فرنسا تستعد لاحتجاجات حاشدة ضد سياسات ماكرون وسط تصعيد أمني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/فرنسا-تستعد-لاحتجاجات-حاشدة-ضد-سياسات-ماكرون-وسط-تصعيد-أمني-1104976628.html
فرنسا تستعد لاحتجاجات حاشدة ضد سياسات ماكرون وسط تصعيد أمني
فرنسا تستعد لاحتجاجات حاشدة ضد سياسات ماكرون وسط تصعيد أمني
سبوتنيك عربي
تشهد فرنسا، اليوم الخميس، موجة جديدة من الإضرابات والمظاهرات المناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث دعت النقابات وأحزاب المعارضة إلى احتجاجات واسعة... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T10:18+0000
2025-09-18T10:18+0000
أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/04/1061832200_0:172:2909:1808_1920x0_80_0_0_56c837da25038d71d51942ac680bb293.jpg
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للمظاهرات التي انطلقت في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، مع توقعات بمشاركة أكثر من مليون متظاهر، وفق تقديرات النقابات، بينما تتوقع وزارة الداخلية مشاركة نحو 900 ألف شخص، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. وتتركز الاحتجاجات على مطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع إضرابات واسعة تشمل قطاعات حيوية مثل النقل بجميع أشكاله، التعليم، المستشفيات، الطاقة، والنظافة. وتتوقع السلطات أن تشهد المدن الفرنسية زخماً كبيراً في الشوارع، مما دفع الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.وأشارت الوزارة إلى وجود مخاوف من مشاركة ما بين 5000 إلى 8000 "مثير للشغب"، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات للقوات الأمنية بالتدخل السريع والاعتقال الفوري لأي عناصر تشكل خطرًا على النظام العام.وكانت فرنسا قد شهدت، الأربعاء قبل الماضي، احتجاجات عارمة في عدد من المدن الفرنسية، تحت شعار "لنغلق كل شيء"، تعبيرا عن الغضب الشعبي ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، واقتراح تخفيضات الميزانية والطبقة السياسية بأكملها.وتسببت الاحتجاجات في تعطيل حركة المرور في المدن التي شهدتها، في حين تم اعتقال عشرات الأشخاص مع انتشار مكثف قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.ففي العاصمة باريس، أقام المتظاهرون حواجز باستخدام حاويات القمامة وأضرموا النار فيها، كما رشقوا الشرطة بالقمامة. وفي مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا، أغلق متظاهرون طريقا سريعا يمر عبر المدينة وأشعلوا النار في حاويات قمامة، في حين استخدمت الشرطة في مدينة نانت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.وفي أماكن أخرى، أبلغت شركة فينسي، المشغلة للطرق السريعة، عن احتجاجات وتعطيل حركة المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا، بما فيها مرسيليا ومونبلييه ونانت وليون.وجاءت هذه الاحتجاجات بعد يومين من إطاحة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بالثقة وحل محله سيباستيان ليكورنو، الذي خرج سريعا على العلن ليتعهد بـإجراء تغييرات عميقة لدى توليه منصبه خلفا لفرنسوا بايرو الذي قدم استقالته بعد تصويت حجب الثقة عنه في البرلمان.
https://sarabic.ae/20240223/انطلاق-احتجاجات-الجرارات-في-باريس-1086338713.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/04/1061832200_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_58c895fc2ee6869b6d94183e2d80efb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن

فرنسا تستعد لاحتجاجات حاشدة ضد سياسات ماكرون وسط تصعيد أمني

10:18 GMT 18.09.2025
© Sputnik . Florence Gallez / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا
مظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . Florence Gallez
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تشهد فرنسا، اليوم الخميس، موجة جديدة من الإضرابات والمظاهرات المناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث دعت النقابات وأحزاب المعارضة إلى احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للمظاهرات التي انطلقت في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، مع توقعات بمشاركة أكثر من مليون متظاهر، وفق تقديرات النقابات، بينما تتوقع وزارة الداخلية مشاركة نحو 900 ألف شخص، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
وتتركز الاحتجاجات على مطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع إضرابات واسعة تشمل قطاعات حيوية مثل النقل بجميع أشكاله، التعليم، المستشفيات، الطاقة، والنظافة.
وتتوقع السلطات أن تشهد المدن الفرنسية زخماً كبيراً في الشوارع، مما دفع الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية نشر 80 ألف عنصر أمني مدعومين بطائرات مسيرة، عربات مصفحة، وخراطيم مياه للسيطرة على الوضع.

وأشارت الوزارة إلى وجود مخاوف من مشاركة ما بين 5000 إلى 8000 "مثير للشغب"، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات للقوات الأمنية بالتدخل السريع والاعتقال الفوري لأي عناصر تشكل خطرًا على النظام العام.
وكانت فرنسا قد شهدت، الأربعاء قبل الماضي، احتجاجات عارمة في عدد من المدن الفرنسية، تحت شعار "لنغلق كل شيء"، تعبيرا عن الغضب الشعبي ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، واقتراح تخفيضات الميزانية والطبقة السياسية بأكملها.
وتسببت الاحتجاجات في تعطيل حركة المرور في المدن التي شهدتها، في حين تم اعتقال عشرات الأشخاص مع انتشار مكثف قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
يغلق المزارعون بجراراتهم الطريق السريع A4 بالقرب من جوسيني شرق باريس في 30 يناير 2024، وسط احتجاجات على مستوى البلاد دعت إليها العديد من نقابات المزارعين بشأن الأجور والضرائب واللوائح. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
انطلاق احتجاجات الجرارات في باريس
23 فبراير 2024, 12:57 GMT
ففي العاصمة باريس، أقام المتظاهرون حواجز باستخدام حاويات القمامة وأضرموا النار فيها، كما رشقوا الشرطة بالقمامة. وفي مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا، أغلق متظاهرون طريقا سريعا يمر عبر المدينة وأشعلوا النار في حاويات قمامة، في حين استخدمت الشرطة في مدينة نانت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وفي أماكن أخرى، أبلغت شركة فينسي، المشغلة للطرق السريعة، عن احتجاجات وتعطيل حركة المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا، بما فيها مرسيليا ومونبلييه ونانت وليون.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن "عدد التوقيفات التي نفذتها قوات الأمن حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، بلغ 295 توقيفا في جميع أنحاء البلاد، أكثر من نصفها ضمن مجال اختصاص محافظة شرطة باريس".
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد يومين من إطاحة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بالثقة وحل محله سيباستيان ليكورنو، الذي خرج سريعا على العلن ليتعهد بـإجراء تغييرات عميقة لدى توليه منصبه خلفا لفرنسوا بايرو الذي قدم استقالته بعد تصويت حجب الثقة عنه في البرلمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала