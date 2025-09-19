خبير اقتصادي مصري لـ"سبوتنيك": سياسات البنك الدولي تعكس أولويات سياسية

عربي
حصري
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي المصري، هاني أبو الفتوح، اليوم الجمعة، إن "البنك الدولي يقدم قروضا ميسرة لأوكرانيا، التي تعاني من تداعيات الحرب منذ 2022، في خطوة مثيرة للجدل، بينما تضع مؤسسات مالية دولية أخرى شروطا صارمة أمام دول أفريقية وعربية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التفاوت يثير تساؤلا جوهريا: "أين العدالة الاقتصادية؟"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن هذه السياسات تعكس أولويات سياسية أكثر منها اقتصادية".
وأكد أن "أوكرانيا تحظى بأولوية واضحة، إذ تلقت تمويلا من عدة جهات دولية، بما في ذلك البنك الدولي، بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليار دولار حتى 2025 لدعم استقرارها الاقتصادي والإنساني، بشروط مرنة نسبيا، بالمقابل، تواجه دول أفريقية وعربية، مثل مصر، شروطا أكثر صرامة".

وتابع: "على سبيل المثال، حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في 2022 من صندوق النقد الدولي، مع التزامات بتحرير سعر الصرف وتقليص الدعم، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الاقتصاد المصري، وهذا الوضع يترك العديد من الدول النامية في موقف صعب".

وأوضح أن "البيانات تشير إلى أن هذا التفاوت في المعاملة قد يكون ناتجا عن حسابات استراتيجية، فالقوى الكبرى تدعم استقرار مناطق معينة على حساب أخرى، مما يثير تساؤلات حول نزاهة السياسات الدولية في توزيع الدعم المالي"، مضيفا: "في تقديري، هذا يعمق الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية".
وتظهر التقارير والأبحاث أن القروض الخارجية، بما في ذلك قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد أثرت سلبا على العديد من الدول العربية والأفريقية، وأدت إلى تزايد أعباء الديون وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
وبحسب التقارير، فإن أعباء الديون المتزايدة تقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أن السياسات المصاحبة للقروض، مثل برامج الإصلاح الهيكلي، غالبًا ما تؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، مما يؤثر على الخدمات الأساسية وزيادة الفقر.
