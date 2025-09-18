https://sarabic.ae/20250918/مديرة-الاتصالات-في-محطة-زابوروجيه-الطاقة-الذرية-أبلغت-فورا-بهجوم-أوكراني-قرب-المحطة-1104971077.html
وأوضحت ياشينا أن قوات أوكرانية قصفت، الثلاثاء، محيط مستودعات الوقود بالمحطة، ما تسبب في اندلاع حريق بالأعشاب الجافة على بعد نحو 400 متر فقط من خزانات وقود الديزل.وأكدت خدمة الصحافة في المحطة أنه لا توجد أي تهديدات للبنية التحتية الأساسية، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع داخل المحطة والمناطق المحيطة لا تزال ضمن الحدود الطبيعية.وأضافت ياشينا: وحذرت ياشينا من أن هذه الهجمات تشكل خطورة بالغة وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المحطة النووية.تجدر الإشارة إلى أن محطة زابوروجيه النووية، الواقعة على الضفة اليسرى من نهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، تعد الأكبر في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة الإنتاجية، إذ تضم ستة مفاعلات بطاقة واحد غيغاواط لكل منها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، انتقلت السيطرة عليها إلى روسيا.
أعلنت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه النووية، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين داخل المحطة أُبلغوا فورًا بالهجوم الأوكراني الذي استهدف منطقة قريبة من خزانات وقود الديزل التابعة للمحطة، إلى جانب تحذيرهم من العواقب المحتملة.
وأوضحت ياشينا أن قوات أوكرانية قصفت، الثلاثاء، محيط مستودعات الوقود بالمحطة، ما تسبب في اندلاع حريق بالأعشاب الجافة على بعد نحو 400 متر فقط من خزانات وقود الديزل.
وأكدت خدمة الصحافة في المحطة أنه لا توجد أي تهديدات للبنية التحتية الأساسية، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع داخل المحطة والمناطق المحيطة لا تزال ضمن الحدود الطبيعية.
"جرى إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فورًا بالهجوم وتبعاته المحتملة. نحن على تواصل دائم معهم ونزودهم بجميع المعلومات اللازمة لإجراء تقييم موضوعي للوضع".
وحذرت ياشينا من أن هذه الهجمات تشكل خطورة بالغة وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المحطة النووية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة زابوروجيه النووية
، الواقعة على الضفة اليسرى من نهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، تعد الأكبر في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة الإنتاجية، إذ تضم ستة مفاعلات بطاقة واحد غيغاواط لكل منها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، انتقلت السيطرة عليها إلى روسيا.