ذكرى تفجيرات البيجر في الضاحية الجنوبية لبيروت... عام على الكارثة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/ذكرى-تفجيرات-البيجر-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-عام-على-الكارثة-1104954798.html
ذكرى تفجيرات البيجر في الضاحية الجنوبية لبيروت... عام على الكارثة
ذكرى تفجيرات البيجر في الضاحية الجنوبية لبيروت... عام على الكارثة
سبوتنيك عربي
يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية لما يُعرف بـ"هجوم البيجر"، وهي العملية التي استهدفت عناصر "حزب الله"، وشكّلت شرارة مواجهة مفتوحة بين الحزب والجيش الإسرائيلي،... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T17:08+0000
2025-09-17T17:08+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104909305_0:16:1641:939_1920x0_80_0_0_3b836f5899e2fb431597043ef3955a50.jpg
وحاورت "سبوتنيك" عددًا من المواطنين اللبنانيين، حيث عبّروا عن مشاعرهم وذكرياتهم المرتبطة بتلك المرحلة.وقال المواطن اللبناني، عبد الرسول سلامة: "الكلام لا يعبّر أمام ما قدموه الشهداء، وخاصة جرحى البيجر".وفي السياق ذاته، قالت المواطنة جنى عماشة: "إسرائيل غدرت الشباب، إسرائيل لم تقدر على مواجهة الشاب على الحدود، فقامت بذلك العمل الإجرامي".وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟السفير الإسرائيلي في واشنطن: هناك مفاجآت هذا الأسبوع ضد إيران ستفوق عملية "البيجر" ضد "حزب الله"
https://sarabic.ae/20250917/في-ذكرى-انفجارات-البيجر-ماذا-حدث-في-لبنان-وكيف-اخترقت-إسرائيل-حزب-الله-1104909931.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104909305_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_22564012cc71005eaf9d3ee58ca9c8f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن

ذكرى تفجيرات البيجر في الضاحية الجنوبية لبيروت... عام على الكارثة

17:08 GMT 17.09.2025
© AP Photo / Bilal Husseinيحمل المشيعون نعش، محمد مهدي، نجل عضو البرلمان عن "حزب الله" اللبناني، علي عمار، الذي قُتل يوم بعد انفجار جهاز "البيجر" الخاص به، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 18 سبتمبر/ أيلول 2024
يحمل المشيعون نعش، محمد مهدي، نجل عضو البرلمان عن حزب الله اللبناني، علي عمار، الذي قُتل يوم بعد انفجار جهاز البيجر الخاص به، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 18 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
حصري
يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية لما يُعرف بـ"هجوم البيجر"، وهي العملية التي استهدفت عناصر "حزب الله"، وشكّلت شرارة مواجهة مفتوحة بين الحزب والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى تغييرات عميقة في المشهد اللبناني والإقليمي.
وحاورت "سبوتنيك" عددًا من المواطنين اللبنانيين، حيث عبّروا عن مشاعرهم وذكرياتهم المرتبطة بتلك المرحلة.
وقال المواطن اللبناني، عبد الرسول سلامة: "الكلام لا يعبّر أمام ما قدموه الشهداء، وخاصة جرحى البيجر".

بدورها قالت المواطنة قاطمة شحرور: "مر سنة على ذكرى مجزة البيجر، اليوم الذي لا نستطيع أن ننساه. جرحى البيجر من أطفال وشباب ونساء فاجأونا بالصبر والعزيمة التي يمتلكوها".

يحمل المشيعون نعش، محمد مهدي، نجل عضو البرلمان عن حزب الله اللبناني، علي عمار، الذي قُتل يوم بعد انفجار جهاز البيجر الخاص به، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 18 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟
05:30 GMT
وفي السياق ذاته، قالت المواطنة جنى عماشة: "إسرائيل غدرت الشباب، إسرائيل لم تقدر على مواجهة الشاب على الحدود، فقامت بذلك العمل الإجرامي".

يذكر أنه في 17 سبتمبر/ أيلول عام 2024، شهد لبنان واحدا من أعقد وأغرب العمليات الأمنية في تاريخه الحديث، عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي كان يستخدمها "حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.
ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟
السفير الإسرائيلي في واشنطن: هناك مفاجآت هذا الأسبوع ضد إيران ستفوق عملية "البيجر" ضد "حزب الله"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала