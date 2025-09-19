https://sarabic.ae/20250919/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ضبط-صواريخ-في-الضفة-الغربية-لأول-مرة-صور-1105028658.html

الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية لأول مرة... صور

الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية لأول مرة... صور

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال فلسطينيين زعم أنهم كانوا يصنعون صواريخ بدائية لإطلاقها على إسرائيل. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-19T11:01+0000

2025-09-19T11:01+0000

2025-09-19T11:01+0000

أخبار الضفة الغربية

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097993442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a86e0fb5f2421558057e738da7bd2f7c.jpg

ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أنه "لأول مرة اعتقل الجيش خلية كانت تصنع الصواريخ لإطلاقها، بعد مداهمة في رام الله بالضفة الغربية".وأضاف أن الخلية الفلسطينية كانت قد صنعت صاروخين ضبطا أخيرا، كما تم ضبط وإحراز خلال المداهمة على صواريخ إضافية كانت في طور التصنيع، موضحًا أن هذه أول خلية تشارك في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية.وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.الخطة المعروفة بـ"إي - 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم"، متابعا: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20250904/ضم-82-من-مساحة-الضفة-الغربية-ما-خطورة-خطة-سموتريتش-وإمكانية-تنفيذها-على-الأرض-1104513471.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار