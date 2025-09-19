https://sarabic.ae/20250919/الجيش-الأمريكي-مقتل-4-جنود-في-حادث-طائرة-بولاية-واشنطن-1105050127.html

الجيش الأمريكي: مقتل 4 جنود في حادث طائرة بولاية واشنطن

الجيش الأمريكي: مقتل 4 جنود في حادث طائرة بولاية واشنطن

سبوتنيك عربي

أعلنت قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، الجمعة، أنّ أربعة جنود يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في حادث طائرة وقع يوم الأربعاء قرب قاعدة في ولاية واشنطن. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-19T21:23+0000

2025-09-19T21:23+0000

2025-09-19T21:23+0000

الجيش الأمريكي

واشنطن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:123:3423:2048_1920x0_80_0_0_3c820a1ccab8d06b911dd2ee973bb4ca.jpg

وذكرت قيادة العمليات الخاصة، في بيان، أنّ سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، مشيرةً إلى أنها ستعلن أسماء الجنود في الوقت المناسب.وفي وقت سابق، أمس الجمعة، صرحت السطات المحلية في ولاية واشنطن الأمريكية، أن مروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي، كانت تقل أربعة جنود من القوات الخاصة، تحطمت في منطقة ريفية قرب قاعدة عسكرية غرب الولاية مساء الأربعاء.ولم يكشف الجيش عن حالة من كانوا على متن المروحية، ويجري التحقيق في سبب الحادث، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية، أمس الخميس.ونقلت وسائل الإعلام عن الجيش، أن المروحية، وهي من طراز "إم إتس 60" بلاك هوك، تابعة لفوج طيران العمليات الخاصة رقم 160، سقطت حوالي الساعة التاسعة مساء، قرب بحيرة ساميت في منطقة ريفية غرب واشنطن، بالقرب من قاعدة لويس ماكورد المشتركة.وقال مسؤولون في الجيش، إن طواقم الطوارئ واجهت صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث، بسبب كثافة الغطاء النباتي، وبعد الموقع.وصرح مكتب شرطة مقاطعة ثورستون أن القاعدة فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر، وأنها حددت موقع الحادث.وأعلنت إدارة شرطة لاسي أنها استجابت للحادث صباح الخميس، وأرسلت طائرة دون طيار إلى الموقع، حيث رصدت حريقا في الأحراش.وصرح ديريك ساندرز، قائد شرطة مقاطعة ثورستون، على مواقع التواصل الاجتماعي: "حدد نواب الشرطة موقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من مواصلة جهود الإنقاذ لأن موقع الحادث مشتعل، وبدأت أحذيتهم ترتفع درجة حرارتها".

https://sarabic.ae/20250919/تحطم-مروحية-أمريكية-على-متنها-4-جنود-في-واشنطن-1105017860.html

واشنطن

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش الأمريكي, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم