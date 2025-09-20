https://sarabic.ae/20250920/إعادة-انتخاب-باشينيان-رئيسا-لحزب-العقد-المدني-الحاكم-في-أرمينيا-1105083732.html

إعادة انتخاب باشينيان رئيسا لحزب "العقد المدني" الحاكم في أرمينيا

إعادة انتخاب باشينيان رئيسا لحزب "العقد المدني" الحاكم في أرمينيا

أعلنت المتحدثة باسم حزب "العقد المدني" الحاكم في أرمينيا، أنوشيك أفيتيان، إعادة انتخاب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان رئيسًا للحزب، وجاء ذلك حسب النتائج... 20.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت أنوشيك أفيتيان في ختام مؤتمر الحزب، يوم أمس السبت: "أنجزنا فرز الأصوات الإلكتروني الأولي، الذي تم وفقًا له انتخاب نيكول باشينيان رئيسًا للهيئة القيادية بحصوله على 785 صوتًا".وبحسب قولها، ستُجرى هناك إعادة فرز للأصوات يدويًا في وقت لاحق، وسيكون من الممكن الطعن في نتائج التصويت في غضون 24 ساعة.وعُقد المؤتمر السابع للحزب في 20 سبتمبر/أيلول 2025، واعتمد المشاركون إعلانًا ينصّ على أن أرمينيا ستسرّع خطوات الاندماج مع أوروبا في حال فوز الحزب بالانتخابات البرلمانية المقررة عام 2026.وأكد الإعلان أن الحزب يسعى إلى "إرساء الجمهورية الرابعة" كهدف استراتيجي، فيما أشار باشينيان إلى أنه سيتوجّه في الاستحقاق البرلماني المقبل إلى الشعب بطلب تجديد تفويض الحزب لإدارة البلاد لخمس سنوات أخرى. كما نصّت الوثيقة على البدء في صياغة دستور جديد يُطرح للاستفتاء الشعبي.

