وزير الدفاع الصيني: جيشنا مستعد للعمل مع كافة الأطراف لبناء نظام عالمي أكثر عدالة وعقلانية
أعلن وزير الدفاع الصيني دونغ جيون، اليوم الخميس، أن جيش بلاده مستعد للعمل مع جميع الأطراف ليكون "قوة للسلام والاستقرار".
وقال جيون خلال كلمته في المنتدى الثاني عشر للأمن في شيانغشان: "الجيش الصيني مستعد للعمل مع جميع الأطراف ليكون قوة من أجل السلام والاستقرار"، مضيفاً أن القوات المسلحة في الصين على استعداد للتعاون مع الجميع لبناء نظام عالمي أكثر عدلاً وعقلانية.كما دعا وزير الدفاع الصيني دول العالم إلى العمل المشترك لمواجهة الهيمنة وسياسة الترهيب.وقال جيون: وشدد وزير الدفاع الصيني على أن بلاده تدعو إلى التمسك بمبادئ السيادة والمساواة بين الدول، محذرًا من أن التدخلات الخارجية والسعي وراء النفوذ سيجران المجتمع الدولي إلى الفوضى والصراعات.وقال الوزير: "من الضروري للغاية حماية السيادة والمساواة، فهما أساس منظومة الحكم العالمي".وأضاف أن "التدخلات العسكرية الخارجية، والصراع على مناطق النفوذ، وإجبار الدول على الانحياز لطرف معين، وتجاهل مبدأ المساواة السيادية، كلها عوامل ستدفع المجتمع الدولي نحو الفوضى والصراعات".ويُعقد منتدى شيانغشان الثاني عشر للأمن، الذي تنظمه وزارة الدفاع الصينية، في بكين من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول، بمشاركة قادة الدفاع والجيش من أكثر من 100 دولة، بينها روسيا وفيتنام وسنغافورة وفرنسا ونيجيريا والبرازيل.
وزير الدفاع الصيني: جيشنا مستعد للعمل مع كافة الأطراف لبناء نظام عالمي أكثر عدالة وعقلانية

01:38 GMT 18.09.2025
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
أعلن وزير الدفاع الصيني دونغ جيون، اليوم الخميس، أن جيش بلاده مستعد للعمل مع جميع الأطراف ليكون "قوة للسلام والاستقرار".
وقال جيون خلال كلمته في المنتدى الثاني عشر للأمن في شيانغشان: "الجيش الصيني مستعد للعمل مع جميع الأطراف ليكون قوة من أجل السلام والاستقرار"، مضيفاً أن القوات المسلحة في الصين على استعداد للتعاون مع الجميع لبناء نظام عالمي أكثر عدلاً وعقلانية.
كما دعا وزير الدفاع الصيني دول العالم إلى العمل المشترك لمواجهة الهيمنة وسياسة الترهيب.
وقال جيون:
"في ظل مواجهة العالم لتهديدات وتحديات جديدة، يجب أن تبقى ذاكرة التاريخ تذكاراً دائماً بضرورة التعرف على أي منطق مهيمن متنكر أو أي شكل من أشكال الترهيب والتصدي له، والدفاع التام عن السلام والعدالة".
وشدد وزير الدفاع الصيني على أن بلاده تدعو إلى التمسك بمبادئ السيادة والمساواة بين الدول، محذرًا من أن التدخلات الخارجية والسعي وراء النفوذ سيجران المجتمع الدولي إلى الفوضى والصراعات.
وقال الوزير: "من الضروري للغاية حماية السيادة والمساواة، فهما أساس منظومة الحكم العالمي".
وأضاف أن "التدخلات العسكرية الخارجية، والصراع على مناطق النفوذ، وإجبار الدول على الانحياز لطرف معين، وتجاهل مبدأ المساواة السيادية، كلها عوامل ستدفع المجتمع الدولي نحو الفوضى والصراعات".
ويُعقد منتدى شيانغشان الثاني عشر للأمن، الذي تنظمه وزارة الدفاع الصينية، في بكين من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول، بمشاركة قادة الدفاع والجيش من أكثر من 100 دولة، بينها روسيا وفيتنام وسنغافورة وفرنسا ونيجيريا والبرازيل.
