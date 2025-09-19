انزلاقات طينية وأمطار غزيرة تضرب جنوب كاليفورنيا...فيديو
21:09 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 21:10 GMT 19.09.2025)
تسبب هطول الأمطار الغزيرة في جنوب كاليفورنيا، اليوم الجمعة، في انزلاقات طينية وتدفق قطع الصخور، مما أسفر عن اقتلاع الأشجار، تدمير المنازل، وتسبب في محاصرة السائقين على الطرق لأكثر من 10 ساعات، وأدى الوضع إلى صعوبة في التنقل في العديد من المناطق الجبلية.
وفي تصريح له، أكد ضابط المعلومات العامة في إدارة إطفاء مقاطعة سان بيرناردينو، كريستوفر براتر، أنه لم تُسجل أي إصابات أو حالات مفقودين جراء هذه الحوادث، وفقا لوسائل إعلام غربية.
كانت المنطقة قد تعرضت لهطول أمطار غزيرة استمرت لأكثر من ساعة يوم الخميس، بعد وصول العاصفة الاستوائية "ماريو" إلى الجبال.
وأشارت هيئة الطقس الأمريكية إلى أن الأمطار تسببت في انزلاقات طينية شديدة في مناطق جبلية صغيرة مثل "فورست فولز"، "أوك جلين"، و"بوتاتو كانيون" في مقاطعة سان بيرناردينو، الواقعة شرق لوس أنجليس.
وذكرت هيئة الإطفاء أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء 10 أشخاص كانوا عالقين في 6 سيارات على الطريق السريع 38 قرب "بحيرة جينكس" في المنطقة القريبة من غابة سان بيرناردينو الوطنية.
ولفت التقرير إلى أن بلدة "فورست فولز" كانت قد تعرضت لانزلاقات طينية عنيفة في عام 2020، وهي نفسها التي شهدت أمس هطول أمطار غزيرة بلغت 3.8 سنتيمتر في ساعة واحدة، بالإضافة إلى 1.3 سنتيمتر إضافي لاحقًا، وهي كمية تفوق بكثير ما تتعرض له المنطقة عادةً.
وأوضح خبير الأرصاد الجوية في هيئة الطقس الوطنية في سان دييجو، كايل ويلر، أن الأمطار تهاطلت بوتيرة أسرع من المعتاد، حيث إن المعدل المعتاد في المنطقة خلال العواصف الصيفية لا يتجاوز 1.3 سنتيمتر في الساعة.