باحث: المس بالأصول الروسية "قرصنة" تهدد بزعزعة المنظومة المالية الغربية
تناول مدير مركز "جي اس ام" للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، اليوم الجمعة، ما أعلنه المفوض الأوروبي للاقتصاد، عن أن الاتحاد الأوروبي يُعد التفاصيل الفنية
تناول مدير مركز "جي اس ام" للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، اليوم الجمعة، ما أعلنه المفوض الأوروبي للاقتصاد، عن أن الاتحاد الأوروبي يُعد التفاصيل الفنية لتقديم قروض لأوكرانيا بناءا على أصول روسية، مشيرا إلى أن في ذلك "قرصنة ونهبا غير مباشر، وتهديدا بزعزعة المنظومة المالية والضريبية الغربية بالكامل".
وأوضح في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الآلية قد تنجح في هذه المرحلة لأن الغرب يائس في البحث عن مصادر لتمويل الصراع أوكرانيا"، مشددا على أن "الأوروبيين أساؤوا تقدير المعركة منذ البداية وأخطأوا في تقدير القوة الروسية واستنفذوا كل الوسائل لحصارها".
أما في ما يتعلق بأمريكا، فأكد أنها "باتت تعتبر نفسها غير معنية بالصراع في أوكرانيا الذي أصبح ورقة خاسرة في ظل التقدم الكبير للقوات الروسية على محاور الجبهة"، لافتا إلى أنها "غير معنية بشن حرب كبرى أو الدخول في صراع مباشر مع روسيا".
وشدد على أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يستطيع فرض شروط على روسيا ولا حتى على أوكرانيا المتمسكة بالموقف الأوروبي، وهو يواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح بتمويل أوروبي، وهو سعيد بهذا المسار".
وأضاف ملحم أن "إدارة المعركة بحاجة إلى حكمة"، وأن "روسيا حاربت الغرب في أوكرانيا"، مؤكدا أنها "غير معنية بتقديم أي تنازلات، وستستمر في هذا المسار لأنها تريد إعادة بناء النظام الدولي، وقد تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية في الميدان، ومن تكوين تحالفات هامة جدًا وبسرعة قياسية".
واعتبر أن "الأولى كان إيجاد صيغة للأمن في أوروبا مع روسيا، إذا كانت هواجس الغرب الأمنية صحيحة"، مؤكدا أنه "لا أهمية للطروحات الغربية بتمويل الصراع في أوكرانيا أو بإرسال قوات عسكرية".
واستبعد آصف ملحم أن تكون روسيا قد أرسلت مسيّرات إلى بولندا لأنها "لا تريد استفزاز حلف الناتو"، مشيرًا إلى أن "صواريخ تسيركون أحدثت صدمة داخل الحلف، إذ أظهرت تفوّق القوة البحرية الروسية على الغرب".