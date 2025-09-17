https://sarabic.ae/20250917/ممثل-وزارة-الاتصالات-السودانية-يشارك-في-المؤتمر-الدولي-الثاني-للتكنولوجيا-والذكاء-الاصطناعي-1104953665.html
ممثل وزارة الاتصالات السودانية يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
ممثل وزارة الاتصالات السودانية يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعرب ممثل وزارة الاتصالات في السودان، معلا حسن، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المقام في ضواحي موسكو، مؤكدا "أهمية... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T16:15+0000
2025-09-17T16:15+0000
2025-09-17T16:15+0000
أخبار روسيا اليوم
موسكو
أخبار التكنولوجيا
أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104953387_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_2992d797db196e7da2b70df6983f5be6.jpg
وقال معلا في حديث لـ "سبوتنيك": "مشاركتنا في المؤتمر تعد فرصة جيدة للإطلاع على التكنولوجيا الروسية الجديدة"، مشيرا إلى أن هذه المشاركة "بمثابة سوق جديد للانفتاح على العالم".وأوضح أنهم في "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ركزوا في المؤتمر على كوابل الشبكات والمخدّمات وأنظمة الحماية وكل ما يتعلق بأنظمة "سوف وير".وبيّن معلا أنه "يوجد في السودان بنية تكنولوجية احتياطية، لكن يجب إعادة بناء ما دمرته الحرب، وإعادىة الشبكة إلى وضعها السابق والتوسع بها، والبداية من التكنولوجيا الجديدة".وانطلقت اليوم الأربعاء، في ضواحي العاصمة موسكو، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يناقش أحدث التطورات وفرص التعاون بين روسيا والدول المشاركة في هذا المجال.وأهم ما يتم بحثه في هذا المؤتمر، استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة منها الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات والصناعة.
https://sarabic.ae/20250917/بمشاركة-عربية-انطلاق-المؤتمر-الدولي-الثاني-للتكنولوجيا-والذكاء-الاصطناعي-في-موسكو----1104952661.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104953387_98:0:701:452_1920x0_80_0_0_56a62d343c6b837090fd81c6061b43f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, موسكو, أخبار التكنولوجيا, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار السودان اليوم
أخبار روسيا اليوم, موسكو, أخبار التكنولوجيا, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار السودان اليوم
ممثل وزارة الاتصالات السودانية يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
حصري
أعرب ممثل وزارة الاتصالات في السودان، معلا حسن، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المقام في ضواحي موسكو، مؤكدا "أهمية التكنولوجيا الروسية في إعادة إعمار السودان".
وقال معلا في حديث لـ "سبوتنيك": "مشاركتنا في المؤتمر تعد فرصة جيدة للإطلاع على التكنولوجيا الروسية الجديدة"، مشيرا إلى أن هذه المشاركة "بمثابة سوق جديد للانفتاح على العالم".
وأضاف معلا: "بما أن السودان اليوم في مرحلة إعادة إعمار، يجب علينا أن نكتشف سوقًا جديدًا للتكنولوجيا، والكهرباء، وغيرها من المواد الموجودة في المؤتمر".
وأوضح أنهم في "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ركزوا في المؤتمر
على كوابل الشبكات والمخدّمات وأنظمة الحماية وكل ما يتعلق بأنظمة "سوف وير".
وتابع معلا: "تم الحديث مع شركات روسية متخصصة في مجال الأمن السيبراني وغيرها، وسنوسع دائرة التواصل مع بقية الشركات الروسية الموجودة في المؤتمر، للتعاون في مجال التكنولوجيا".
وبيّن معلا أنه "يوجد في السودان بنية تكنولوجية احتياطية، لكن يجب إعادة بناء ما دمرته الحرب، وإعادىة الشبكة إلى وضعها السابق والتوسع بها، والبداية من التكنولوجيا الجديدة".
وانطلقت اليوم الأربعاء، في ضواحي العاصمة موسكو، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يناقش أحدث التطورات وفرص التعاون بين روسيا والدول المشاركة في هذا المجال.
وأهم ما يتم بحثه في هذا المؤتمر، استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة منها الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات والصناعة.