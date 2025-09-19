https://sarabic.ae/20250919/ملك-تايلاند-يصادق-على-تشكيل-حكومة-جديدة-1105016925.html
ملك تايلاند يصادق على تشكيل حكومة جديدة
صادق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة، على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، صباح اليوم الجمعة، أن ملك تايلاند أصدر أمرا ملكيا بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 36 عضوا اختارها أنوتين تشارنفيراكول.ومن بين الحكومة الجديدة 6 نواب لرئيس الوزراء ووزراء آخرون، وذلك بعد تعيين أنوتين رئيسا جديدا للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر.ويشار إلى أن أنوتين تشارنفيراكول يبلغ من العمر 58 عاما، وهو ثالث رئيس وزراء لتايلاند منذ العام 2023، فيما يتوقع أن يقود حكومة ائتلافية بدعم خارجي من حزب "الشعب" المؤيد للديمقراطية، أكبر كتلة في البرلمان.وتولى أنوتين مهام منصبه كرئيس للوزراء في تايلاند، خلفا لـ"بايتونجتارن شيناواترا"، التي تمت إقالتها بأمر من المحكمة كرئيسة للوزراء، بعد إدانتها بانتهاكات أخلاقية بسبب مكالمة هاتفية مسيئة سياسيا مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، هون سين.يذكر أن أنوتين قد خدم في حكومة بايتونجتارن كوزير للصحة، لكنه استقال من منصبه وسحب حزبه من حكومتها الائتلافية، بعد أن تسببت أنباء المكالمة الهاتفية المسربة في غضب شعبي.
ملك تايلاند يصادق على تشكيل حكومة جديدة
