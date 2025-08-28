https://sarabic.ae/20250828/باشينيان-موقفي-هو-موقف-الحكومة-الأرمينية-ولا-مكان-لآراء-مغايرة-1104234995.html

باشينيان: موقفي هو موقف الحكومة الأرمينية ولا مكان لآراء مغايرة

باشينيان: موقفي هو موقف الحكومة الأرمينية ولا مكان لآراء مغايرة

صرّح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بأنه هو "من يدير حكومة البلاد، ولا يحق لأي من الوزراء التعبير عن رأي مخالف لرأيه"، على حد تعبيره. 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال باشينيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة يريفان، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تعتبر قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن شركة "الشبكات الكهربائية في أرمينيا"، المملوكة لرجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، ملزمًا: "الحكومة هي أنا... إذا كان هناك أشخاص في الحكومة يتعارض موقفهم مع موقفي، فليكتبوا استقالاتهم الآن ويغادروا هذا المبنى. وإلا، فسأطردهم بنفسي".وفي 22 يوليو الماضي، أمرت هيئة التحكيم الطارئة، أرمينيا بالامتناع عن تطبيق أحكام التعديلات التي أُقرت في الآونة الأخيرة على قوانين "الطاقة" و"لجنة تنظيم الخدمات العامة" فيما يتعلق بشركة الكهرباء المساهمة العامة في أرمينيا، وكذلك عن اتخاذ أي خطوات أخرى لمصادرة الشركة.وأشار الإعلان إلى أن قرار التحكيم الطارئ يخضع للتنفيذ الإلزامي من قبل الحكومة الأرمينية.وفي 11 أغسطس/ آب الجاري، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا، لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة "الشبكات الكهربائية في أرمينيا".ويعرف عن رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات تاشي، سامفيل كارابيتيان، دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية وسط هجمات رئيس الوزراء نيكول باشينيان عليها.وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب سامفيل كارابيتيان، إلى أن محاولات تقديم موقف مدني على أنه تهديد للنظام تهدف إلى الترهيب وقمع المعارضة. وفي 11 أغسطس الجاري، وجدت محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية أن الاحتجاز غير قانوني. وأكدت محامية كارابيتيان، أن قرار المحكمة أكد عدم قانونية احتجاز موكلها وعدم أساسه.

