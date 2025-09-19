ملك تايلاند يصادق على تشكيل حكومة جديدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
ملك تايلاند يصادق على تشكيل حكومة جديدة
ملك تايلاند يصادق على تشكيل حكومة جديدة

صادق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة، على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول.
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، صباح اليوم الجمعة، أن ملك تايلاند أصدر أمرا ملكيا بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 36 عضوا اختارها أنوتين تشارنفيراكول.
رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
رئيس الوزراء التايلاندي يعلن اعتزاله الحياة السياسية
11 يوليو 2023, 15:49 GMT
ومن بين الحكومة الجديدة 6 نواب لرئيس الوزراء ووزراء آخرون، وذلك بعد تعيين أنوتين رئيسا جديدا للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر.
ويشار إلى أن أنوتين تشارنفيراكول يبلغ من العمر 58 عاما، وهو ثالث رئيس وزراء لتايلاند منذ العام 2023، فيما يتوقع أن يقود حكومة ائتلافية بدعم خارجي من حزب "الشعب" المؤيد للديمقراطية، أكبر كتلة في البرلمان.
وتولى أنوتين مهام منصبه كرئيس للوزراء في تايلاند، خلفا لـ"بايتونجتارن شيناواترا"، التي تمت إقالتها بأمر من المحكمة كرئيسة للوزراء، بعد إدانتها بانتهاكات أخلاقية بسبب مكالمة هاتفية مسيئة سياسيا مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، هون سين.
يذكر أن أنوتين قد خدم في حكومة بايتونجتارن كوزير للصحة، لكنه استقال من منصبه وسحب حزبه من حكومتها الائتلافية، بعد أن تسببت أنباء المكالمة الهاتفية المسربة في غضب شعبي.
