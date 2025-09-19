https://sarabic.ae/20250919/الأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-بمشاركة-فلسطين-في-الاجتماعات-الرفيعة-المستوى-للدورة-الـ80-1105045164.html
الأمم المتحدة تعتمد قرارا بمشاركة فلسطين في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ80
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يسمح للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإلقاء خطاب مسجل مسبقا أمام الجمعية، وذلك بعد رفض أمريكا منحه
ونص القرار على أنه "يحق لدولة فلسطين تقديم بيان مسجل مسبقا لرئيسها أو أي ممثل رفيع المستوى آخر في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة، وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تُعقد تحت رعاية الجمعية العامة".وحصل القرار على تأييد 145 دولة، وامتناع 6 دول عن التصويت، وتصويت 5 دول ضده، والجدير بالذكر أن أمريكا، التي رفضت منح تأشيرات للوفد الفلسطيني، عارضت أيضا القرار الذي يسمح لعباس بالتحدث عبر الفيديو. وصوتت روسيا لصالح القرار، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفي 29 أغسطس/ آب 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها بدأت برفض أو إلغاء تأشيرات دخول المسؤولين الفلسطينيين قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فلسطين طالبت أمريكا بمراجعة قيود التأشيرات وإلغاءها.وافتُتحت الدورة ال،80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعا رفيع المستوى، وستُعقد المناقشة العامة في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، ثم تُعقد مجددا في 29 سبتمبر.
