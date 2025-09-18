https://sarabic.ae/20250918/سفير-مصري-يوضح-لـسبوتنيك،-أبعاد-زيارة-ملك-إسبانيا-إلى-القاهرة-1104990493.html

سفير مصري يوضح لـ"سبوتنيك"، أبعاد زيارة ملك إسبانيا إلى القاهرة

سفير مصري يوضح لـ"سبوتنيك"، أبعاد زيارة ملك إسبانيا إلى القاهرة

سبوتنيك عربي

قال السفير عزت سعد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ، إن زيارة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزي إلى القاهرة أمس الأربعاء تحمل أهمية متعددة... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T14:15+0000

2025-09-18T14:15+0000

2025-09-18T14:15+0000

مصر

اسبانيا

العالم العربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg

وأضاف سعد في تصريح مع "سبوتنيك"، أن الزيارة تعزز من تقارب الموقف المصري والإسباني تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير وإدانة "العدوان الإسرائيلي" على غزة والأراضي الفلسطينية، خاصة أن إسبانيا ألغت صفقات شراء منظومات دفاعية من إسرائيل بقيمة مليون دولار، وهو موقف متقدم بالنسبة للدول الأوروبية.ويرى السفير المصري، أنه رغم الصلاحيات الرمزية لملك إسبانيا، إلا أن موقف الحكومة هناك تعزز فرص الانعكاسات الإيجابية للزيارة على المستوى الثنائي أو على مستوى القضية الفلسطينية، خاصة قبل مؤتمر حل الدولتين في جنيف بعد أيام.وشدد على أن الموقف الإسباني كان دافعا لمواقف أوروبية أخرى نحو القضية الفلسطينية، ما يعني أن تعزيز العلاقات بين مدريد والقاهرة يصب في صالح القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الدولية لإنهاء "العدوان" والاعتراف بالدولة الفلسطينية.ولفت السفير المصري إلى أهمية الزيارة على المستوى الثنائي، خاصة على مستوى التنسيق الدبلوماسي، وزيادة حجم التبادل التجاري، والاستثمارات الإسبانية، إذ يمكن لزيارة ملك إسبانيا للقاهرة أن تفتح المجال لحجم استثمارات وتبادل أكبر عن السابق.حجم التبادلوكشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.6مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، في قصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي، في بيان، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والتعليمية. وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره للمواقف الإسبانية الداعمة للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، لا سيّما من خلال اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، والتصويت لصالح “إعلان نيويورك حول حل الدولتين” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يعكس التزام مدريد بمبدأ حل الدولتين، ويكرّس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضح المتحدث الرسمي أن الملك فيليبي استمع لعرض من السيد الرئيس حول جهود مصر الحثيثة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى تقييم السيد الرئيس للوضع في المنطقة، خاصة بعد التصعيد الاسرائيلي الأخير، حيث أشاد ملك اسبانيا بجهود مصر في هذا الصدد طوال العامين الماضيين، بما في ذلك خطة اعادة إعمار قطاع غزة التي اعدتها مصر وحظيت بدعم واعتماد على المستويين العربي والاسلامي.

https://sarabic.ae/20250917/الرئيس-المصري-وملك-إسبانيا-مساعي-تهجير-الشعب-الفلسطيني-ستتسبب-في-هجرة-نحو-أوروبا-بشكل-غير-مسبوق--1104948050.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, اسبانيا, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, حصري