https://sarabic.ae/20250919/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ضبط-صواريخ-في-الضفة-الغربية-لأول-مرة-صور-1105028658.html
الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية لأول مرة... صور
الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية لأول مرة... صور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال فلسطينيين زعم أنهم كانوا يصنعون صواريخ بدائية لإطلاقها على إسرائيل. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T11:01+0000
2025-09-19T11:01+0000
2025-09-19T11:01+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097993442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a86e0fb5f2421558057e738da7bd2f7c.jpg
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أنه "لأول مرة اعتقل الجيش خلية كانت تصنع الصواريخ لإطلاقها، بعد مداهمة في رام الله بالضفة الغربية".وأضاف أن الخلية الفلسطينية كانت قد صنعت صاروخين ضبطا أخيرا، كما تم ضبط وإحراز خلال المداهمة على صواريخ إضافية كانت في طور التصنيع، موضحًا أن هذه أول خلية تشارك في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية.وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.الخطة المعروفة بـ"إي - 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم"، متابعا: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250904/ضم-82-من-مساحة-الضفة-الغربية-ما-خطورة-خطة-سموتريتش-وإمكانية-تنفيذها-على-الأرض-1104513471.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097993442_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4efffc02ff8bb9d249288ab130b6c4e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية لأول مرة... صور
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال فلسطينيين زعم أنهم كانوا يصنعون صواريخ بدائية لإطلاقها على إسرائيل.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أنه "لأول مرة اعتقل الجيش خلية كانت تصنع الصواريخ لإطلاقها، بعد مداهمة في رام الله بالضفة الغربية".
وأضاف أن الخلية الفلسطينية كانت قد صنعت صاروخين ضبطا أخيرا، كما تم ضبط وإحراز خلال المداهمة على صواريخ إضافية كانت في طور التصنيع، موضحًا أن هذه أول خلية تشارك في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية.
وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.
الخطة المعروفة بـ"إي - 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية
وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".
وقال نتنياهو في تصريحات
صحفية إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم"، متابعا: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.
وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل
حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.