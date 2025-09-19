عربي
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الأمريكي: مقتل 4 جنود في حادث طائرة بولاية واشنطن
الجيش الأمريكي: مقتل 4 جنود في حادث طائرة بولاية واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، الجمعة، أنّ أربعة جنود يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في حادث طائرة وقع يوم الأربعاء قرب قاعدة في ولاية واشنطن. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:123:3423:2048_1920x0_80_0_0_3c820a1ccab8d06b911dd2ee973bb4ca.jpg
وذكرت قيادة العمليات الخاصة، في بيان، أنّ سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، مشيرةً إلى أنها ستعلن أسماء الجنود في الوقت المناسب.وفي وقت سابق، أمس الجمعة، صرحت السطات المحلية في ولاية واشنطن الأمريكية، أن مروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي، كانت تقل أربعة جنود من القوات الخاصة، تحطمت في منطقة ريفية قرب قاعدة عسكرية غرب الولاية مساء الأربعاء.ولم يكشف الجيش عن حالة من كانوا على متن المروحية، ويجري التحقيق في سبب الحادث، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية، أمس الخميس.ونقلت وسائل الإعلام عن الجيش، أن المروحية، وهي من طراز "إم إتس 60" بلاك هوك، تابعة لفوج طيران العمليات الخاصة رقم 160، سقطت حوالي الساعة التاسعة مساء، قرب بحيرة ساميت في منطقة ريفية غرب واشنطن، بالقرب من قاعدة لويس ماكورد المشتركة.وقال مسؤولون في الجيش، إن طواقم الطوارئ واجهت صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث، بسبب كثافة الغطاء النباتي، وبعد الموقع.وصرح مكتب شرطة مقاطعة ثورستون أن القاعدة فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر، وأنها حددت موقع الحادث.وأعلنت إدارة شرطة لاسي أنها استجابت للحادث صباح الخميس، وأرسلت طائرة دون طيار إلى الموقع، حيث رصدت حريقا في الأحراش.وصرح ديريك ساندرز، قائد شرطة مقاطعة ثورستون، على مواقع التواصل الاجتماعي: "حدد نواب الشرطة موقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من مواصلة جهود الإنقاذ لأن موقع الحادث مشتعل، وبدأت أحذيتهم ترتفع درجة حرارتها".
21:23 GMT 19.09.2025
أعلنت قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، الجمعة، أنّ أربعة جنود يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في حادث طائرة وقع يوم الأربعاء قرب قاعدة في ولاية واشنطن.
وذكرت قيادة العمليات الخاصة، في بيان، أنّ سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، مشيرةً إلى أنها ستعلن أسماء الجنود في الوقت المناسب.
أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
تحطم مروحية أمريكية على متنها 4 جنود في واشنطن
07:01 GMT
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، صرحت السطات المحلية في ولاية واشنطن الأمريكية، أن مروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي، كانت تقل أربعة جنود من القوات الخاصة، تحطمت في منطقة ريفية قرب قاعدة عسكرية غرب الولاية مساء الأربعاء.
ولم يكشف الجيش عن حالة من كانوا على متن المروحية، ويجري التحقيق في سبب الحادث، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية، أمس الخميس.
ونقلت وسائل الإعلام عن الجيش، أن المروحية، وهي من طراز "إم إتس 60" بلاك هوك، تابعة لفوج طيران العمليات الخاصة رقم 160، سقطت حوالي الساعة التاسعة مساء، قرب بحيرة ساميت في منطقة ريفية غرب واشنطن، بالقرب من قاعدة لويس ماكورد المشتركة.
وقال مسؤولون في الجيش، إن طواقم الطوارئ واجهت صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث، بسبب كثافة الغطاء النباتي، وبعد الموقع.
وصرح مكتب شرطة مقاطعة ثورستون أن القاعدة فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر، وأنها حددت موقع الحادث.
وأعلنت إدارة شرطة لاسي أنها استجابت للحادث صباح الخميس، وأرسلت طائرة دون طيار إلى الموقع، حيث رصدت حريقا في الأحراش.
وصرح ديريك ساندرز، قائد شرطة مقاطعة ثورستون، على مواقع التواصل الاجتماعي: "حدد نواب الشرطة موقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من مواصلة جهود الإنقاذ لأن موقع الحادث مشتعل، وبدأت أحذيتهم ترتفع درجة حرارتها".
