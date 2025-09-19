عربي
https://sarabic.ae/20250919/إعلام-رصد-إنزال-جوي-في-ريف-حماة-الجنوبي-بسوريا-1105032922.html
إعلام: رصد إنزال جوي في ريف حماة الجنوبي بسوريا
إعلام: رصد إنزال جوي في ريف حماة الجنوبي بسوريا
إعلام: رصد إنزال جوي في ريف حماة الجنوبي بسوريا

11:26 GMT 19.09.2025
© AP Photo / Staff Sgt. Joshua Hammock شاحنات صغيرة مصطفة لتحميلها على متن طائرة شحن كجزء من الانسحاب المتعمد لقوات التحالف من شمال سوريا في كوباني.
 شاحنات صغيرة مصطفة لتحميلها على متن طائرة شحن كجزء من الانسحاب المتعمد لقوات التحالف من شمال سوريا في كوباني. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Staff Sgt. Joshua Hammock
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية سورية أنه تم رصد عملية إنزال جوي في قرية الجريجسة بريف حماة الجنوبي، اليوم الجمعة، دون التأكد من هوية القوات.
وقال "تلفزيون سوريا" إنه من المعتقد أن يكون هذا الإنزال تابع لقوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد.
ولفت إلى رصد استنفار أمني لقوات الأمن الداخلي بالتزامن مع عملية الإنزال الجوي، مشيرا إلى أن العملية استمرت نصف ساعة وأسفرت عن مقتل شخص كان سجينا سابقا في سجن رومية في لبنان.
ولم تنشر وكالة الأنباء السورية أي تفاصيل عن العملية حتى الآن.
