إعلام: ترامب يوقف مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 400 مليون دولار سعيًا لاتفاق تجاري مع بكين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/إعلام-ترامب-يوقف-مساعدات-عسكرية-لتايوان-بقيمة-400-مليون-دولار-سعيًا-لاتفاق-تجاري-مع-بكين-1105015131.html
إعلام: ترامب يوقف مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 400 مليون دولار سعيًا لاتفاق تجاري مع بكين
إعلام: ترامب يوقف مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 400 مليون دولار سعيًا لاتفاق تجاري مع بكين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذا الصيف المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار،... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T02:05+0000
2025-09-19T02:05+0000
ترامب
أخبار تايوان
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094560429_0:11:3000:1699_1920x0_80_0_0_049bdbe4dc48b0d867dc9723448af653.jpg
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم، إلى أن الكونغرس يجيز للإدارة تقديم مساعدات عسكرية لتايوان تصل إلى مليار دولار سنويًا، على أن يُراجع هذا التمويل ويُقرّ في سبتمبر/أيلول من كل عام.وبحسب المصادر، كانت الحزمة المقترحة — وتشمل طائرات مسيّرة وذخائر — أقوى بكثير من سابقاتها. غير أن البيت الأبيض أوضح أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وسط نقاشات داخل الإدارة حول ما إذا كان ينبغي وقف الدعم العسكري لتايوان كليًا.ويرى بعض المسؤولين أن الجزيرة قادرة على شراء الأسلحة الأمريكية كما تفعل إسرائيل ودول أوروبية، بينما يحذر آخرون من تصاعد قوة الجيش الصيني ويشددون على ضرورة استمرار دعم تايبيه.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.
https://sarabic.ae/20250816/ترامب-شي-جين-بينغ-أكد-أن-الصين-لن-تغزو-تايوان-خلال-فترة-ولايتي-1103814311.html
أخبار تايوان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094560429_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8ad00059a71be542f8a2b5e783d8fc81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
ترامب, أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

إعلام: ترامب يوقف مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 400 مليون دولار سعيًا لاتفاق تجاري مع بكين

02:05 GMT 19.09.2025
© AP Photoالرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذا الصيف المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، في محاولة للتوصل إلى صفقة تجارية واسعة النطاق وقمة محتملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم، إلى أن الكونغرس يجيز للإدارة تقديم مساعدات عسكرية لتايوان تصل إلى مليار دولار سنويًا، على أن يُراجع هذا التمويل ويُقرّ في سبتمبر/أيلول من كل عام.
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
ترامب: شي جين بينغ أكد أن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايتي
16 أغسطس, 08:10 GMT
وبحسب المصادر، كانت الحزمة المقترحة — وتشمل طائرات مسيّرة وذخائر — أقوى بكثير من سابقاتها. غير أن البيت الأبيض أوضح أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وسط نقاشات داخل الإدارة حول ما إذا كان ينبغي وقف الدعم العسكري لتايوان كليًا.
ويرى بعض المسؤولين أن الجزيرة قادرة على شراء الأسلحة الأمريكية كما تفعل إسرائيل ودول أوروبية، بينما يحذر آخرون من تصاعد قوة الجيش الصيني ويشددون على ضرورة استمرار دعم تايبيه.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.
يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала