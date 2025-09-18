https://sarabic.ae/20250918/مستشار-أممي-البنك-الدولي-ينحني-للاعتبارات-الجيوسياسية-لا-لمكافحة-الفقر-1105002948.html
مستشار أممي: البنك الدولي ينحني للاعتبارات الجيوسياسية لا لمكافحة الفقر
أكد الدكتور كوستانتينوس برهوتسفا، كبير مستشاري السياسات في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما زالا خاضعين لهيمنة القوى الغربية.
مؤكداً أن منح أوكرانيا مبالغ مالية ضخمة لا علاقة له بالتنمية بقدر ما هو انعكاس لحسابات جيوسياسية، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة.وأوضح برهوتسفا، أن "الدول الأفريقية عانت لعقود طويلة من شروط القروض الصارمة، بما في ذلك "عديلات هيكلية أدت إلى إلغاء كامل للإعانات الاجتماعية، وأكثر من 40 انقلابًا عسكريًا".وتابع قائلاً: "عليهم أن يظهروا تضامنهم، وبأي ثمن، يريدون استمرار الحرب مهما طال أمدها. وفي النهاية، لا نعلم حتى إلى أين سيتجه هذا".وأشار إلى أن مئات الملايين من الأفارقة الذين يعيشون تحت خط الفقر ما زالوا مهمشين، فيما توجه الموارد لمكان آخر.وقال: "هذه المؤسسات أصبحت بمثابة مؤسسات فوق وطنية لا تخضع للمساءلة أمام أي دولة في العالم، والجنوب العالمي بدأ بالفعل في ابتكار آليات بديلة، انظروا إلى بنك "بريكس"، على سبيل المثال".وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزان عن مواكبة التغيرات الجيوسياسية والمناخية، ودعا إلى تجاوز نماذج التمويل التقليدية.
أكد الدكتور كوستانتينوس برهوتسفا، كبير مستشاري السياسات في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما زالا خاضعين لهيمنة القوى الغربية.
مؤكداً أن منح أوكرانيا مبالغ مالية ضخمة لا علاقة له بالتنمية بقدر ما هو انعكاس لحسابات جيوسياسية، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة.
وأوضح برهوتسفا، أن "الدول الأفريقية عانت لعقود طويلة من شروط القروض الصارمة، بما في ذلك "عديلات هيكلية أدت إلى إلغاء كامل للإعانات الاجتماعية، وأكثر من 40 انقلابًا عسكريًا".
وأضاف أنه "عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وهي دولة لطالما انتُقدت بسبب الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، يبدو أن هذه المبادئ قد تلاشت".
وتابع قائلاً: "عليهم أن يظهروا تضامنهم، وبأي ثمن، يريدون استمرار الحرب مهما طال أمدها. وفي النهاية، لا نعلم حتى إلى أين سيتجه هذا".
وأشار إلى أن مئات الملايين من الأفارقة الذين يعيشون تحت خط الفقر ما زالوا مهمشين، فيما توجه الموارد لمكان آخر.
وأكد بيرهوتسفا أن الأمر لا يقتصر على أفريقيا فحسب، بل يتعلق بالحاجة الملحة للإصلاح.
وقال: "هذه المؤسسات أصبحت بمثابة مؤسسات فوق وطنية لا تخضع للمساءلة أمام أي دولة في العالم، والجنوب العالمي بدأ بالفعل في ابتكار آليات بديلة، انظروا إلى بنك "بريكس"، على سبيل المثال".
وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزان
عن مواكبة التغيرات الجيوسياسية والمناخية، ودعا إلى تجاوز نماذج التمويل التقليدية.