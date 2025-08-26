رئيس أرمينيا السابق: طلبت من كارابيتيان شراء شبكات الكهرباء

https://sarabic.ae/20250826/الرئيس-الأرمني-السابق-يقول-إنه-طلب-من-كارابيتيان-شراء-شبكات-الكهرباء-1104162549.html
وأضاف سركيسيان: "كانت هناك حاجة في ذلك الوقت إلى شخص يبدي اهتماما بالشركة، ومستعد للاستثمار طويل الأمد دون السعي وراء الربح". مشيرا إلى أن كارابيتيان، استمر في ذلك حتى بعد نهاية ولايته الرئاسية عام 2018 ".ولم يستبعد ساركيسيان أن يكون أحد الأسباب التي دفعت السلطات الحالية إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة هو الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026، مشيرا إلى أن هناك فريقا كبيرا يعمل هناك، وهذا أمر بالغ الأهمية للانتخابات. وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا. ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
صرح الرئيس الأرمني السابق سيرج سركيسيان، الذي قاد البلاد من عام 2008 إلى عام 2018، بأنه طلب بنفسه من رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، شراء شركة شبكات الكهرباء في أرمينيا، حيث تسعى السلطات الحالية في الجمهورية إلى تأميمها.
وقال سركيسيان للصحفيين: "يجب أن أقول بصراحة أنني طلبت بنفسي من سامفيل كارابيتيان، شراء شبكات الكهرباء في أرمينيا ".
وأضاف سركيسيان: "كانت هناك حاجة في ذلك الوقت إلى شخص يبدي اهتماما بالشركة، ومستعد للاستثمار طويل الأمد دون السعي وراء الربح". مشيرا إلى أن كارابيتيان
، استمر في ذلك حتى بعد نهاية ولايته الرئاسية عام 2018 ".
وأوضح ساركيسيان أن لديه موقف سلبي تجاه فكرة تأميم الشركة، متسائلاً: ماذا يعني إقرار قانون على عجل، وتعيين أشخاص في الشركة، وإدارة ممتلكات شخص آخر، وطرد موظفين، وإدارة موارد مالية؟.
ولم يستبعد ساركيسيان أن يكون أحد الأسباب التي دفعت السلطات الحالية إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة هو الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026، مشيرا إلى أن هناك فريقا كبيرا يعمل هناك، وهذا أمر بالغ الأهمية للانتخابات.
ويعرف عن رجل الأعمال الروسي ورئيس مجموعة شركات تاشي، سامفيل كارابيتيان، دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية وسط هجمات رئيس الوزراء نيكول باشينيان عليها.
وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب سامفيل كارابيتيان، إلى أن محاولات تقديم موقف مدني على أنه تهديد للنظام تهدف إلى الترهيب وقمع المعارضة.وفي 11 أغسطس/آب، وجدت محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية أن الاحتجاز غير قانوني. وأكدت محامية كارابيتيان، أن قرار المحكمة أكد عدم قانونية احتجاز موكلتها وعدم أساسه.
وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا.
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة
استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.