https://sarabic.ae/20250826/الرئيس-الأرمني-السابق-يقول-إنه-طلب-من-كارابيتيان-شراء-شبكات-الكهرباء-1104162549.html

رئيس أرمينيا السابق: طلبت من كارابيتيان شراء شبكات الكهرباء

رئيس أرمينيا السابق: طلبت من كارابيتيان شراء شبكات الكهرباء

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأرمني السابق سيرج سركيسيان، الذي قاد البلاد من عام 2008 إلى عام 2018، بأنه طلب بنفسه من رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، شراء شركة شبكات الكهرباء في... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T16:32+0000

2025-08-26T16:32+0000

2025-08-26T16:34+0000

أرمينيا

العالم

حول العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102085/03/1020850398_0:0:1975:1111_1920x0_80_0_0_e3398dbd6f5b99f3665449652c433aba.jpg

وأضاف سركيسيان: "كانت هناك حاجة في ذلك الوقت إلى شخص يبدي اهتماما بالشركة، ومستعد للاستثمار طويل الأمد دون السعي وراء الربح". مشيرا إلى أن كارابيتيان، استمر في ذلك حتى بعد نهاية ولايته الرئاسية عام 2018 ".ولم يستبعد ساركيسيان أن يكون أحد الأسباب التي دفعت السلطات الحالية إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة هو الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026، مشيرا إلى أن هناك فريقا كبيرا يعمل هناك، وهذا أمر بالغ الأهمية للانتخابات. وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا. ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.

https://sarabic.ae/20250731/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-والسياسية-في-الجامعة-اللبنانية-سياسات-باشينيان-تضر-بمصالح-أرمينيا--1103214420.html

https://sarabic.ae/20250815/أرمينيا-تمدد-اعتقال-كارابيتيان-لمدة-شهرين-1103748073.html

https://sarabic.ae/20250728/خبير-فرنسي-لـسبوتنيك-باشينيان-يستهدف-الكنيسة-لتقويض-هوية-أرمينيا-1103118905.html

https://sarabic.ae/20250702/باحث-في-العلاقات-الدولية-باشينيان-ينقلب-على-شعاراته-ويريد-إبعاد-أرمينيا-عن-محيطها-التقليدي-1102291530.html

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أرمينيا, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن