الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية لأول مرة... صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية لأول مرة... صور
الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية لأول مرة... صور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال فلسطينيين زعم أنهم كانوا يصنعون صواريخ بدائية لإطلاقها على إسرائيل. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أنه "لأول مرة اعتقل الجيش خلية كانت تصنع الصواريخ لإطلاقها، بعد مداهمة في رام الله بالضفة الغربية".وأضاف أن الخلية الفلسطينية كانت قد صنعت صاروخين ضبطا أخيرا، كما تم ضبط وإحراز خلال المداهمة على صواريخ إضافية كانت في طور التصنيع، موضحًا أن هذه أول خلية تشارك في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية.وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.الخطة المعروفة بـ"إي - 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم"، متابعا: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.
الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية لأول مرة... صور

11:01 GMT 19.09.2025
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال فلسطينيين زعم أنهم كانوا يصنعون صواريخ بدائية لإطلاقها على إسرائيل.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أنه "لأول مرة اعتقل الجيش خلية كانت تصنع الصواريخ لإطلاقها، بعد مداهمة في رام الله بالضفة الغربية".
وأضاف أن الخلية الفلسطينية كانت قد صنعت صاروخين ضبطا أخيرا، كما تم ضبط وإحراز خلال المداهمة على صواريخ إضافية كانت في طور التصنيع، موضحًا أن هذه أول خلية تشارك في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية.
وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.
الخطة المعروفة بـ"إي - 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم"، متابعا: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.
وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.
