الأمم المتحدة تعتمد قرارا بمشاركة فلسطين في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ80

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/الأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-بمشاركة-فلسطين-في-الاجتماعات-الرفيعة-المستوى-للدورة-الـ80-1105045164.html
الأمم المتحدة تعتمد قرارا بمشاركة فلسطين في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ80
الأمم المتحدة تعتمد قرارا بمشاركة فلسطين في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ80
سبوتنيك عربي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يسمح للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإلقاء خطاب مسجل مسبقا أمام الجمعية، وذلك بعد رفض أمريكا منحه... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T17:16+0000
2025-09-19T17:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg
ونص القرار على أنه "يحق لدولة فلسطين تقديم بيان مسجل مسبقا لرئيسها أو أي ممثل رفيع المستوى آخر في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة، وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تُعقد تحت رعاية الجمعية العامة".وحصل القرار على تأييد 145 دولة، وامتناع 6 دول عن التصويت، وتصويت 5 دول ضده، والجدير بالذكر أن أمريكا، التي رفضت منح تأشيرات للوفد الفلسطيني، عارضت أيضا القرار الذي يسمح لعباس بالتحدث عبر الفيديو. وصوتت روسيا لصالح القرار، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفي 29 أغسطس/ آب 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها بدأت برفض أو إلغاء تأشيرات دخول المسؤولين الفلسطينيين قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فلسطين طالبت أمريكا بمراجعة قيود التأشيرات وإلغاءها.وافتُتحت الدورة ال،80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعا رفيع المستوى، وستُعقد المناقشة العامة في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، ثم تُعقد مجددا في 29 سبتمبر.
https://sarabic.ae/20250829/الرئاسة-الفلسطينية-نستنكر-قرار-واشنطن-منع-وفدنا-من-حضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة---عاجل-1104295699.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/09/1044530945_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff2e002c185cf5bf728268b92076047b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الأمم المتحدة تعتمد قرارا بمشاركة فلسطين في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ80

17:16 GMT 19.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورجمعية عامة للأمم المتحدة
جمعية عامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جمعية عامة للأمم المتحدة
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يسمح للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإلقاء خطاب مسجل مسبقا أمام الجمعية، وذلك بعد رفض أمريكا منحه تأشيرة دخول.
ونص القرار على أنه "يحق لدولة فلسطين تقديم بيان مسجل مسبقا لرئيسها أو أي ممثل رفيع المستوى آخر في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة، وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تُعقد تحت رعاية الجمعية العامة".
وحصل القرار على تأييد 145 دولة، وامتناع 6 دول عن التصويت، وتصويت 5 دول ضده، والجدير بالذكر أن أمريكا، التي رفضت منح تأشيرات للوفد الفلسطيني، عارضت أيضا القرار الذي يسمح لعباس بالتحدث عبر الفيديو. وصوتت روسيا لصالح القرار، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الرئاسة الفلسطينية: نستغرب بشدة قرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد السلطة
29 أغسطس, 17:19 GMT
وفي 29 أغسطس/ آب 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها بدأت برفض أو إلغاء تأشيرات دخول المسؤولين الفلسطينيين قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فلسطين طالبت أمريكا بمراجعة قيود التأشيرات وإلغاءها.
وافتُتحت الدورة ال،80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعا رفيع المستوى، وستُعقد المناقشة العامة في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، ثم تُعقد مجددا في 29 سبتمبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала