنى عماشة: "إسرائيل غدرت الشباب، إسرائيل لم تقدر على مواجهة الشاب على الحدود، فقامت بذلك العمل الإجرامي".
يذكر أنه في 17 سبتمبر/ أيلول عام 2024، شهد لبنان واحدا من أعقد وأغرب العمليات الأمنية في تاريخه الحديث، عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي كان يستخدمها "حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.