رئيس أرمينيا السابق: طلبت من كارابيتيان شراء شبكات الكهرباء
رئيس أرمينيا السابق: طلبت من كارابيتيان شراء شبكات الكهرباء
16:32 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 16:34 GMT 26.08.2025)


© Sputnik . Mixail Klementiev
الرئيس الأرمني سيرج سركسيان
الرئيس الأرمني سيرج سركسيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Sputnik . Mixail Klementiev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأرمني السابق سيرج سركيسيان، الذي قاد البلاد من عام 2008 إلى عام 2018، بأنه طلب بنفسه من رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، شراء شركة شبكات الكهرباء في أرمينيا، حيث تسعى السلطات الحالية في الجمهورية إلى تأميمها.

وقال سركيسيان للصحفيين: "يجب أن أقول بصراحة أنني طلبت بنفسي من سامفيل كارابيتيان، شراء شبكات الكهرباء في أرمينيا ".

رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية: سياسات باشينيان تضر بمصالح أرمينيا
31 يوليو, 07:41 GMT
وأضاف سركيسيان: "كانت هناك حاجة في ذلك الوقت إلى شخص يبدي اهتماما بالشركة، ومستعد للاستثمار طويل الأمد دون السعي وراء الربح". مشيرا إلى أن كارابيتيان، استمر في ذلك حتى بعد نهاية ولايته الرئاسية عام 2018 ".
وأوضح ساركيسيان أن لديه موقف سلبي تجاه فكرة تأميم الشركة، متسائلاً: ماذا يعني إقرار قانون على عجل، وتعيين أشخاص في الشركة، وإدارة ممتلكات شخص آخر، وطرد موظفين، وإدارة موارد مالية؟.
رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات تاشير، سامفيل كارابيتيان، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
أرمينيا تمدد اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين
15 أغسطس, 07:39 GMT
ولم يستبعد ساركيسيان أن يكون أحد الأسباب التي دفعت السلطات الحالية إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة هو الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026، مشيرا إلى أن هناك فريقا كبيرا يعمل هناك، وهذا أمر بالغ الأهمية للانتخابات.

ويعرف عن رجل الأعمال الروسي ورئيس مجموعة شركات تاشي، سامفيل كارابيتيان، دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية وسط هجمات رئيس الوزراء نيكول باشينيان عليها.

نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
خبير فرنسي لـ"سبوتنيك": باشينيان يستهدف الكنيسة لتقويض هوية أرمينيا
28 يوليو, 12:16 GMT
وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب سامفيل كارابيتيان، إلى أن محاولات تقديم موقف مدني على أنه تهديد للنظام تهدف إلى الترهيب وقمع المعارضة.وفي 11 أغسطس/آب، وجدت محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية أن الاحتجاز غير قانوني. وأكدت محامية كارابيتيان، أن قرار المحكمة أكد عدم قانونية احتجاز موكلتها وعدم أساسه.
احتجاجات الآلاف في يريفان المطالبين بإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض في إقليم ناغورني قره باغ، أرمينيا 11 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
2 يوليو, 19:59 GMT
وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا.
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
