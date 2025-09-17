ممثل وزارة الاتصالات السودانية يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ممثل وزارة الاتصالات السودانية يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
أعرب ممثل وزارة الاتصالات في السودان، معلا حسن، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المقام في ضواحي موسكو، مؤكدا "أهمية التكنولوجيا الروسية في إعادة إعمار السودان".
وقال معلا في حديث لـ "سبوتنيك": "مشاركتنا في المؤتمر تعد فرصة جيدة للإطلاع على التكنولوجيا الروسية الجديدة"، مشيرا إلى أن هذه المشاركة "بمثابة سوق جديد للانفتاح على العالم".

وأضاف معلا: "بما أن السودان اليوم في مرحلة إعادة إعمار، يجب علينا أن نكتشف سوقًا جديدًا للتكنولوجيا، والكهرباء، وغيرها من المواد الموجودة في المؤتمر".

وأوضح أنهم في "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ركزوا في المؤتمر على كوابل الشبكات والمخدّمات وأنظمة الحماية وكل ما يتعلق بأنظمة "سوف وير".

وتابع معلا: "تم الحديث مع شركات روسية متخصصة في مجال الأمن السيبراني وغيرها، وسنوسع دائرة التواصل مع بقية الشركات الروسية الموجودة في المؤتمر، للتعاون في مجال التكنولوجيا".

وبيّن معلا أنه "يوجد في السودان بنية تكنولوجية احتياطية، لكن يجب إعادة بناء ما دمرته الحرب، وإعادىة الشبكة إلى وضعها السابق والتوسع بها، والبداية من التكنولوجيا الجديدة".
المشاركون في المؤتمر التكنولوجي الدولي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكو
15:37 GMT
وانطلقت اليوم الأربعاء، في ضواحي العاصمة موسكو، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يناقش أحدث التطورات وفرص التعاون بين روسيا والدول المشاركة في هذا المجال.
وأهم ما يتم بحثه في هذا المؤتمر، استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة منها الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات والصناعة.
