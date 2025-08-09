https://sarabic.ae/20250809/المدينة-المعلقة-على-قمة-العراق-العمادية-قلعة-الزمان-وجوهرة-الجبل-1103538622.html

المدينة المعلقة على قمة العراق.. "العمادية" قلعة الزمان وجوهرة الجبل

المدينة المعلقة على قمة العراق.. "العمادية" قلعة الزمان وجوهرة الجبل

في شمال العراق، تعلو مدينة العمادية على أحد جبال كردستان كشرفة شاهقة معلقة بين السماء والأرض، تستقر فوق صخرة صماء ترتفع 1400 متر عن سطح البحر، لتُعدّ بذلك أعلى...

العمادية ليست مجرد مدينة، بل حصن طبيعي رُصّع بالتاريخ، ومنعةٌ جغرافية جعلتها في زمن مضى عصية على الغزاة، تُحاصرها الجبال من كل جانب، وتحتضنها السماء كأنها لا تنتمي إلى الأرض.أصبح الوصول إلى المدينة اليوم، سهلاً بفضل الطرق الحديثة، لكن في العصور الماضية لم يكن أحد يبلغها إلا من خلال مدخلين فقط "البوابة الشرقية والبوابة الغربية"، وعلى ظهور الدواب التي كانت تتسلّق السفوح بشق الأنفس.تاريخ المدينة القديمةويقول أحد وجهاء العمادية في شمال العراق، سوران الباديني، لوكالة "سبوتنيك": "مدينة العمادية شُيّدت على قبة جبل صخري، الأمر الذي يمنع توسعها العمراني لعدم توفر مساحات أكبر للبناء"، مبيناً أن "المدينة تضم بابين تاريخيين هما “باب الزيبار” و”باب الموصل”، ويُعدان من أبرز معالمها الأثرية".ووفقاً للباديني، فإن العمادية شهدت بناء منازل حديثة بجانب المنازل القديمة، غير أن شوارعها وطرقها لم تشهد أي تغيير، لافتاً إلى أن طبيعتها الجغرافية القائمة على صخرة جبلية تجعل من توسعها أمراً غير ممكن، وهو ما يحافظ على طابعها العمراني الفريد.ويحمل سكان العمادية اسم مدينتهم أينما ذهبوا، ويُعرفون بـ"العماديين"، في دلالة على ارتباطهم العميق بأرضهم وهويتهم. تتشابك بينهم الروابط كأنهم أغصان في شجرة واحدة، تنمو من جذر واحد في قلب الجبل.المجتمع هناك متماسك إلى حدٍّ كبير، تسوده تقاليد راسخة في الزواج والعلاقات الاجتماعية، إذ يغلب أن يتزوج الرجال من بنات المدينة، والنساء نادراً ما يُزوّجن لمن هم من خارجها.واجهة سياحية مهمةفي المقابل يروي خالد مصطفى، وهو أيضاً أحد وجهاء قضاء العمادية، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، قائلاً إن "القضاء يمتلك تاريخاً يمتد لأكثر من 565 عاماً، وكان في الماضي مركزاً لحكم المنطقة"، مشيراً إلى أنه كان نقطة عبور مهمة نحو تركيا".وتابع: "وجود مطاعم مميزة تُعد من الأجمل عالمياً، وتشتهر بتقديم أطيب المأكولات التي تعكس تراث المنطقة ونكهاتها الخاصة".من بين روائح العمادية ونكهاتها الأصيلة، تبرز الطحينية أو ما يُعرف محلياً في العراق بـ "راشي العمادية"، كمنتج لا يغيب عن حقائب الزوار العائدين منها.هذه الحرفة ليست وليدة العصر، بل إرث عتيق يعود إلى مئات السنين، ارتبطت جذوره بالسهول المحيطة بالمدينة حيث تُزرع حبوب السمسم بعناية، وتُقطف لتبدأ رحلة تحويلها إلى طحينة نقية.وفي معامل تقليدية تقف على ضفاف النهر، لا صوت يعلو فوق صوت المياه الجارية التي تُحرّك بوساطتها آلات قديمة، دون حاجة إلى كهرباء أو تقنيات حديثة، حيث يصنع "الراشي" هناك كما كان يُصنع منذ قرون بلا إضافات، بلا مواد حافظة، وبمهارة تُورّث من جيل إلى آخر، ليظل محافظاً على مذاقه النقي وسمعته التي تجاوزت حدود المدينة.القلعة الجبليةإلى ذلك يقول تيسير زاوي، من أهالي دهوك، لـ"سبوتنيك"، إن "مدينة العمادية ترتفع نحو 1400 متر فوق مستوى سطح البحر وتقع على حدود محافظة دهوك"، مبيناً أن "جميع منازلها مشيّدة على قمة جبلية، ما يجعل عملية التوسع العمراني فيها شبه مستحيلة".ويشير المواطن الكردي، إلى أن "العمادية ليست مجرد وجهة سياحية فحسب، بل هي مدينة تاريخية ذات مكانة بارزة، وكانت في السابق مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة".وتعود نشأة مدينة العمادية إلى عام 1142 ميلادي، حين أمر القائد التركي الشهير عماد الدين زنكي بتشييدها، وهو أحد أبرز القادة العسكريين في القرن الثاني عشر.وقد جاء تأسيسها في إطار توسّع نفوذ الزنكيين، بإيعاز من الإمبراطورية السلجوقية الكبرى، التي عهدت إليه بحكم مناطق استراتيجية شملت الموصل، وحلب، وحماة، ثم الرها، فيما قد حملت المدينة اسمه، فغدت "العمادية"، لتكون واحدة من أبرز الحصون السياسية والعسكرية في تلك المرحلة من التاريخ الإسلامي.العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركيبين المجد السومري والإهمال الحديث... قصة موقع "شادوبوم" العراقي المنسي

