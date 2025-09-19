تاجر عراقي يحول شغفه بالتراث إلى رسالة تحفظ "ذاكرة الأجداد"
بين عالم التجارة وحسابات السوق، أفرد تاجر "إكسسوارات" عراقي مساحة في منزله ليخبىء فيها أدوات قديمة "أنتيكة"، ويحول هذه المساحة الصغيرة إلى نافذة واسعة على التراث الشعبي، بوصفها "ذاكرة الشعوب وصدى الحرفيين القدامى".
ويتحدث التاجر بسام عادل محمد العكيلي، لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، لم أكن سوى هاوٍ بسيط ينجذب إلى الأشياء القديمة، قبل أن تتحول الهواية إلى عشق عميق للأدوات النحاسية والسيوف والخناجر التراثية".
ويشير إلى أنه من بين مقتنياته "قطعًا نادرة تعود إلى 130 و150 عامًا، خصوصاً الخناجر اليمنية التي تتميز بمقابض مصنوعة من قرون الغزال أو عظام حيوانات أخرى، وزخارف يدوية تحاكي رموزًا عربية أصيلة".
ويوضح العكيلي أن "بعض هذه المقتنيات صنعت من الفضة الخالصة، وأنها نتاج عمل يدوي متقن من خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أو حتى أقدم"، مؤكدًا أن "هذا النوع من الحرفية صار مستحيلًا اليوم، إذ لا أحد يمكنه أن يصنع مثل هذه الأدوات، لأنه يحتاج جهدًا وتكلفة، وقيمته عند الناس كانت تعكس الهيبة والمقام".
ولا تقتصر مقتنيات العكيلي على الخناجر، بل تشمل أيضًا أواني القهوة القديمة، المصب المخصص للورد والماء، والساعات الرملية التي كانت تستخدم لقياس الوقت قبل عقود، كلها قطع يراها العكيلي، جزءًا من "ذاكرة البيئة العربية" التي لا يمكن أن يعوضها الزمن الحديث.
وفيما ينقل عينيه محاولًا إشباعها من جمال مقنياته العتيقة، تختلس أصابع يديه لمسات تتحسس عبق الماضي وأصالة الموروث الشعبي، ويؤكد العكيلي أنه "يحتفظ بهذه المقنيات لنفسه وليعيش بينها لحظات وأحيانًا ساعات يتنفس خلالها أصالة الماضي، ولا يفكر ببيع أي قطعة من هذه المقنيات"، ويضيف: "ليست للبيع والتجارة".
ومقارنة بما يراه في الأسواق اليوم، ينتقد العكيلي، غزو البضائع الأجنبية التي وإن كانت عملية، لكنها "بلا روح"، على حد تعبيره، مدللًا أن "المقتنيات القديمة مريحة للنفس، لأنها تحكي عن أناس عاشوا تفاصيلها وصنعوها بأيديهم، فكل قطعة تحمل قصة".
ويردف العكيلي: "هوايتي هذه ليست تجارة فقط، بل رسالة لتكريم الأهل والناس والتراث. إنها طريقة لأحافظ على الذاكرة، وأمجد ما تركه لنا الأجداد".
وعند الحديث عن "الأنتيكات"، تذهب ذاكرة العراقيين إلى قلب العاصمة بغداد، وتحديدًا في ساحة الميدان، يقف "خان المدلل"، شامخاً كواحد من أعرق الخانات البغدادية، إذ يعود تاريخه إلى أكثر من 112 عامًا، محتفظًا برائحة الماضي وذاكرة الأجيال.
ويُعرف هذا المكان العريق اليوم كسوق مخصص لبيع التحف والمقتنيات القديمة والنادرة، حيث تتوزع محاله الصغيرة على جانبيه، مكدسة بالـ"أنتيكات"، والطوابع، والعملات، والأدوات التراثية التي تجذب عشاق التاريخ وهواة جمع النوادر.
"خان المدلل"، ليس مجرد سوق، بل شاهد حي على أحداث كثيرة مرت في العراق، ويستعيد كل جمعة نبضه الخاص مع توافد الزوار من مختلف الأعمار، ممن يجدون في جدرانه وأروقته عبق بغداد القديمة.
وللمكان أيضًا إرث فني وثقافي رفيع، فقد كان في الأصل فندقًا يضم مسرحًا حمل اسم "الهلال"، شهد عام 1932، حفلة للراحلة أم كلثوم في زيارتها الأولى إلى بغداد، كما غنى على خشبته كبار الفنانين العراقيين والعرب. وما زالت بعض الصور النادرة لتلك الحفلات معلقة هناك، لتروي قصة زمن جميل لا ينسى.