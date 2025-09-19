إعلام: رصد إنزال جوي في ريف حماة الجنوبي بسوريا
© AP Photo / Staff Sgt. Joshua Hammock شاحنات صغيرة مصطفة لتحميلها على متن طائرة شحن كجزء من الانسحاب المتعمد لقوات التحالف من شمال سوريا في كوباني.
ذكرت وسائل إعلام محلية سورية أنه تم رصد عملية إنزال جوي في قرية الجريجسة بريف حماة الجنوبي، اليوم الجمعة، دون التأكد من هوية القوات.
وقال "تلفزيون سوريا" إنه من المعتقد أن يكون هذا الإنزال تابع لقوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد.
#عاجل | مصادر محلية: إنزال جوي يعتقد أنه من التحالف الدولي في قرية الجريجسة بريف #حماة الجنوبي— تلفزيون سوريا (@syr_television) September 19, 2025
📌استنفار أمني لقوات الأمن الداخلي بالتزامن مع عملية الإنزال الجوي
📌استمرت العملية نصف ساعة وأسفرت عن مقتل شخص كان سجينا سابقا في سجن رومية في #لبنان#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/XjvPCdU9dB
ولفت إلى رصد استنفار أمني لقوات الأمن الداخلي بالتزامن مع عملية الإنزال الجوي، مشيرا إلى أن العملية استمرت نصف ساعة وأسفرت عن مقتل شخص كان سجينا سابقا في سجن رومية في لبنان.
ولم تنشر وكالة الأنباء السورية أي تفاصيل عن العملية حتى الآن.