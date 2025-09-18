عربي
مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه: الطاقة الذرية أبلغت فورا بهجوم أوكراني قرب المحطة

04:02 GMT 18.09.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه النووية، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين داخل المحطة أُبلغوا فورًا بالهجوم الأوكراني الذي استهدف منطقة قريبة من خزانات وقود الديزل التابعة للمحطة، إلى جانب تحذيرهم من العواقب المحتملة.
وأوضحت ياشينا أن قوات أوكرانية قصفت، الثلاثاء، محيط مستودعات الوقود بالمحطة، ما تسبب في اندلاع حريق بالأعشاب الجافة على بعد نحو 400 متر فقط من خزانات وقود الديزل.
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة مستودعات الوقود في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
16 سبتمبر, 13:02 GMT
وأكدت خدمة الصحافة في المحطة أنه لا توجد أي تهديدات للبنية التحتية الأساسية، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع داخل المحطة والمناطق المحيطة لا تزال ضمن الحدود الطبيعية.
وأضافت ياشينا:
"جرى إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فورًا بالهجوم وتبعاته المحتملة. نحن على تواصل دائم معهم ونزودهم بجميع المعلومات اللازمة لإجراء تقييم موضوعي للوضع".
وحذرت ياشينا من أن هذه الهجمات تشكل خطورة بالغة وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المحطة النووية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة زابوروجيه النووية، الواقعة على الضفة اليسرى من نهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، تعد الأكبر في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة الإنتاجية، إذ تضم ستة مفاعلات بطاقة واحد غيغاواط لكل منها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، انتقلت السيطرة عليها إلى روسيا.
