باحث: المس بالأصول الروسية "قرصنة" تهدد بزعزعة المنظومة المالية الغربية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث: المس بالأصول الروسية "قرصنة" تهدد بزعزعة المنظومة المالية الغربية
باحث: المس بالأصول الروسية "قرصنة" تهدد بزعزعة المنظومة المالية الغربية
سبوتنيك عربي
تناول مدير مركز "جي اس ام" للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، اليوم الجمعة، ما أعلنه المفوض الأوروبي للاقتصاد، عن أن الاتحاد الأوروبي يُعد التفاصيل الفنية...
حصري
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
وأوضح في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الآلية قد تنجح في هذه المرحلة لأن الغرب يائس في البحث عن مصادر لتمويل الصراع أوكرانيا"، مشددا على أن "الأوروبيين أساؤوا تقدير المعركة منذ البداية وأخطأوا في تقدير القوة الروسية واستنفذوا كل الوسائل لحصارها".وأضاف ملحم أن "إدارة المعركة بحاجة إلى حكمة"، وأن "روسيا حاربت الغرب في أوكرانيا"، مؤكدا أنها "غير معنية بتقديم أي تنازلات، وستستمر في هذا المسار لأنها تريد إعادة بناء النظام الدولي، وقد تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية في الميدان، ومن تكوين تحالفات هامة جدًا وبسرعة قياسية".واعتبر أن "الأولى كان إيجاد صيغة للأمن في أوروبا مع روسيا، إذا كانت هواجس الغرب الأمنية صحيحة"، مؤكدا أنه "لا أهمية للطروحات الغربية بتمويل الصراع في أوكرانيا أو بإرسال قوات عسكرية".واستبعد آصف ملحم أن تكون روسيا قد أرسلت مسيّرات إلى بولندا لأنها "لا تريد استفزاز حلف الناتو"، مشيرًا إلى أن "صواريخ تسيركون أحدثت صدمة داخل الحلف، إذ أظهرت تفوّق القوة البحرية الروسية على الغرب".
https://sarabic.ae/20250915/مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-قد-تكلف-الغرب-285-مليار-دولار-1104853505.html
https://sarabic.ae/20250905/السفارة-الروسية-في-لندن-حول-نقل-الأصول-بريطانيا-تواصل-عادتها-بممارسة-السرقة-الدولية-1104536009.html
الأخبار
باحث: المس بالأصول الروسية "قرصنة" تهدد بزعزعة المنظومة المالية الغربية

20:13 GMT 19.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
حصري
تناول مدير مركز "جي اس ام" للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، اليوم الجمعة، ما أعلنه المفوض الأوروبي للاقتصاد، عن أن الاتحاد الأوروبي يُعد التفاصيل الفنية لتقديم قروض لأوكرانيا بناءا على أصول روسية، مشيرا إلى أن في ذلك "قرصنة ونهبا غير مباشر، وتهديدا بزعزعة المنظومة المالية والضريبية الغربية بالكامل".
وأوضح في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الآلية قد تنجح في هذه المرحلة لأن الغرب يائس في البحث عن مصادر لتمويل الصراع أوكرانيا"، مشددا على أن "الأوروبيين أساؤوا تقدير المعركة منذ البداية وأخطأوا في تقدير القوة الروسية واستنفذوا كل الوسائل لحصارها".
أما في ما يتعلق بأمريكا، فأكد أنها "باتت تعتبر نفسها غير معنية بالصراع في أوكرانيا الذي أصبح ورقة خاسرة في ظل التقدم الكبير للقوات الروسية على محاور الجبهة"، لافتا إلى أنها "غير معنية بشن حرب كبرى أو الدخول في صراع مباشر مع روسيا".
رجل يرتدي كمامة طبية يمر على الساحة الحمراء في موسكو في 15 أبريل 2020، في إطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (اوفيد-19) في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تكلف الغرب 285 مليار دولار
15 سبتمبر, 07:06 GMT

وشدد على أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يستطيع فرض شروط على روسيا ولا حتى على أوكرانيا المتمسكة بالموقف الأوروبي، وهو يواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح بتمويل أوروبي، وهو سعيد بهذا المسار".

وأضاف ملحم أن "إدارة المعركة بحاجة إلى حكمة"، وأن "روسيا حاربت الغرب في أوكرانيا"، مؤكدا أنها "غير معنية بتقديم أي تنازلات، وستستمر في هذا المسار لأنها تريد إعادة بناء النظام الدولي، وقد تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية في الميدان، ومن تكوين تحالفات هامة جدًا وبسرعة قياسية".
بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
السفارة الروسية في لندن حول نقل الأصول: بريطانيا تواصل عادتها بممارسة السرقة الدولية
5 سبتمبر, 13:03 GMT
واعتبر أن "الأولى كان إيجاد صيغة للأمن في أوروبا مع روسيا، إذا كانت هواجس الغرب الأمنية صحيحة"، مؤكدا أنه "لا أهمية للطروحات الغربية بتمويل الصراع في أوكرانيا أو بإرسال قوات عسكرية".
واستبعد آصف ملحم أن تكون روسيا قد أرسلت مسيّرات إلى بولندا لأنها "لا تريد استفزاز حلف الناتو"، مشيرًا إلى أن "صواريخ تسيركون أحدثت صدمة داخل الحلف، إذ أظهرت تفوّق القوة البحرية الروسية على الغرب".
