كندا والمكسيك تعلنان خطة عمل جديدة لتعزيز التجارة وسط خلافات مع واشنطن
كندا والمكسيك تعلنان خطة عمل جديدة لتعزيز التجارة وسط خلافات مع واشنطن
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، أن كندا والمكسيك أطلقتا خطة عمل مشتركة جديدة للتجارة، في ظل الخلافات مع الولايات المتحدة. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
وأشار المكتب إلى أن كارني يقوم بزيارة إلى مكسيكو سيتي يومي 18 و19 سبتمبر/أيلول، لبحث ملفات التجارة والطاقة والأمن مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.وجاء في بيان المكتب: "أعلن القادة عن شراكة استراتيجية شاملة وخطة عمل جديدة بين كندا والمكسيك".وأضاف البيان أن الجانبين شددا على فرص توسيع التجارة الثنائية في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة والرعاية الصحية، كما اتفقا على تنسيق الجهود استعدادًا لمراجعة اتفاق التجارة الثلاثي مع الولايات المتحدة.من جانبه، قال مارك كارني إن كندا والمكسيك متمسكتان بشراكتهما مع الولايات المتحدة وتسعيان إلى جعل اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث أكثر عدلاً وفعالية.وأضاف كارني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم: وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعت الرسوم على المنتجات الصينية إلى 20%، مبررة هذه الإجراءات بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتدفق مادة الفنتانيل.كما فرضت واشنطن رسومًا على بضائع من الاتحاد الأوروبي وهددت باتخاذ تدابير مماثلة ضد الدول التي تكون رسومها على المنتجات الأمريكية أعلى من الرسوم المعاكسة. وقد أعلنت أوتاوا وبكين بالفعل عن خطوات انتقامية، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مماثلة في أبريل/نيسان المقبل.
كندا والمكسيك تعلنان خطة عمل جديدة لتعزيز التجارة وسط خلافات مع واشنطن
