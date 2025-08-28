عربي
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باشينيان: موقفي هو موقف الحكومة الأرمينية ولا مكان لآراء مغايرة

12:34 GMT 28.08.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان
رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بأنه هو "من يدير حكومة البلاد، ولا يحق لأي من الوزراء التعبير عن رأي مخالف لرأيه"، على حد تعبيره.
وقال باشينيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة يريفان، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تعتبر قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن شركة "الشبكات الكهربائية في أرمينيا"، المملوكة لرجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، ملزمًا: "الحكومة هي أنا... إذا كان هناك أشخاص في الحكومة يتعارض موقفهم مع موقفي، فليكتبوا استقالاتهم الآن ويغادروا هذا المبنى. وإلا، فسأطردهم بنفسي".

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس الدفاع عن حقوق كارابيتيان، فوزه وعائلته بقضية تحكيم ضد الحكومة الأرمينية. وكانت عائلة كارابيتيان قد رفعت دعوى تحكيم أمام معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم.

وفي 22 يوليو الماضي، أمرت هيئة التحكيم الطارئة، أرمينيا بالامتناع عن تطبيق أحكام التعديلات التي أُقرت في الآونة الأخيرة على قوانين "الطاقة" و"لجنة تنظيم الخدمات العامة" فيما يتعلق بشركة الكهرباء المساهمة العامة في أرمينيا، وكذلك عن اتخاذ أي خطوات أخرى لمصادرة الشركة.
وأشار الإعلان إلى أن قرار التحكيم الطارئ يخضع للتنفيذ الإلزامي من قبل الحكومة الأرمينية.
الرئيس الأرمني سيرج سركسيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
رئيس أرمينيا السابق: طلبت من كارابيتيان شراء شبكات الكهرباء
26 أغسطس, 16:32 GMT
وفي 11 أغسطس/ آب الجاري، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا، لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة "الشبكات الكهربائية في أرمينيا".

ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة، استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، والتي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.

ويعرف عن رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات تاشي، سامفيل كارابيتيان، دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية وسط هجمات رئيس الوزراء نيكول باشينيان عليها.
وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية: سياسات باشينيان تضر بمصالح أرمينيا
31 يوليو, 07:41 GMT

واتُهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهُدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".

وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب سامفيل كارابيتيان، إلى أن محاولات تقديم موقف مدني على أنه تهديد للنظام تهدف إلى الترهيب وقمع المعارضة. وفي 11 أغسطس الجاري، وجدت محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية أن الاحتجاز غير قانوني. وأكدت محامية كارابيتيان، أن قرار المحكمة أكد عدم قانونية احتجاز موكلها وعدم أساسه.
